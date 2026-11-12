Šampion PFL napadl bývalého krále UFC v hotelovém lobby a hrozí mu vězení. Stačí k tomu video z incidentu

V lobby hotelu Yas Hilton v Abu Dhabi odpovídal Merab Dvalishvili před kamerou na otázky. Rozhovor skončil po pár vteřinách. Podle záběrů, které popsal list The National, k němu přistoupil Usman Nurmagomedov se skupinou lidí a udeřil ho, načež mezi oběma tábory vypukla potyčka. Stalo se to 11. listopadu 2026, tři dny před akcí RAF Abu Dhabi. Protože se incident odehrál ve státě, kde má napadení vlastní paragraf s konkrétní sazbou, redakce MMAmag otevřela úplné anglické znění emirátského trestního zákoníku a prošla pasáže o útoku na tělesnou integritu.
Rozhovor v hotelovém lobby skončil po pár vteřinách
Usman Nurmagomedov je 28letý ruský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 22-0-0 a jedním zápasem bez výsledku. Merab Dvalishvili je 35letý gruzínský bojovník bantamové váhy (do 61 kg) s bilancí 21-6-0 a bývalý šampion UFC. Nejsou to soupeři z jedné kategorie, v kleci by proti sobě běžně nestáli.
Oba tábory byly ve městě kvůli akci RAF Abu Dhabi organizace Real American Freestyle, plánované na 14. listopadu 2026. Podle oficiálního webu pořadatele měl Dvalishvili nastoupit proti Moraesovi, na kartě figuroval i Umar Nurmagomedov proti Urijahovi Faberovi. Rozhodující pro Usmana Nurmagomedova ale nebude to, co na záběrech vidí fanoušci, ale to, co stojí v článku 390 emirátského trestního zákoníku.
Paragraf, který v Emirátech čeká na podobné incidenty
Článek 390 zákona o trestných činech a trestech, tedy Federal Decree-Law No. 31 z roku 2021, rozlišuje podle následku. Hranicí je nemoc nebo neschopnost vykonávat běžné činnosti delší než 20 dní. Pod touto hranicí zákon uvádí vězení až na jeden rok a pokutu do 10 000 dirhamů, tedy zhruba 59 400 Kč.
Článek 392 pak zvlášť popisuje útok spáchaný členy skupiny nejméně tří osob, která se na napadení domluvila. Jde o znění zákona, ne o závěr, že na tento případ dopadá.
|Co zákon posuzuje
|Vězení
|Pokuta
|Následek do 20 dní neschopnosti (čl. 390)
|až 1 rok
|až 10 000 dirhamů (zhruba 59 400 Kč)
|Následek nad 20 dní neschopnosti (čl. 390)
|ano, bez uvedeného ročního stropu
|ano, bez uvedeného stropu 10 000 dirhamů
|Útok skupiny nejméně tří osob (čl. 392)
|podle zvláštního ustanovení
|podle zvláštního ustanovení
Server Idman.biz s odkazem na web Home of Fight uvedl, že k postupu policie nemusí být nutná formální stížnost poškozeného a podkladem může být videozáznam. Je to výklad médií, v textu článku 390 nic takového nestojí. Mezi policejním úkonem a rozsudkem je přitom zatím velká mezera a právě ta rozhoduje o nejbližších týdnech obou bojovníků.
Výslech ještě není obvinění a obvinění není rozsudek
ANALÝZA The National 12. listopadu 2026 napsal, že oba bojovníky podle zpráv policie zadržela a vyslechla, a dodal, že informace dál ověřuje. Idman.biz téhož dne uvedl, že k rannímu uzavření zprávy nebylo oficiálně potvrzeno podání trestního obvinění. Platí presumpce neviny, o vině a případném trestu by rozhodovaly orgány Spojených arabských emirátů.
Incident na veřejném místě se záznamem se k úřadům dostane rychle. Posouzení následku podle článku 390 ale trvá déle než šíření klipu, a právě na něm stojí rozdíl mezi pokutou a ročním stropem vězení.
Do toho běží kalendář. Oficiální profil Usmana Nurmagomedova na webu americké organizace PFL ho vede jako bojovníka s titulovými zápasy v lehké váze, zatímco The National ho k 11. a 12. listopadu 2026 popisuje jako bývalého šampiona a volného hráče po doběhnutí smlouvy; obě verze postavila vedle sebe redakce MMAmag. O jeho nejbližších týdnech teď rozhodují emirátské orgány dřív než jakýkoli matchmaker.
Napětí, které nezačalo v Abu Dhabi
Dvalishvili popsal incident na svých sociálních sítích a jeho slova převzal The National: „Dělal jsem rozhovor pro RAF v hotelovém lobby a Usman se svými kamarády přišli zezadu a začali mlátit mě a mého mladého kamaráda. Ochranka mě držela, pořád do nás kopali, když jsme byli dole, jako ubožáci“. Je to jeho verze, nikoli potvrzený popis událostí.
Usman Nurmagomedov se podle MMA Fighting z 11. listopadu 2026 nevyjádřil. Jeho tréninkový partner Islam Makhachev ho téhož dne podle stejného serveru hájil příspěvkem na Instagramu.
Spor má historii ze sportovní roviny: v oficiálních bodovacích lístcích z UFC 311, které UFC zveřejnilo, redakce MMAmag vyčetla, že Dvalishvili porazil 18. ledna 2025 Umara Nurmagomedova jednomyslným rozhodnutím 48-47, 48-47 a 49-46. Tentokrát ale o dalším kole nerozhodne tiskovka ani klec. Rozhodne záznam z lobby a to, co s ním emirátské orgány udělají.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek