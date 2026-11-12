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Harrisonová popřela nenávist k Nunesové před UFC 334. Zakladatel jejich gymu ale tvrdí pravý opak

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„Nulová nenávist,“ řekla šampionka novinářům na media day. Majitel jejich bývalého gymu má v ESPN jinou verzi. Čí popis sedí k tomu, co se v tom gymu stalo v roce 2022?
Harrisonová popřela nenávist k Nunesové před UFC 334. Zakladatel jejich gymu ale tvrdí pravý opak

Harrisonová popřela nenávist k Nunesové před UFC 334. Zakladatel jejich gymu ale tvrdí pravý opak

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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