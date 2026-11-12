Harrisonová popřela nenávist k Nunesové před UFC 334. Zakladatel jejich gymu ale tvrdí pravý opak

Nejdřív je jedna hala v Coconut Creek na Floridě spojila jako tréninkové partnerky. Dne 14. listopadu 2026 je rozdělí zamčená klec v Madison Square Garden a pás v ženské bantamové váze do 61,2 kg. Kayla Harrisonová před novináři odmítla, že by k Amandě Nunesové cítila cokoliv osobního, a zápas popsala jako souboj o to, kdo je nejlepší na světě. Ve stejných hodinách vyšel text, ve kterém majitel jejich bývalého gymu mluví o úplně jiném druhu vztahu. Redakce MMAmag si oba výroky položila vedle sebe i s daty, kdy padly, a dopočítala, jak dlouho se na tenhle zápas čekalo.
Šampionka tvrdí, že v tom není ani kapka zášti
Kayla Harrisonová, americká bojovnice s bilancí 19-1-0 a šampionka ženské bantamové váhy, mluvila s novináři na media day před turnajem. Server MMA Mania, přes který se její slova dostala ven, ji cituje: „Není v tom vůbec žádná nenávist. Nulová. Tohle není Colby Covington proti Jorgemu Masvidalovi. Tohle není osobní válka plná zlé krve.“ O kus dál dodala: „Ale k Amandě mám nulovou nenávist. Nemám nenávist k nikomu, a to už něco znamená, protože mě v životě dost lidí podrazilo.“
Ve stejný den vyšel na ESPN text Bretta Okamota o historii obou bojovnic. Dan Lambert, majitel American Top Teamu, tedy floridského gymu, kde se obě potkaly, v něm podle ESPN říká: „Je to zatraceně dobrý příběh a mezi těmi dvěma je toho víc, než nám kdy řeknou. Ale můj názor? Podle mě se nejspíš navzájem z duše nenávidí.“ Je to jeho názor na vztah dvou jiných lidí, ne zjištění o tom, co kdo cítí. Harrisonová ho s úsměvem odbyla přezdívkou „WWE Dan“.
Lambert přitom o možném souboji mluvil i dřív. V říjnu 2021 podle serveru MMA Fighting prohlásil, že by udělal všechno pro to, aby zápas dvou lidí z vlastního gymu nevznikl. Od „udělal bych všechno“ k „nejspíš se nenávidí“ uplynulo pět let.
V New Yorku je v sázce víc než jeden pás
Rámec je oficiální a potvrzený. UFC 334 se koná 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden a Harrisonová v něm obhajuje titul ženské bantamové váhy proti Amandě Nunesové, brazilské bojovnici s bilancí 23-5-0 a bývalé šampionce dvou divizí. Jde o druhý nejsledovanější zápas večera.
Nunesová se vrací z ukončené kariéry. Z výsledků UFC 289 a z oficiálního programu UFC 334, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že od jejího posledního zápasu, výhry nad Irene Aldanou jednomyslným rozhodnutím 10. června 2023, uplyne do nástupu do klece 1 253 dní. Pro diváky v Česku začíná hlavní karta ve 3:00 SEČ v noci na 15. listopadu 2026.
Jenže aby bylo jasné, proč je kolem téhle obhajoby takové dusno, je potřeba se vrátit do roku 2018 do jedné tělocvičny na Floridě.
V jedné tělocvičně se nakonec nevešly
Harrisonová přišla do American Top Teamu v roce 2018, na začátku své kariéry v MMA. Nunesová tam tehdy vládla jako šampionka UFC a podle ESPN ji přivítala vlídně. „Když jsem Amandu potkala poprvé, říkala něco jako: ‚Musíš sem přijít, je to tu skvělé, ráda bych tě měla v kempu.‘“
V roce 2022 Nunesová gym opustila. Po UFC 316, kde Harrisonová 7. června 2025 porazila Juliannu Peñu submisí kimura ve 2. kole v čase 4:55 a vzala titul, vstoupila Nunesová do oktagonu. Serveru MMA Fighting pak 8. června 2025 řekla: „Ano, odešla jsem kvůli Kayle Harrisonové. Protože když tam přišla, začala trénovat s mým trenérem Mikem Brownem, Andersonem Francou, se všemi, a já věděla, že tenhle zápas jednoho dne přijde.“ ESPN uvádí, že v lednu 2026 popsala i otázku, kterou tehdy v kleci položila: „Tys to celou dobu plánovala, že jo?“
Rozhovor, který Harrisonová poskytla MMA Fighting 12. června 2025, redakce MMAmag porovnala s tím, co říká před turnajem: už tehdy mluvila o respektu mezi bojovnicemi a odmítala, že by šlo o spor typu Covington versus Masvidal. Její linka se od té doby nezměnila.
Zbývá jedna otázka, kterou si v téhle debatě skoro nikdo nepoloží: komu z těch dvou se věta o nulové nenávisti vlastně hodí víc.
Proč se šampionce vyplatí tvrdit, že nic necítí
ANALÝZA Oba výroky padly prakticky ve stejný den a ani jeden z nich nejde ověřit zvenčí. Harrisonová popisuje vlastní pocity, Lambert cizí. Jeden mluví o sobě, zatímco druhý mluví o dvou ženách, které u toho nebyly.
Šampionka, která jde obhajovat pás, nemá důvod dodávat soupeřce palivo navíc. „Nulová nenávist“ je proto zároveň odstup i nejtvrdší možná věta, jakou může vyslovit: dělá z návratu legendy jen další jméno v pořadí. Lambertův popis zase prodává příběh, který by jinak zůstal za dveřmi tělocvičny.
V kleci se neověří, kdo koho nenávidí. Ověří se jen to, jestli návrat po 1 253 dnech stačí na titul. Dvě verze jednoho vztahu, jedna klec a jediný dokument, který podepíšou obě strany, je výsledková listina.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Harrisonová říká „nulová nenávist“. Šéf jejich bývalého gymu mluví před UFC 334 úplně jinak
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková