Otec pokořil AC Milán ve finále Ligy mistrů. Po 31 letech se proti stejnému soupeři trefil i jeho syn

Vídeň, 24. května 1995. Finále Ligy mistrů mezi Ajaxem Amsterdam a AC Milánem směřuje za nerozhodného stavu 0:0 do závěrečných minut. Na hřišti je osmnáctiletý Patrick Kluivert, kterého trenér Louis van Gaal poslal do hry místo Jariho Litmanena.
Šest minut před koncem mladý nizozemský útočník překonává milánského brankáře Sebastiana Rossiho a rozhoduje o vítězství Ajaxu 1:0. Amsterdamský klub slaví evropský titul a Kluivert se stává jedním ze symbolů jeho mimořádné generace.
O více než třicet let později se stejné příjmení objevilo mezi střelci proti AC Milánu znovu. Tentokrát však v dresu Bournemouthu.
Justin pokračoval tam, kde jeho otec kdysi zazářil
Ve čtvrtek 22. října 2026 nastoupil Justin Kluivert proti Milánu v utkání Evropské ligy. Už v osmé minutě dostal příležitost otevřít skóre z pokutového kopu. Po ruce obránce Koniho De Wintera rozhodčí nařídil penaltu a nizozemský útočník ji bezpečně proměnil.
Otec vstřelil rozhodující gól v závěru finále Ligy mistrů. Syn otevřel skóre utkání Evropské ligy, v němž Bournemouth nakonec zvítězil 3:0. Mezi oběma zásahy uplynulo přesně 31 let a 151 dní. Samozřejmě nešlo o stejně významné zápasy. Patrick rozhodoval evropské finále, zatímco Justin skóroval v ligové fázi druhé nejprestižnější klubové soutěže UEFA.
Právě podobnost soupeře a rodinného příjmení ale vytváří jednu z nejhezčích fotbalových paralel letošního podzimu.
AC Milán sehrál v rodině Kluivertových zvláštní roli
Příběh má ještě jednu souvislost. Patrick Kluivert totiž proti Milánu nejen vstřelil nejslavnější gól své mladé kariéry, ale později za italský klub také sám nastupoval. V roce 1997 přestoupil z Ajaxu právě do AC Milána, kde strávil jednu sezonu. Následně odešel do Barcelony a stal se jedním z nejvýraznějších útočníků evropského fotbalu.
Justin se narodil až po otcově milánském angažmá. Rodinné spojení s italským velkoklubem však nyní získalo další kapitolu. Zatímco Patrick kdysi pomohl Ajaxu získat nejslavnější evropskou klubovou trofej, Justin přispěl k jedné z nejvýraznějších výher v historii Bournemouthu.
Anglický klub totiž prožívá svou vůbec první sezonu v evropských pohárech a po třech utkáních Evropské ligy má plný počet devíti bodů.
Milán znovu odjížděl poražený
Bournemouth nakonec porazil AC Milán 3:0. Kluivertovu úvodní penaltu doplnil ve 32. minutě Marcus Tavernier a v závěru se krásným přímým kopem prosadil Amine Adli. Utkání výrazně ovlivnilo také vyloučení milánského brankáře Mikea Maignana ve 27. minutě, po němž hosté dohrávali v oslabení.
Pro Bournemouth šlo o historické vítězství nad sedminásobným evropským šampionem. A pro Justina Kluiverta o večer, který si bude moci spojovat s jedním z nejslavnějších momentů otcovy kariéry. Patrick měl v roce 1995 osmnáct let a otevřel si cestu mezi evropské fotbalové hvězdy. Justinovi je dnes sedmadvacet a jeho kariéra už má vlastní úspěchy, problémy i zvraty.
Po více než třiceti letech je ale spojilo něco, co si žádný scenárista nemohl naplánovat: stejné příjmení, stejný soupeř a další vítězný večer proti AC Milánu.
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Zdroje: Vše o sportu [1], UEFA – Kluivert strikes as Ajax force changing of the guard [2], AFC Bournemouth – Italian job is spot on for rampant Cherries [3], Sky Sports – Bournemouth 3:0 AC Milan, Like father, like son [4], AFC Bournemouth – Kluivert: AC Milan is going to be an amazing game [5].