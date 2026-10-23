Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Otec pokořil AC Milán ve finále Ligy mistrů. Po 31 letech se proti stejnému soupeři trefil i jeho syn

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Patrick Kluivert byl v květnu 1995 teprve osmnáctiletým talentem, když jediným gólem rozhodl finále Ligy mistrů mezi Ajaxem a AC Milánem. O 31 let později nastoupil proti italskému velkoklubu jeho syn Justin. A také on skóroval. Fotbal tak ve čtvrtek napsal pozoruhodnou rodinnou paralelu, která navíc doprovodila historické vítězství Bournemouthu 3:0.
Justin Kluivert (19), AFC Bournemouth

Justin Kluivert (19), AFC Bournemouth

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:00

Reklama
Další články z Vše o sportu
Brighton nastřílel v Premier League 23 gólů. V Jablonci narazil na obranu, kterou ani 26 střel nezlomilo
Brighton nastřílel v Premier League 23 gólů. V Jablonci narazil na obranu, kterou ani 26 střel nezlomilo
McDavid překonal Gretzkyho rekord. Za deset zápasů nasbíral 31 bodů a NHL sleduje něco mimořádného
McDavid překonal Gretzkyho rekord. Za deset zápasů nasbíral 31 bodů a NHL sleduje něco mimořádného

Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy. K této trojici se nyní připojil Connor McDavid, který během...

Pastrňák řádil, Boston nasázel šest gólů. Česká hvězda táhne Bruins k parádnímu startu sezony
Pastrňák řádil, Boston nasázel šest gólů. Česká hvězda táhne Bruins k parádnímu startu sezony

Dva góly, dvě asistence a vítězství 6:0. David Pastrňák proti Nashvillu znovu ukázal, proč patří mezi...

NHL po noci: McDavid překonal Gretzkyho, Pastrňák zářil a český brankář zažil nečekaný debut
NHL po noci: McDavid překonal Gretzkyho, Pastrňák zářil a český brankář zažil nečekaný debut

Dvanáct zápasů NHL nabídlo mimořádně bohatou noc. Connor McDavid překonal klubový rekord Waynea Gretzkyho,...

Odehrál 546 zápasů bez jediné absence. Suzukiho neuvěřitelná série končí a Montreal má obrovský problém
Odehrál 546 zápasů bez jediné absence. Suzukiho neuvěřitelná série končí a Montreal má obrovský problém

Kapitán Montrealu Nick Suzuki od svého debutu v NHL nevynechal jediný zápas. Teď ho zranění vyřadí na dva...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
SportFotbal
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.