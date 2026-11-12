Paradaiser prozradil zákulisí jednání o zápase s Kozmou. Novotný prý nadšený nebyl

Ronald Paradeiser vyhrál v Mnichově všechna tři kola a ještě v kleci hodil do mikrofonu jméno soupeře: Davida Kozmu. Jenže v tomhle sportu nestačí, aby chtěl jeden bojovník, a podle svých slov ani ten druhý. Kývnout musí člověk, který sestavuje program, a ten podle Ronalda Paradeisera zatím nekývl. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe oficiální žebříček OKTAGONu, veřejný kalendář turnajů a zápasový rok obou mužů.
Zeptal se promotéra a dostal dvě slova
Ronald Paradeiser, 29letý slovenský bojovník ve welterové váze (do 77,1 kg) s bilancí 24-11-0, popsal jednání o zápase v podcastu BD BREAKDOWN Speciál, jehož díl vyšel 11. listopadu 2026. Podle dostupného přepisu tam o schůzce s promotérem řekl: „Ondro Novotný nebyl nějak nadšený. Když jsem s ním byl face to face, tak jsem mu říkal: ‚Co ten Kozma?‘ A on říkal: ‚Uvidíme, uvidíme.‘ Tak uvidíme, jaké má OKTAGON plány“. Ondřej Novotný je spolumajitel a promotér OKTAGON MMA, česko-slovenské organizace, která pořádá turnaje i v Německu a Rakousku.
Paradeiser zároveň tvrdí, že o souboj stojí i druhá strana. „Já ani nevím, protože jsem slyšel, že Kozma ten zápas určitě chce a že si mě nějakým způsobem i trochu žádal. Řešilo se to někde vzadu, slyšel jsem to od někoho, ale nechci asi jmenovat,“ dodal v témže podcastu. Jinými slovy: informace z druhé ruky od muže, který ten zápas sám chce. Jenže veřejně mluvil Novotný o stejném zápase úplně jinak.
Před kamerou jiný tón než mezi čtyřma očima
Před mikrofonem podcastu MMA Letem Světem zněl promotér vstřícně. „Slyšel jsem Ronyho říkat, že chce Kozmu. Myslím si, že by to byl zápas, který by zajímal domácí scénu,“ citoval jeho slova 7. listopadu 2026 server MMA Shorties. O čtyři dny později líčí Paradeiser soukromou verzi téhož rozhovoru jako chladné „uvidíme“.
Rozpor to zas tak velký není, spíš standardní promotérská hra. Veřejně se zájem nezahazuje, v zákulisí se nic neslibuje. Z oficiálního přehledu turnajů, do kterého redakce MMAmag nahlédla, navíc plyne, že k 12. listopadu 2026 mezi ohlášenými akcemi od turnaje OKTAGON 98 po OKTAGON 103 žádný duel Paradeiser proti Kozmovi není. Čísla přitom mluví pro ten zápas jasněji než kdokoliv z obou táborů.
Dvojka proti pětce a jeden rok, který říká všechno
V oficiálním žebříčku welterové váhy, aktualizovaném 12. listopadu 2026, dohledala redakce MMAmag Paradeisera na druhém místě a Kozmu na pátém; pás drží Amiran Gogoladze. David Kozma je český bojovník s bilancí 35-15-0 a nejdéle vládnoucí welterový šampion v historii organizace, přičemž profil OKTAGONu mu uvádí 33 let, databáze Sherdog 34.
Ze zápasové historie na oficiálních profilech obou mužů, kterou redakce MMAmag prošla, vychází rok 2026 pro každého z nich úplně jinak.
|Zápas v roce 2026
|Ronald Paradeiser
|David Kozma
|první
|prohra, Kaik Brito (TKO, 14. 2. 2026)
|výhra, Jozef Wittner (rozhodnutí, 14. 2. 2026)
|druhý
|prohra, Jack Grant (submise, 6. 6. 2026)
|výhra, David Zawada (rozhodnutí, 1. 8. 2026)
|třetí
|výhra, Tyrone Pfeifer (rozhodnutí, 31. 10. 2026)
|výhra, Christian Eckerlin (submise, 26. 9. 2026)
V období od 1. ledna do 12. listopadu 2026 má Paradeiser bilanci 1-2, Kozma 3-0. Poslední výhra Slováka přitom nebyla sporná ani náhodou: podle rozboru bodových lístků, který OKTAGON zveřejnil 2. listopadu 2026, dali všichni tři rozhodčí 30:27 pro něj. Právě v téhle kombinaci čte Paradeiser Kozmův údajný zájem: jako taktickou volbu soupeře, který ho má za nakřáplého po dvou porážkách. Proč se tedy promotér nehrne?
Dvě slova, která nic nestojí
GLOSA Promotérské „uvidíme“ není odmítnutí. Je to nejlevnější odpověď na trhu, protože nezavazuje k ničemu a přitom udržuje bojovníka v pohotovosti. Čím hlasitěji někdo zápas chce, tím pohodlnější je nechat ho chtít dál.
K tomu připočtěte provoz. Od 12. září do 11. listopadu 2026 odbavil OKTAGON šest akcí, z toho pět číslovaných turnajů. V takovém tempu nerozhoduje, jestli je souboj hezký příběh, ale jestli se vejde do karty. A jak se do ní vejde Paradeiser, když Kozma nekývne?
Co bude, když Kozma nekývne
Paradeiser podle podcastu čekat nehodlá: chce nastoupit co nejdřív, a pokud Kozma nevyjde, půjde po jiném soupeři. Sám přitom uznává, že organizace má za sebou nabitý sled turnajů a matchmaking jiné starosti. To je jeho postoj, ne plán organizace.
V kalendáři, který OKTAGON MMA zveřejnil, našla redakce MMAmag jako nejbližší termíny OKTAGON 98 v Třinci 21. listopadu 2026, OKTAGON 99 v Dortmundu 5. prosince 2026 a jubilejní OKTAGON 100 v Praze 29. prosince 2026. Ani u jednoho z nich souboj Paradeisera s Kozmou ohlášený není. Sportovně nejbližší alternativou by byl v žebříčku soused: třetí Ion Surdu, i když o žádném jednání s ním se zatím veřejně nemluví.
Takže znovu, přehledně. Žebříček tomu zápasu přeje, forma mu dává smysl, oba muži podle Paradeisera chtějí. Kalendář OKTAGONu ho ale zatím nezná.
Metodika
Redakce pracovala s oficiálními profily obou bojovníků, s žebříčkem welterové váhy a s přehledem turnajů OKTAGON MMA, vše ve stavu k 12. 11. 2026, a s oficiálním rozborem bodových lístků z 2. 11. 2026. Bilanci za rok 2026 spočítala jako výhry minus prohry minus remízy za období 1. 1. až 12. 11. 2026, vstupy byly u Paradeisera porážky s Britem (14. 2. 2026) a Grantem (6. 6. 2026) a výhra nad Pfeiferem (31. 10. 2026), u Kozmy výhry nad Wittnerem (14. 2. 2026), Zawadou (1. 8. 2026) a Eckerlinem (26. 9. 2026), výsledek 1-2 a 3-0. Citace Ronalda Paradeisera pocházejí z přepisu podcastu BD BREAKDOWN Speciál zveřejněného 11. 11. 2026, původní záznam se nepodařilo otevřít ani načasovat; citace Ondřeje Novotného prošla přes server MMA Shorties ze 7. 11. 2026, protože primární pasáž v podcastu MMA Letem Světem se ověřit nepodařilo. Podobu jména Paradeiser používá oficiální web OKTAGONu, u věku Davida Kozmy se liší OKTAGON (33 let) a Sherdog (34 let), obě hodnoty jsou uvedeny v textu. Článek nezahrnuje vlastní veřejnou reakci Davida Kozmy, kterou se na jeho kanálech po 31. 10. 2026 nepodařilo dohledat, ani případná neoznámená jednání organizace.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková