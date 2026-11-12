Zibanejad se v Calgary trefil dvakrát. Domácím nepomohl ani gól Adama Klapky

Zibanejad se v Calgary trefil dvakrát. Domácím nepomohl ani gól Adama KlapkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 12.11.2026 14:11
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