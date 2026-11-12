Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina

Když manželka spisovatele s třeskutým smíchem Martina Hartlová zveřejnila na Instagramu fotku malého černého klubíčka s popiskem „prťavá chlupatá černokněžnice“, fanoušci se začali smát. VIPŽivot zaznamenal, že je nepobavilo samotné roztomilé štěně, ale to, co následovalo: upřímný popis prvních týdnů, který zněl jako záznam z porodnice. „První týdny to byl docela masakr, vzpomínky na novorozenecká období Hynka i Ayi se nám kompletně vrátily, zejména při nočních venčících výsadcích ven,“ napsala Martina v příspěvku. Po dvou dětech si teď prý prochází „třetím šestinedělím“.
Dva roky žadonění a jeden odložený slib
Dcerka Patrika Hartla nepatří k dětem, které se nechají odbýt. Podle Martiny naléhala Aya na psa „asi tak rok až dva“, než rodiče zviklala natolik, že padl slib: štěně dostaneš „za rok, nejpozději za dva“. Kdo sleduje rodinu déle, nepřekvapí ho, že hybatelkou byla právě Aya. Už dřív přiměla otce napsat jeho první dětskou knihu Andulka Andula, sám to potvrdil v Show Jana Krause v září 2024. Při křtu pokračování Andulčiny andulata letos v září se zase ukázalo, že dcera chtěla mluvit i do jmen postav a do děje. Vzorec je jasný: Aya si řekne, Aya počká, Aya dostane.
Malá chlupatá Bibi dorazila do pražské domácnosti v září. Martina popsala první týdny bez příkras: rozbitý spánkový režim, neustálé venčení a vyčerpání, které oba rodiče znali z doby, kdy byli čerství rodiče. Problémem bylo noční vstávání, štěně v prvních týdnech potřebuje ven zhruba každých 45 až 60 minut, podle věku a velikosti. Odborné zdroje jako britská RSPCA doporučují noční venčení pojmout jako krátkou, nudnou záležitost bez hry a velké pozornosti, jinak si štěně zvykne na noční zábavu. Pro Hartlovi měl kontrast zvláštní ostrost. Syn Hynek, kterému je dvacet, studuje mořskou biologii na skotské University of St Andrews a domů se podle Patrikových slov „už vracet nebude“. Rodina, která se po jeho odchodu vyrovnávala s tišším bytem, si najednou pořídila tvora vyžadujícího nepřetržitou péči.
Chlupatá láska po šesti týdnech
Obrat přišel rychleji, než by čekal kdokoli. Pod příspěvkem Martiny se objevil komentář samotného Patrika: „Hurá! Zažívám chlupatou lásku a něhu a blbiny!“ Od muže, který v rozhovorech pro Marianne i Primu opakovaně přiznával, že po dni plném práce přichází domů „jenom zbytek“ energie, je to posun. Martina sama dodala, že si Bibi „pomalu a jistě získává srdce všech členů domácnosti“. Na příspěvek vtipně zareagovala i herečka Marika Šoposká. Popsala vlastní vyčerpání mezi granulemi a pytlíky na exkrementy. Rodičovská solidarita v komentářích fungovala spolehlivěji než jakýkoli chovatelský manuál.
Hynek první krušné týdny nezažil. Byl ve Skotsku, tisíc kilometrů od nočních venčících výprav. Aya naopak slavila vítězství, na které čekala od svých zhruba šesti let. Zajímavé je, co se v rodině posunulo pod povrchem. Patrik Hartl v posledním roce otevřeně mluvil o tom, jak Hynkův odchod otřásl domácí dynamikou i partnerstvím. Bibi do tohoto kontextu zapadá ne jako rozmar, ale jako nová gravitační síla, někdo, koho je potřeba krmit, venčit, hlídat a kolem koho se domácnost znovu organizuje. Rodina, která pořízení psa odkládala tři roky, se po šesti týdnech nedokáže podívat na černý chlupatý uzlíček bez láskyplného úsměvu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová