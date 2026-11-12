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Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina

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Dennívýzva
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Dcera Aya žadonila o psa skoro dva roky. Na podzim se do domácnosti Hartlových nastěhovala fenka Bibi, a s ní i bezesné noci.
Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina

Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 14:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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