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Slávista Mbodji v Belgii strádá. Vrcholem jeho angažmá zatím byla jen červená karta

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Dennívýzva
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Youssoupha Mbodji odešel ze Slavie do Belgie sbírat minuty. Za jedenáct ligových kol jich má zhruba 136 a poslední zápas zakončil přímou červenou kartou.
Slávista Mbodji v Belgii strádá. Vrcholem jeho angažmá zatím byla jen červená karta

Slávista Mbodji v Belgii strádá. Vrcholem jeho angažmá zatím byla jen červená karta

Zdroj: Zrdoj fotografie: SV Zulte-Waregem
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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