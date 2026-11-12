Slávista Mbodji v Belgii strádá. Vrcholem jeho angažmá zatím byla jen červená karta

Sedmdesátá čtvrtá minuta v Sint-Truidenu. Zulte Waregem prohrává 1:4, zápas je rozhodnutý a hráč domácích Matsuzawa se žene téměř volným prostorem k brance. Youssoupha Mbodji ho dobíhá a jde do skluzu. Míč mine, soupeře ne. Rozhodčí Anthony Letellier vytahuje červenou kartu a dvaadvacetiletý Senegalec po necelé půlhodině na trávníku míří do kabiny. Slavia ho v srpnu posílala do Belgie s jasným cílem: hrát pravidelně v kvalitní soutěži. Po třech měsících je tenhle skluz jeho nejvýraznějším ligovým momentem. Karta ale nebyla příčinou problému. Jen ho zviditelnila.
Skluz, který nedosáhl na míč
Utkání 11. kola Jupiler Pro League se hrálo 8. listopadu a pro Waregem skončilo porážkou 1:4. Mbodji přišel na hřiště po přestávce, vystřídal pravého krajního obránce Franze Tangalu. Necelých třicet minut a jeden zákrok, který místní zpravodajství popsalo jako tvrdý faul bez šance na míč, spáchaný na hráči s otevřenou cestou k brance. Vyloučení bylo v takové situaci nevyhnutelné.
Disciplinární dohra zatím vypadá mírněji než samotný zákrok. Podle belgického webu
Starsporttv svazový žalobce posoudil faul jako lehký přestupek a navrhl trest na jeden zápas s podmínkou a pokutu zhruba 12 500 Kč. Pokud klub návrh přijme, Mbodji nemusí vynechat ani nejbližší ligové utkání, které Waregem čeká 21. listopadu doma proti Antverpám.
Sportovně je ale cena vyšší, než říká papír svazu. Hráč, který si místo v sestavě teprve hledá, si nemůže dovolit, aby se jeho jméno v zápasových zprávách objevovalo hlavně kvůli vyloučení. U Mbodjiho se to stalo.
Zhruba 136 minut za tři měsíce
Waregem
oznámil jeho příchod 17. srpna a představil ho jako obránce půjčeného ze Slavie do konce sezony. Sportovní ředitel Niels Leroy tehdy vyzdvihoval jeho univerzálnost (schopnost hrát ve středu obrany i na kraji) a zkušenost z mistrovské Slavie a Ligy mistrů. Liga mistrů a pak belgická lavička. Takový skok nikdo neplánoval.
Podle databáze
BeSoccer má Mbodji v belgické lize pět zápasů, z toho jediný v základní sestavě, a zhruba 136 minut. Žádný gól, žádná asistence, jedna červená karta. Když jeho ligové zápasy poskládáme za sebou, vypadá to takto: Westerlo: 11 minut Charleroi: 6 minut La Louvière: 90 minut, jediný ligový start, Waregem prohrál 0:3 Club Bruggy: příchod v 89. minutě, prohra 2:4 Sint-Truiden: druhý poločas, v 74. minutě vyloučen, prohra 1:4
Z pěti ligových zápasů tedy jeden celý, jeden poloviční zakončený vyloučením a tři epizodní nástupy, ve kterých se na hřišti nedá ukázat skoro nic.
Jeden světlý okamžik v jeho belgické bilanci přesto je. Dne 17. října v osmifinálovém kole belgického poháru proti RFC Seraing nastoupil v základní sestavě a v 77. minutě zvyšoval na 2:0. Waregem vyhrál 3:0. Se započtením poháru má Mbodji šest zápasů, dva starty, 226 minut a jeden gól. Pro hráče, který přišel kvůli herní praxi, je to pořád málo.
Na levé straně kraluje Cappelle
Kde se ztrácejí minuty, které měl Mbodji v Belgii nasbírat, ukazuje srovnání krajních obránců Waregemu. Data serveru MatchChase se v jeho případě od údajů BeSoccer liší jen nepatrně, obraz je ale stejný.
Hráč Strana Ligové zápasy Minuty Yannick Cappelle levá 10 881 Franz Tangala pravá 9 473 Youssoupha Mbodji levá / univerzál 5 138
Cappelle odehrál víc než šestinásobek Mbodjiho minut a na levém kraji obrany má místo jisté. Tangala na opačné straně sice stabilním hráčem základu není, přesto má v nohách víc než trojnásobek. Mbodji je v hierarchii krajních obránců zatím rotační až okrajovou volbou.
Podle nás je v tom ještě jeden vypovídající detail. Univerzálnost, kterou Waregem při jeho příchodu zdůrazňoval, mu měla otevřít víc cest do sestavy. Teoreticky mohl vypomáhat vlevo, vpravo i ve středu. V praxi ho trenér nevyužil ani na jednom z těchto míst. Obránce, který umí hrát všude, tak zatím nehraje nikde.
Tým, který přestal bodovat
Mbodjiho potíže nevznikly ve vzduchoprázdnu. Waregem vstoupil do sezony slibně, z prvních pěti kol vytěžil 11 bodů z 15 možných. Pak přišel zlom:
Charleroi 0:1 Anderlecht 0:3 Gent 0:2 La Louvière 0:3 Club Bruggy 2:4 Sint-Truiden 1:4
Šest porážek v řadě, nula bodů z osmnácti. Z horní části tabulky klub spadl na 14. místo. Nejvíc se rozpadla obrana: v posledních čtyřech ligových zápasech inkasoval tým třináct gólů. Mbodji přitom stihl nastoupit ve třech z nich.
Krize už má i personální důsledky. Belgická média s odkazem na deník Het Nieuwsblad a novináře Davida Van den Broecka uvedla, že trenér Michael Beale po sérii porážek sám odstoupil. Vedle výsledků měl podle nich narazit i na to, že s vedením klubu není na stejné vlně a do výběru nových hráčů byl zapojen méně, než by chtěl. Oficiální potvrzení klubu zatím chybí a jméno nástupce není známé.
Beale přitom do Waregemu přišel teprve 19. května na dvouletou smlouvu. Klub ho tehdy představoval jako trenéra s ofenzivním stylem a citem pro práci s mladými hráči. O půl roku později se loučí po výsledkovém kolapsu a s mladým hostujícím obráncem si cestu nenašel.
Pro Mbodjiho to znamená dvě věci. Chaotické prostředí, kde se tým propadá a trenér odchází, je pro hostujícího hráče tím nejhorším možným terénem pro budování stabilní role. Zároveň ale nový trenér přinese novou hierarchii. Dá se čekat, že bude chtít vidět všechny hráče znovu a bez předsudků. To je pro Mbodjiho šance. Proti němu ale hraje jeho skromná dosavadní minutáž a Cappelle, který na levé straně odehrál téměř všechno.
Slavia čekala jiný scénář
Do Belgie odcházel Mbodji z pozice, kdy ve Slavii neměl místo. V nové sezoně za pražský klub v prvních kolech neodehrál ani minutu. Podle inFotbalu Slavia odmítla nabídky českých klubů a preferovala belgickou nejvyšší soutěž. Součástí dohody mělo být i minimální vytížení hráče. Podle stejného zdroje si Slavia měla vyhradit možnost stáhnout ho v zimě zpět. Eurofotbal později doplnil, že jde o roční hostování bez opce na přestup.
Jak velký je propad, ukazuje předchozí sezona. V ročníku 2025/26 odehrál Mbodji za Slavii podle BeSoccer 18 soutěžních zápasů, z toho devět v základní sestavě, celkem 794 minut, a vstřelil tři góly. Sedmkrát nastoupil v Lize mistrů a dvakrát skóroval. Za celé tři měsíce ve Waregemu má ve všech soutěžích méně než třetinu loňské minutáže.
Slavia hostování sleduje, veřejně se ale k Mbodjimu vyjádřila jen stroze. V říjnovém přehledu hráčů na hostování zmínila jediný údaj: proti Club Bruggy šel na hřiště v 89. minutě a Waregem prohrál 2:4. Oficiální reakci po vyloučení v Sint-Truidenu se nám dohledat nepodařilo.
Hráč přitom pro Slavii marginální není. Smlouvu má podle BeSoccer do roku 2030 a jeho tržní hodnota se v databázích pohybuje kolem 30 milionů korun. Hráč s takovou cenovkou a takovou délkou kontraktu potřebuje herní rozvoj, ne lavičku v týmu, který se propadá tabulkou. Pokud možnost zimního stažení, o které psal inFotbal, skutečně existuje, dostává blížící se přestupní období zajímavý rozměr.
Hostování formálně běží do 30. června 2027 a na Waregem čeká nový trenér, který bude skládat sestavu znovu. Mbodji tak má poprvé od srpna šanci začít od nuly. Zatím ale jeho belgická bilance stojí na jednom pohárovém gólu, jedné červené kartě a hlavně dlouhých hodinách na lavičce.
Redakce SportyŽivě se pokusila získat pocity hráče na současné angažmá, ale tiskové oddělení belgického klubu zatím na dotazy nereagovalo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl