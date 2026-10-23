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Brighton nastřílel v Premier League 23 gólů. V Jablonci narazil na obranu, kterou ani 26 střel nezlomilo

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Brighton přijel do Jablonce se šesti vítězstvími v řadě a pověstí nejproduktivnějšího týmu Premier League. V Konferenční lize držel míč 73 procent času, vystřelil šestadvacetkrát, ale gól nedal. Ještě zajímavější je, že statistiky mu nepřisoudily jedinou vyloženou příležitost. Bezbranková remíza tak není jen příběhem velkého překvapení. Ukazuje také, jaký je rozdíl mezi kontrolou zápasu a skutečnou schopností rozhodnout ho.
Matt O Riley

Matt O Riley

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:15

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