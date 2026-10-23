Brighton nastřílel v Premier League 23 gólů. V Jablonci narazil na obranu, kterou ani 26 střel nezlomilo

Když Brighton v neděli rozstřílel Crystal Palace 5:0, těžko si někdo představoval, že o čtyři dny později bude mít problém vůbec dostat míč za záda brankáře Jablonce. Anglický klub vstupoval do druhého kola Konferenční ligy jako třetí tým Premier League, v jejíchž úvodních sedmi zápasech nastřílel 23 branek. Za sebou měl šest vítězství v řadě a jeho útočná produktivita budila respekt.
Na jablonecké Střelnici však skončil bez gólu. Brighton sice dominoval v držení míče a vytvořil si výraznou střeleckou převahu, ale výsledek 0:0 nakonec musel přijmout jako ztrátu. A při podrobnějším pohledu na průběh utkání mohl být dokonce rád, že neodjel s porážkou.
Jak se něco podobného mohlo stát?
Šestadvacet střel, ale jen čtyři mezi tyče
Na první pohled vypadají zápasové statistiky jednoznačně. Brighton držel míč přibližně 73 procent času, vystřelil šestadvacetkrát a měl sedm rohových kopů. Jablonec zaznamenal devět střel a míč měl pod kontrolou jen něco přes čtvrtinu utkání.
Jenže existuje jedna statistika, která obrázek zápasu zásadně mění. Na branku totiž oba týmy vystřelily shodně čtyřikrát.
Podle dat Soccerway navíc Brighton nevytvořil jedinou velkou gólovou příležitost, zatímco Jablonec měl takové situace dvě. Ukazatel očekávaných gólů přitom činil 1,42 pro anglický klub a 0,73 pro domácí.
To není důkaz, že byl Jablonec lepším mužstvem. Brighton měl výrazně více útočných akcí, dostával míč do pokutového území a dlouhé pasáže kontroloval hru. Přesto čísla naznačují, že jeho převaha nebyla zdaleka tak nebezpečná, jak by se ze šestadvaceti střel mohlo zdát.
A právě v tom spočívá hlavní úspěch domácích.
Jablonec nebránil počet střel. Bránil cestu ke gólu
Mužstvo trenéra Luboše Kozla se muselo smířit s tím, že proti soupeři podobné kvality nebude většinu utkání diktovat tempo. Brighton měl technickou převahu, dokázal kombinovat a často držel Jablonec hluboko na vlastní polovině.
Domácí však zvládli zásadní část obranné práce. Nedovolili anglickému týmu proměnit územní převahu v dostatečné množství čistých střeleckých pozic.
Zápasová čísla naznačují rozdíl mezi tím, že se mužstvo dostane k zakončení, a tím, že si vytvoří opravdu dobrou možnost skórovat. Brighton vyslal šestnáct střel mimo branku, dalších šest pokusů zablokovala obrana.
To je pro hodnocení utkání podstatnější než samotný počet střel.
Fotbalový tým může dovolit soupeři relativně mnoho zakončení a přesto bránit dobře, pokud ho nutí střílet z méně výhodných pozic, pod tlakem nebo přes dobře postavené obránce. Stejně tak může mít výrazné držení míče, aniž by dokázal rozebrat poslední obrannou linii.
Jablonec v tomto směru odvedl velmi disciplinovanou práci. Dokázal přečkat dlouhé úseky bez míče a přitom neztratil schopnost soupeře ohrozit.
Rozhodně ale nešlo o devadesát minut bezchybného bránění. Brighton se do nebezpečných prostorů dostával a brankář Jan Hanuš musel několikrát zasahovat. Rozdíl byl v tom, že hosté nedokázali své útoky dovést k dostatečně kvalitnímu zakončení.
Hürzelerův experiment: Osm změn po vítězství 5:0
Bylo by ovšem příliš jednoduché připsat výsledek pouze kvalitní obraně Jablonce. Trenér Brightonu Fabian Hürzeler totiž proti českému soupeři provedl osm změn v základní sestavě oproti předchozímu ligovému vítězství nad Crystal Palace.
Ze sestavy, která v Premier League nastřílela pět branek, zůstali v základu pouze brankář Bart Verbruggen, obránce Olivier Boscagli a záložník Pascal Groß.
Pro trenéra, který na Střelnici absolvoval svůj stý zápas na lavičce Brightonu, šlo o výrazný zásah do složení mužstva.
Rotace je při kombinování domácí soutěže a evropských pohárů běžná. Má však své důsledky, zvlášť v útočné fázi.
Nestačí mít na hřišti jedenáct kvalitních hráčů. Úspěšná kombinace často závisí na automatických nábězích, správném načasování přihrávek nebo schopnosti spoluhráčů předvídat, kdo a kdy zaútočí do určitého prostoru.
Osm změn tak může ovlivnit souhru i v případě, že jednotliví fotbalisté mají vysokou individuální kvalitu.
Nelze samozřejmě tvrdit, že Brighton by s původní sestavou určitě vyhrál. To je hypotéza, kterou výsledek neumožňuje dokázat. Rozsáhlá rotace ale představuje důležitou část vysvětlení, proč byl anglický tým v závěrečné fázi útoků méně přesvědčivý než v předchozích zápasech.
Sám Hürzeler po utkání připustil, že jeho mužstvo nepředvedlo nejlepší výkon a chyběla mu přesnost při zakončování akcí.
Rozhodnout mohl Růsek, Sláma i Cedidla
Zatímco Brighton hledal cestu do jabloneckého pokutového území, domácí si své nejnebezpečnější momenty schovali především do závěrečné části zápasu.
V 71. minutě se po nepovedeném obranném zákroku hostů dostal do velmi dobré pozice Antonín Růsek. Jeho pokus však zastavila obrana Brightonu.
O čtyři minuty později přišel jeden z nejvýraznějších momentů utkání. Jiří Sláma vystřelil zpoza pokutového území a brankář Bart Verbruggen musel předvést výborný zákrok, aby míč vytáhl nad břevno.
Jablonec přitom nebezpečný nebyl jen při této akci. Brighton musel řešit také další rychlé přechody domácích do útoku, střelu Vachtanga Čanturišviliho a velkou příležitost Martina Cedidly, který v závěru netrefil branku.
Tady se obrázek utkání dokonale obrací.
Brighton měl míč, většinu času útočil a vystřelil skoro třikrát tolikrát co domácí. Jenže v posledních dvaceti minutách se mohlo stát, že zápas rozhodne mužstvo, které velkou část večera především bránilo.
A to už není jen příběh o tom, že favorit nedal gól. To je ukázka, jak se může rozdíl mezi herní převahou a efektivitou projevit v konkrétním zápase.
Co remíza skutečně říká o Jablonci?
Jablonec získal první bod v ligové fázi Konferenční ligy a zároveň zastavil šestizápasovou vítěznou sérii svého soupeře. Pro český klub jde o výsledek, který má význam sportovní i psychologický.
Je však důležité nepřeceňovat jeho vypovídací hodnotu.
Jeden zápas nedokazuje, že Jablonec dokáže podobným způsobem pravidelně zastavovat špičkové anglické týmy. Brighton nehrál v obvyklém složení, některé jeho střelecké pokusy byly nepřesné a bezbranková remíza vždy obsahuje také určitou míru okolností, které se příště nemusí opakovat.
Přesto domácí předvedli něco, na čem mohou stavět. Dokázali vydržet dlouhé pasáže pod tlakem, nepropadli v obranné organizaci a v závěru dokonce vytvořili situace, v nichž mohli slavného soupeře porazit.
A pro Brighton?
Ten si ze severu Čech odváží nepříjemnou připomínku, že útočná síla není totéž co útočná efektivita. V Premier League může být mimořádně produktivní mužstvo, ale pokud se v konkrétním zápase nedokáže dostat do dostatečně kvalitních střeleckých pozic, nepomůže mu ani šestadvacet pokusů.
Pro Jablonec je cennější než samotný bod skutečnost, že dokázal soupeře přinutit hrát zápas, ve kterém jeho největší přednosti nestačily.
Zdroje: Vše o sportu [1], FK Jablonec – Senzace, Jablonec získal první evropský bod proti Brightonu [2], Sky Sports – Jablonec 0:0 Brighton, reportáž a reakce trenéra [3], Soccerway – Jablonec vs. Brighton, zápasové statistiky [4].