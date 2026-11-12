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Vrah z Žabčic je stále na svobodě, patří přitom k nejhledanějším zločincům v Evropě

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Dennívýzva
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Dva Rusové v roce 2015 přijeli z Vídně, aby brutálně zavraždili seniora v jeho vlastním domě na Brněnsku. Následně ukradli starožitnosti a zmizeli. Zatímco jeden si už trest odpykává, druhý z mužů spravedlnosti stále uniká. Pátrá po něm Europol, patří totiž k nejhledanějším zločincům na kontinentu.
Vrah z Žabčic je stále na svobodě, patří přitom k nejhledanějším zločincům v Evropě

Vrah z Žabčic je stále na svobodě, patří přitom k nejhledanějším zločincům v Evropě

Zdroj: Europol
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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