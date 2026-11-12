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Manažer Pacquiaa popsal plány na návrat a nešetřil jmény soupeřů. McGregor i Mayweather jsou ve hře

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Pacquiaův tým mluví o návratu do ringu v prosinci 2026 nebo lednu 2027 a zmiňuje hvězdné soupeře. Nejdřív ale musí setřást rez, teprve pak se otevírá trezor.
Manažer Pacquiaa popsal plány na návrat a nešetřil jmény soupeřů. McGregor i Mayweather jsou ve hře

Manažer Pacquiaa popsal plány na návrat a nešetřil jmény soupeřů. McGregor i Mayweather jsou ve hře

Zdroj: World Boxing Association
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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