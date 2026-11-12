Manažer Pacquiaa popsal plány na návrat a nešetřil jmény soupeřů. McGregor i Mayweather jsou ve hře

Poslední ostrý gong pro Mannyho Pacquiaa zazněl v Las Vegas v červenci 2025. Filipínská legenda tehdy remizovala se šampionem WBC ve welterové váze, odešla bez pásu, ale také bez porážky. Od té doby se kolem 47letého filipínského boxera ve welterové váze do 66,7 kg s bilancí 62-8-3 a 39 výhrami knockoutem řešilo hlavně to, jestli se vůbec ještě někdy objeví v ringu. Teď jeho tým mluví konkrétně: o termínu i o jménech, mezi kterými jsou Floyd Mayweather a Conor McGregor. Redakce MMAmag k tomu otevřela oficiální bodování z Las Vegas i zprávy o jednání o odvetě s Mayweatherem a našla v tom seznamu slabé místo.
Pět jmen na stole a termín, který tlačí
Sean Gibbons, Pacquiaův manažer a prezident promotérské společnosti Manny Pacquiao Promotions, popsal plán v rozhovoru pro kanál ESNEWS na YouTube. V záznamu rozhovoru redakce MMAmag dohledala pasáž, kterou 10. listopadu 2026 přinesl také server Boxing News Online. Gibbons řekl: „Všechno, co můžu říct, je, že velmi aktivně jedná s řadou subjektů o návratu do ringu. Doufáme, že ho uvidíme nejpozději v prosinci nebo v lednu.“ Konkrétní organizaci nejmenoval.
Velká jména přidal až podmíněně, pro variantu, že Pacquiaovi zbývá jediný zápas. Pak podle něj může boxovat s kýmkoli z této pětice:
- Conor Benn, britský boxer
- Floyd Mayweather, soupeř z plánované odvety
- Ryan Garcia, soupeř Benna ze září 2026
- Conor McGregor, bývalý šampion UFC
- Paulie Malignaggi, který o zápas podle Gibbonse sám stojí
Je to výčet možností, ne uzavřený zápas. Na oficiálním webu mannypac.com redakce MMAmag k 12. listopadu 2026 našla starší exhibici z 18. dubna 2026. Jedno z pěti jmen navíc nepřišlo z boxu, ale z klece organizace UFC.
Proč se v boxerském seznamu objevil muž z klece
Conor McGregor, irský bojovník a bývalý šampion UFC ve dvou váhových kategoriích, je na Gibbonsově seznamu jediný, komu slávu přinesl oktagon. Organizace ho vede jako prvního bojovníka své historie, který držel tituly ve dvou divizích současně.
Jeho poslední vystoupení ale skončilo rychle a nešťastně. Na turnaji UFC 329 z 11. července 2026 prohrál s Maxem Hollowayem technickým knockoutem v čase 1:09 1. kola poté, co si zranil koleno; popsala to i agentura AP. Na plakátu snů tedy figuruje jméno, které prodává lístky, ne jméno, které má s Pacquiaem něco podepsaného.
Co Pacquiaovi zbylo z noci v Las Vegas
Důvod ke spěchu leží v Nevadě. Z výsledkového dokumentu nevadské atletické komise k akci z 19. července 2025, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že zápas s Mariem Barriosem, šampionem WBC ve welterové váze do 66,7 kg, skončil většinovou remízou: dva rozhodčí napsali 114:114, třetí viděl vítězem Barriose 115:113. Barrios si titul udržel. Pacquiao neodešel poražený ani jako šampion.
A pak dlouho nic. Od 19. července 2025 do 31. prosince 2026 uplyne zhruba 17,5 měsíce, do 31. ledna 2027 zhruba 18,5 měsíce. Přesně na to Gibbons naráží, když pro ESNEWS dodal: „Potřebuje jít do ringu, protože od Barriose uplynulo hodně času.“ Každý další měsíc pauzy ukrajuje z ceny jména, které má celý plán prodat. O dvou z pěti jmen se přitom v roce 2026 v souvislosti s Pacquiaem jednalo a ani jedno zatím termín nemá.
Kolik z toho seznamu přežije do ledna
ANALÝZA Pokud má Pacquiao boxovat do 2 měsíců, otázka nezní, koho by chtěl, ale kdo je volný. Conor Benn podle serveru BoxingScene ze 6. listopadu 2026 nabídku na prosinec odmítl a mluvil až o prvním čtvrtletí roku 2027; server se odvolává na jeho vystoupení pro stanici Sky Sports. Floyd Mayweather byl v dubnu 2026 podle Fox Sports citován s tím, že odveta by byla exhibice, zatímco Pacquiaova strana tvrdila, že podepsané dohody mluví o profesionálním zápase. V červnu 2026 pak Philstar s odvoláním na agenturu AFP napsal, že odveta byla podle Pacquiaova tábora odložena na neurčito.
Pacquiaovo jméno pořád prodává. Po roce a půl bez zápasu ale tým potřebuje nejdřív soupeře, kterého jde podepsat rychle, a teprve potom ta jména, kvůli kterým se plní hala. Seznam pěti jmen proto není matchmaking. Je to nabídkový list.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě vyjádření Pacquiaova tábora k Mayweatherovi, jak je zaznamenaly zprávy z června a z listopadu 2026: mezi odložením na neurčito a zařazením mezi možné soupeře leží pět měsíců a žádné nové oficiální oznámení. Rez se dá setřást za jeden večer. Trezor zůstane zavřený, dokud bude rozjezdový zápas bez soupeře a bez data.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková