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Květa Fialová nevyšla z domu, dokud nevytáhla červené eso. Konvalinková prozradila její podivný rituál s kartami

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Každé ráno stejný scénář: balíček karet na stole, ruka vytáhne jednu, a pokud to není červené eso, jde zpátky. Květa Fialová bez té karty prostě neodešla.
Herečka Květa Fialová

Herečka Květa Fialová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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