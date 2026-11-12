Görlitz ležel na cestě Via Regia a domy měly haly, kterými projel celý vůz. Zboží pak mizelo do sklepů pod náměstím

Dolní náměstí v Görlitzu na sklonku středověku. Povoz s balíky sukna zahne z dlažby pod klenutý portál, kopyta zaduní v hale a čeledíni začnou přenášet zboží po schodech do podzemí. Saský turistický materiál líčí právě takový provoz u domu zvaného Schönhof: kočáry projížděly domem a náklad se ukládal do několika sklepních pater. Zhořelec, jak město nazývá česká tradice, leží zhruba 52 kilometrů od Liberce, přesto o něm řada Čechů slyší poprvé. Jeho staré centrum přitom dodnes prozrazuje, jak fungovalo sídlo živené obchodem a dálkovou dopravou. Logistika pozdního středověku tu nezůstala zavřená v archivech. Dá se vyčíst z půdorysů, průjezdů a klenutých hal.
Via Regia a brod přes Nisu: proč obchod zamířil právě do Görlitzu
Středověké prameny znají trasu pod jménem via regia neboli Hohe Straße. Šlo o hlavní západovýchodní spojnici, jejíž historické jádro vedlo z Erfurtu do Vratislavi, v širším pojetí z Frankfurtu nad Mohanem až do Krakova. Výstavní materiál k Via Regia jmenuje zastávky v tomto pořadí:
Erfurt, Naumburg, Weißenfels a Lipsko, Großenhain, Kamenz a Budyšín, Görlitz, Lubań a Bolesławiec, Vratislav.
Dnes se často mluví o cestě ze Santiaga de Compostela až do Kyjeva. Toto pojetí je moderní kulturní nadstavba, kterou prosazují evropské projekty. Pro Görlitz platí užší, starší výklad.
Sídla podél silnice rostla nejčastěji u brodů. Görlitz vznikl u přechodu přes Lužickou Nisu a zároveň na křižovatce, kde se Via Regia potkávala s cestou do Čech a se severojižní Jantarovou stezkou. Výhodná poloha by sama o sobě nestačila. Město k ní přidalo obchod s borytem, rostlinou, z níž se získávalo modré barvivo, rozsáhlou výrobu a vývoz sukna a hlavně privilegia, mezi nimi právo skladu borytu. Projíždějící kupci tak museli zboží ve městě vyložit a nabídnout k prodeji. Podle městské publikace o halových domech se Görlitz díky tomu stal nejvýznamnějším obchodním centrem mezi Erfurtem a Vratislaví.
Podle nás právě tady leží klíč k celému městu. Peníze z tranzitu se proměnily v kámen, a to v podobě, jakou jinde v Evropě najdete jen ve zlomcích.
Halové domy na Untermarktu: krám, sklad i pivovar pod jednou střechou
Typickou stavbou görlitzských kupců se stal takzvaný halový dům. Městský výzkumný projekt uvádí, že se v jednom takovém objektu často skrývá přes 60 místností uspořádaných kolem centrální haly, která přiváděla světlo a nesla schodiště. Reportáž stanice Deutschlandfunk zmiňuje u jedné z hal výšku zhruba 12 až 15 metrů. Pro představu: to odpovídá čtyř- až pětipatrovému paneláku.
Kupec v takovém domě bydlel, obchodoval a zároveň vařil pivo, protože řada domů měla várečné právo. Provoz šel po ose od náměstí do hloubky parcely:
Část domu K čemu sloužila Klenutá vstupní hala v přízemí prodej, jednání s kupci, často i výčep piva Průchod do dvora cesta pro náklad, koně a čeleď Dvůr a zadní trakt stáje a hospodářské zázemí Vícepatrové sklepy sklad zboží a pivní sklepy Horní haly předvádění látek, reprezentace
Nejsnáze se tento typ čte na dolním náměstí. Jako učebnicové příklady se uvádějí domy Untermarkt 2 a Untermarkt 5 s centrální halou a klenutým průchodem v přízemí. Renesanční prvky nesou také čísla 4, 23 a 24. Na Untermarktu 25 přežila pozdně gotická centrální hala. Nadace Deutsche Stiftung Denkmalschutz napočítala ve městě 35 významných halových domů, průvodcovské zdroje hovoří zhruba o třiceti. Podobné kupecké domy lemovaly Via Regia i dál na východ, v dnešním polském Lubomierzu, Gryfówě Śląském, Świdnici, Krakově či Jarosławi.
Pražské a kutnohorské měšťanské domy znají mázhausy, průjezdy i hluboké sklepy. Görlitz vyniká něčím jiným. Hustota dochovaných domů s centrální halou, hluboké parcely a spojení obchodu s pivovarem a skladem tu vytvářejí soubor, který v takové koncentraci nemá v okolí obdoby. Podrobnosti shrnuje brožura
Die Görlitzer Hallenhäuser, kterou vydalo město. Podle nás dávají tyto stavby smysl teprve tehdy, když je člověk vnímá jako středověké překladiště. Dlouho před moderními terminály tu architektura plnila úlohu obchodní infrastruktury. Schönhof slaví 500 let a jeho stavitel se učil na Pražském hradě
Roku 1525 zachvátil Görlitz ničivý požár. Hned následující rok začala obnova a Schönhof na rohu Brüderstraße a Untermarktu povstal v novém, renesančním slohu. Slezské muzeum, které v domě sídlí, jej řadí k nejstarším renesančním stavbám severně od Alp. Jádro objektu přitom sahá až k počátkům města kolem roku 1300.
Přestavbu vedl městský stavitel Wendel Roskopf starší. Česká stopa tu vystupuje nečekaně silně: Roskopf se podle saského turistického materiálu vyučil u Benedikta Rejta na Pražském hradě, tedy u architekta Vladislavského sálu. Renesanční tvarosloví si odnesl z Prahy do Horní Lužice a uplatnil ho nejen na Schönhofu. Pod jeho dohledem se po požáru obnovila velká část středověké zástavby v jednotném stylu a Schönhof posloužil ostatním měšťanům jako vzor.
Rok 2026 je pro dům dvojnásobně slavnostní. Uplynulo pět století od renesanční obnovy a dvacet let od otevření muzea. Výroční výstava „Wir sind SCHÖNHOF!“ (Jsme Schönhof!) běží do 14. února 2027 a mapuje osudy budovy i lidí, kteří v ní žili. Podrobnosti zveřejňuje
Slezské muzeum na stránce věnované výročí. Stálá expozice zabírá zhruba 2 000 metrů čtverečních a provádí tisíciletými kulturními dějinami Slezska. Odkrývá přitom i řadu souvislostí s českou historií, protože Slezsko bylo po staletí součástí zemí Koruny české.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková