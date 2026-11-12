CENTRUM o páté: Rusko si chce vyjednat uspořádání Evropy bez Evropanů

Rusko chce o Evropě mluvit bez Evropy
Rusko nechce jednat o míru jen s Ukrajinou a Spojenými státy. Podle zpráv z jednání v Abú Dhabí chce Moskva řešit i nové bezpečnostní uspořádání celé Evropy, přičemž evropské země by u stolu neměly sedět.
Američtí vyjednávači naopak trvají na tom, že bez Evropy nemůže vzniknout dlouhodobě udržitelná dohoda. Pro Česko je klíčové, že Rusko dlouhodobě žádá omezení vlivu NATO ve východní Evropě, tedy i v zemích, které se do aliance připojily po roce 1997.
V Petrohradě vybuchlo auto plukovníka
V Petrohradě ráno vybuchlo vozidlo, při němž zemřel ruský armádní plukovník. Vyšetřovatelé incident řeší jako vraždu, přičemž příčina exploze zatím není jasná.
Plukovník zahynul, když odjížděl ze dvora, a tlaková vlna poškodila i okna projíždějícího autobusu. Od začátku války na Ukrajině se několik ruských důstojníků stalo ve vlastní zemi terčem atentátů.
Šéfa Nvidie stála nevěra křeslo
Jensen Huang, spoluzakladatel a dlouholetý šéf Nvidie, rezignoval na funkce prezidenta, výkonného ředitele i člena správní rady. Společnost, která stojí v centru rozmachu umělé inteligence, má dočasně vést finanční ředitelka Colette Kressová.
Huang čelil skandálu kvůli vztahu se ženou, kterou americké zpravodajské služby prověřovaly v souvislosti se zprostředkováním dodávek čipů Nvidie čínským firmám. Zpráva vyvolala otázky nad řízením firmy a přispěla k prudkému poklesu jejích akcií. Nvidia je přitom klíčovým hráčem v technologickém soupeření mezi Spojenými státy a Čínou.
Trumpova stavba přerůstá Bílý dům
Nový taneční sál v areálu Bílého domu už svou velikostí převyšuje samotné historické prezidentské sídlo. Snímek rozestavěné stavby vyvolal vlnu kritiky, někteří uživatelé dokonce volají po demolici.
Projekt původně počítal s 650 hosty, kapacita však narostla na 999 osob. Náklady se přitom vyšplhaly z původních 200 milionů dolarů až k odhadu 600 milionů, přičemž konečná cena zatím není známá.
Rusové slibují hokejový „plán B“, Kanada je nepustí
Ruské mládežnické hokejové reprezentaci hrozí, že se na mistrovství světa do 20 let v Kanadě vůbec nedostane. Kanada odmítá vpustit ruské hráče do země a sedm reprezentací slibuje, že proti Rusku nenastoupí.
Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov však prohlásil, že Rusko má „plán B“, který zatím neprozradí. Zároveň naznačil, že Moskva by mohla usilovat o odebrání pořadatelství Kanadě.
Dukovany: dohoda s dodavateli vázne
Kolem dostavby jaderné elektrárny Dukovany se objevily znepokojivé zprávy. Jihokorejská společnost KHNP ukončila jednání s konsorciem, které mělo dodávat stavební práce, a Jižní Korea údajně spustila krizový režim řízení zakázky.
České firmy se obávají, že bez smluvního zajištění nemohou plně připravit kapacity a zahájit práce. Ministerstvo průmyslu však tvrdí, že se nic nemění v termínech ani financích a projekt má pokračovat podle plánu.
Bez čísla na fasádě hrozí pokuta až 200 tisíc
Majitelé domů, kteří nemají číslo popisné na fasádě, mohou čelit pokutě až 200 tisíc korun. Tabulku si přitom musí zaplatit sami.
Pravidlo se týká všech, kdo chtějí mít svou adresu jednoznačně označenou. Pro mnohé majitele to může znamenat další povinnost i výdaj, který dřív neřešili.
Hrušínskému přišel doplatek za elektřinu přes 113 tisíc
Herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský řeší doplatek za elektřinu ve výši přes 113 tisíc korun za říjen. Šokující je, že nejde o celoroční vyúčtování, ale o částku za jediný měsíc.
Divadlo v říjnu nastavovalo nové světelné pulty a světla mohla svítit i několik dní nepřetržitě. Hrušínský chce fakturu překontrolovat, protože se také věnuje nedávné výměně elektroměru.
Dnes až 14 stupňů, večer se ale změní počasí
Česko dnes čeká krátké oteplení, teploty mohou na některých místech vystoupat až na 14 stupňů. Večer se však počasí zvrátí, přijdou srážky a v noci na pátek začne ochlazovat.
Na horách se objeví první sníh. Kdo si chce užít poslední teplé odpoledne, měl by vyrazit dřív, než se obloha zatáhne.
Noc, kdy z nebe padaly tisíce „hvězd“
Před 193 lety se nad východními Spojenými státy odehrála jedna z nejvýraznějších meteorických bouří v novověku. Lidé v časných ranních hodinách 13. listopadu 1833 viděli oblohu protínanou tisíci světelnými stopami, které mnozí považovali za znamení konce světa.
Byly to Leonidy, které jsou nyní každoroční podívanou. Historie z roku 1833 tak připomíná, že i zdánlivě náhodný nebeský jev může změnit způsob, jak lidstvo chápe vesmír.
Tempranillo není jen Rioja
Tempranillo je odrůda vinné révy, Rioja je vinařská oblast. I když se tyto pojmy často míchají, nejde o totéž — a rozdíl může výrazně ovlivnit to, co ve sklenici najdete.
Mladé Tempranillo bývá ovocnější, zatímco vyzrálé víno může nabízet tóny vanilky, kakaa nebo lékořice. Styl závisí také na konkrétní oblasti, ročníku a práci vinaře.
Tři lékaři vyzkoušeli novou látku na sobě
Tři lékaři vyzkoušeli novou látku přímo na sobě. Když se probrali, uvědomili si, že medicína získala mocný, ale zároveň potenciálně nebezpečný nástroj.
Příběh ukazuje, jak daleko může zajít vědecká zvídavost, když se experiment přesune z laboratoře do vlastního těla. Otázka zní, kde končí odvaha a kde začíná riziko.
Svět se dnes ptá, kdo bude rozhodovat o míru a bezpečnosti Evropy. Zatímco u jednacího stolu se hledá rovnováha mezi Moskvou, Washingtonem a Kyjevem, doma se Česko připravuje na první sníh, vyšší účty i další běžné radosti podzimu. A možná právě proto stojí za to vzhlédnout k obloze — před dvěma sty lety tam jednou padaly tisíce „hvězd“ a svět se najednou naučil lépe rozumět vesmíru.