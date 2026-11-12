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CENTRUM o páté: Rusko si chce vyjednat uspořádání Evropy bez Evropanů

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Dnešní den přináší obavy z mírových jednání, kde se rozhoduje o bezpečnosti celého kontinentu — a Česko se obává, že by u stolu mohlo chybět. Vedle toho Rusko řeší výbuch v Petrohradě, svět technologií otřásá rezignací šéfa Nvidie a nad Amerikou se před téměř dvěma sty lety zjevila obloha plná padajících hvězd. Doma se mezitím střídá podzimní teplo s blížícím se sněhem.
Jednání u kulatého stolu

Jednání u kulatého stolu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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