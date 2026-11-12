Živou televizi můžete sledovat přímo na počítači bez předplatného. Stačí zařízení za pár stovek do USB portu

Princip je překvapivě jednoduchý. Do volného USB portu notebooku nebo stolního počítače zapojíte takzvaný TV tuner – zařízení velikosti většího flash disku, které přijímá signál pozemního televizního vysílání. Připojíte anténu, nainstalujete potřebný software, spustíte vyhledávání kanálů a na monitoru se objeví živé televizní vysílání. Bez měsíčního předplatného, kabelové televize nebo streamovací služby. Zaplatíte pouze jednou za hardware a můžete sledovat volně šířené stanice, mezi které v Česku patří programy České televize, Novy, Primy, Barrandova a řady dalších televizí. Má to ale jeden háček: v roce 2026 je nabídka těchto tunerů na českém trhu překvapivě omezená a ceny se pohybují spíše v tisících než ve stokorunách.
Co přesně je USB TV tuner a proč záleží na standardu
USB TV tuner je v podstatě miniaturní televizní přijímač. Po připojení k počítači a instalaci potřebných ovladačů funguje podobně jako tuner zabudovaný v klasické televizi. Rozdíl je v tom, že obraz zpracovává počítač a zobrazuje ho na monitoru prostřednictvím příslušného programu. Většina modelů umožňuje nejen sledování živého vysílání, ale také jeho pozastavení (TimeShift) a nahrávání pořadů na disk.
Zásadní je kompatibilita se standardem televizního vysílání. Ve Spojených státech se používá ATSC, zatímco v Česku vysíláme ve standardu DVB-T2 s kodekem H.265/HEVC, jak potvrzuje Český telekomunikační úřad. Americký tuner, například Hauppauge WinTV-dualHD určený pro tamní trh, proto české pozemní vysílání nepřijme. Potřebujete evropský model s podporou DVB-T2. Mezi konkrétní zařízení patří Hauppauge WinTV-HVR-935C nebo EVOLVEO Venus T2. Oba podporují standardy DVB-T2/T/C, jsou určené pro počítače s Windows 7 až 11 a v balení mají základní anténu.
Kolik to stojí a kde se to dá sehnat
Jde o jednorázovou investici bez dalších pravidelných poplatků. Ceny na českém trhu jsou ale vyšší, než by se u tak malého zařízení mohlo zdát. Dohledali jsme například tyto nabídky:
- Hauppauge WinTV HVR-935C – 2 177 Kč na Mironetu
- EVOLVEO Venus T2 – 1 290 Kč v nabídce z března 2026 na Elektroplus
Současně platí, že Alza má celou kategorii „TV tunery pro notebooky a počítače“ označenou jako „již neprodáváme“. Prodej modelu TESLA Proxy T2 byl také ukončen. Trh se postupně přesunul ke smart televizorům, set-top boxům a internetovým aplikacím, zatímco počítačové tunery zůstaly spíše okrajovou záležitostí. Kdo o ně má zájem, musí počítat s omezeným výběrem, doprodejovými kusy nebo nákupem v zahraničních e-shopech. Za několik stovek korun lze pořídit starší nebo bazarový model, nový tuner s plnou podporou DVB-T2 a HEVC ale obvykle stojí vyšší stovky až nižší tisíce korun.
Co naladíte a co ne
Bez předplatného můžete přijímat pouze volně šířené stanice dostupné v českých DVB-T2 multiplexech. Podle přehledu na dvb-t2.cz to k srpnu 2026 zahrnuje:
- MUX 21: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT /ČT art
- MUX 22: hlavní programy Primy a hudební stanice
- MUX 23: Nova, Nova Cinema, TV Barrandov, Seznam.cz TV, Sporty TV, TV Noe
- MUX 24: tematické kanály Novy, Prima Sport, JOJ Family, Relax, Rebel a regionální stanice
Nabídka se průběžně mění a závisí také na lokalitě. V centru Prahy můžete naladit více stanic než v hůře pokrytých oblastech, například v některých údolích Beskyd. Placené kabelové, IPTV ani streamovací kanály tuner nepřijímá. Ty jsou dostupné prostřednictvím jiných služeb.
Prakticky: co potřebujete a na co se připravit
Samotný USB tuner k příjmu televize nestačí. Potřebujete také:
- Počítač s Windows – podporované bývají například verze Windows 7 až 11. Nutný je volný port USB 2.0 nebo 3.0 a dostatečný výkon procesoru. Dekódování DVB-T2 s kodekem HEVC je totiž náročnější než zpracování staršího standardu DVB-T.
- Anténu – v balení bývá jednoduchá přenosná anténa, která ale spolehlivě funguje především v místech s dostatečně silným signálem. Při horších podmínkách se neobejdete bez kvalitnější pokojové nebo venkovní antény.
- Software – Hauppauge dodává aplikaci WinTV v10, EVOLVEO zase vlastní program HiDTV. Pokročilejší uživatelé mohou vyzkoušet také alternativy, například Plex nebo NextPVR. Nejjednodušší cestou k funkčnímu obrazu je ale zpravidla program dodávaný výrobcem.
Největší neznámou je kvalita příjmu. Ovlivňuje ji vzdálenost od vysílače, okolní zástavba, kopce, stromy i tloušťka zdí. Výrobci doporučují umístit anténu k oknu, ideálně směrem k vysílači, a po každém jejím přemístění znovu vyhledat dostupné kanály. V bytě s dobrým výhledem na vysílač můžete naladit desítky stanic bez větších problémů. V přízemí za kopcem naopak nemusí být příjem dostatečně kvalitní ani pro sledování základních programů.
Tuner versus streamovací služby: kdy co dává smysl
Streamovací služby s živým televizním vysíláním, jako jsou YouTube TV (82,99 USD měsíčně, přes 100 kanálů) nebo Hulu + Live TV (od 99,99 USD měsíčně), nabízejí výrazně širší výběr programů, cloudové nahrávání a pohodlné sledování přes internetový prohlížeč. Tyto služby jsou však dostupné pouze v USA. V Česku existují podobné IPTV služby od tuzemských operátorů, jejich využívání ale zpravidla vyžaduje pravidelné měsíční platby.
USB TV tuner dává smysl především v případě, že chcete na počítači sledovat české volně šířené stanice, nechcete platit měsíční předplatné a vystačíte si s nabídkou pozemního vysílání. Jde vlastně o návrat ke klasickému příjmu přes anténu, jen místo televizoru používáte počítač a monitor.
Kategorie počítačových TV tunerů v Česku možná působí jako vymírající druh, pro zájemce o televizní vysílání bez pravidelných poplatků ale stále představuje funkční řešení. Stačí vybrat správný standard, počítat s omezenou nabídkou zařízení a mít dostatečně kvalitní anténní signál. Jen nečekejte, že tímto způsobem naladíte HBO.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík