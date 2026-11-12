Živou televizi můžete sledovat přímo na počítači bez předplatného. Stačí zařízení za pár stovek do USB portu

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Notebook, mobilní telefon, televize, přenos

Notebook, mobilní telefon, televize, přenos

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 14:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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