Nová krev a lepší výsledky. Jihlavským házenkářům se po letech začalo dařit

Jak Jihlavské Drbně prozradil člen týmu Lukáš Tomala, výrazně se rozšířila členská základna a začaly přicházet i dobré výsledky. Jak trenéři jednotlivých týmů hodnotí sezónu?
Letošní podzim byl pro mužský A-tým jiný
V předešlých sezónách se mužský A-tým poměrně trápil. „Držel se spíše na chvostu průběžné tabulky a herně se spíše hledal. Letošní podzim byl ale jiný. Spolu se zklidněním změn v kádru a nástupu mladšího začínajícího trenéra se začaly věci zlepšovat. Po počátečním zaškobrtnutí v prvních třech zápasech, kdy jsme výrazněji prohráli, výkon začal růst. Výhry přibývaly a tým začal působit daleko sebevědoměji a sehraněji," zmínil Lukáš Tomala.
Podle trenéra Milana Plesla za tím stojí mimo jiné vyrovnání individuálních rozdílů. ,,Dříve v mužích spíše vynikali jednotliví hráči, na nichž výkon týmu stál a padal. Teď se to celkem vyrovnalo,” říká začínající trenér, který donedávna působil jako aktivní hráč. Dodává také, že jak zápasy, tak tréninky zrychlily a staly se více dynamické. ,,Nezůstáváme tolik u stereotypu, neděláme věci tolik dogmaticky,” říká. ,,Více střídáme hráče a dostávají více prostoru pro jejich individuální styl hry.”
Na otázku, na co by se chtěl v zimní přestávce zaměřit, začínající trenér odpovídá opět rychlost a dynamika. Chce pokračovat v tréninkových změnách z podzimu a také uvádí vypilování našeho vlastního stylu hry. ,,Občas máme tendenci nechat se přimět ke hře soupeře, která nám nesedí a zapomínáme na náš vlastní styl,” uvádí. Celkově hodnotí podzim jako úspěšný a s výsledkem, kterým je 6.-7. místo z celkových 12, je spokojený.
„Ženské souboje bývají velmi nepříjemné."
A jak lze zhodnotit podzim u jihlavských házenkářek? Nejstarší ženské týmy byly letos na podzim ve složité situaci. „Ženský tým stál zejména na výpomoci dorosteneckých hráček, jelikož těch dospělých byl nedostatek. Rozdíl ve zkušenostech byl cítit v každém zápase, na což mělo vliv i spojení Jihomoravské a Severomoravské oblasti do jedné soutěže - ženy tak zavítaly mimo jiné k týmům jako Stará Ves n. Ondřejnicí či Pustějov (oba z Moravskoslezského kraje)," nastínil Tomala.
Jeho slova potvrzuje trenérka ženského i dorosteneckého týmu Michaela Peřinová. ,,Pro mladší holky je náročné hrát proti ženám, které mají zkušenosti i sílu. Souboje bývají velmi nepříjemné,” říká Michaela Peřinová. V souvislosti s tím zmiňuje zápas se Starou Vsí. ,,Měly jsme zálusk na body, bohužel nás ale v koncovce zradila hlava. Soupeř se nám dostal pod kůži a vyrovnaný zápas pak skončil prohrou.” Ačkoliv se ženám nepodařilo získat za podzim jediný bod, trenérka Peřinová hodnotí pozitivně zejména sbírání zkušeností pro mladší hráčky. Pozitivně také hodnotí zápas proti týmu z Kokor, kde ženský tým i přes prohru odehrál krásný a vyrovnaný zápas. Věří tak, že zimní turnaje a přátelské zápasy přinesou výrazné zlepšení.
Dorostenkám se daří
Výkon dorostenek chválí. „Tým drží krásnou bronzovou pozici a drží se v těsném závěsu za ostatními medailovými posty. Na jednom z vložených turnajů dorostenky porazily favorizovaný Vracov a dalšího silného soupeře, brněnský Draken, trápily až do konce zápasu. Oceňuji bojovnost a motivaci týmu dorostenek, díky čemuž je velká šance překvapit a na jaře ještě zamíchat s pořadím," věří Peřinová.
Mladší žáci jsou překvapením soutěže
Za jihlavské házenkáře nastupují také nadějní mladí hráči, kterým se velmi dařilo. Podle slov Tomaly nová mladá krev ukazuje, že má národní házená v Jihlavě jednoznačnou budoucnost. Mladší žáci mají snad nejsilnější hráčskou základnu za poslední roky a drží se na skvělém 2. místě, kdy mají stejný počet bodů jako vedoucí TJ Sokol Ostopovice. ,,Mladší žáci dozráli a jsou překvapením soutěže,” pochvaluje si trenér mladších žáků Luboš Nožička. Součástí týmu je aktuálně nejlepší střelec žákovské soutěže Karel Zelený.
To, že jsou ve skvělé formě, ukazují také starší žáci, kteří jsou zatím stříbrní ztrácí pouze dva body na vedoucí Draken Brno. Trenér Plesl oceňuje zejména bojovnost a týmovost, kdy starší žáci vidí příležitost bojovat o účast na Mistrovství ČR. „Podařil se jim především začátek sezóny, kdy první dva zápasy rozdrtili kvalitní týmy Ostopovic a 1. NH Brno více než 10-brankovým rozdílem. Také se silným týmem z Vracova odehráli velmi vyrovnaný zápas," shrnul Milan Plesl.
Generační obměna dorostenců
Dorostenci prochází generační obměnou. Tým uhrál zatím pouze čtyři body, ale Nožička si chválí perspektivnost mladých hráčů. Velká část týmu je tvořena výše zmíněnými staršími žáky, kteří ve své kategorii hrají výborně, do vyšší kategorie se musí teprve zapracovat. „Starší část dorostenců současně působí v mužském A-týmu, kde sbírají zkušenosti a postupně se do týmu začleňují," doplnil Lukáš Tomala.
A poznamenal, že podle průběhu náborů nových hráčů je vidět, že děti mají o házenou zájem. ,,Zájem o házenou se postupně zvedá a věříme, že v tomto trendu bude pokračovat. Snažíme se propagovat na sítích, různých propagačních akcích i ve školách,” uzavřel trenér Nožička.