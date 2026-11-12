Krištofič přestoupil do RFA a hned má problém. Infekce ruky ho poslala na kliniku, bolesti mu nedají spát

Z moře a festivalu rovnou pod dohled lékařů
Samuel Krištofič, slovenský bojovník přezdívaný Pirát, přicházel do RFA s bilancí 17-8-0. RFA je slovenská organizace smíšených bojových umění, která pořádá turnaje na Slovensku. Podle slovenského webu MaxMMA si po podpisu smlouvy dopřál dovolenou u moře s rodinou a potom vyrazil na hudební festival. V těch dnech se objevily potíže s pravou rukou a zhoršovaly se.
„Infekce se mi nějak zhoršila. Teď jsem na klinice. Kluci mě dávají do pořádku,“ popsal bojovník svůj stav. Vzápětí dodal: „Doufám, že to nějak dám dohromady, protože je to horší a horší. Už mám i předepsaná antibiotika.“ Jde o jeho vlastní vyjádření, žádnou diagnózu ani délku léčby v něm neuvedl.
Co měla RFA v srpnu napsané na kartě
Pevné body jsou v dokumentu. Stránka turnaje RFA 32 uvádí datum 15. srpna 2026, místo Bratislavský hrad, začátek v 17:00 a zápas Krištofič proti Marcinu Naruszczkovi. Samotného Slováka na ní organizace označila za jednu z největších posil své historie.
Naruszczka je polský veterán a starý známý: 24. července 2021 s ním Krištofič na turnaji OKTAGON 26 vyhrál jednomyslným rozhodnutím po pěti kolech. Jeho předzápasová bilance se ve zdrojích rozchází, karta RFA uváděla 23-12-2, MaxMMA a databázové přehledy 23-13-2. Zápas se podle výsledkového přehledu Sport.sk konal v limitu do 89,5 kg.
Mezi 30. červnem 2026, kdy se Krištofičova slova o infekci dostala ven, a 15. srpnem 2026 bylo 46 dní. Komplikace tedy přišla v rané fázi přípravy, ne v zápasovém týdnu, a organizace duel z karty nestáhla. Zápas se nakonec odehrál, jenže ukončila ho úplně jiná část těla než Krištofičova ruka.
Večer na hradě skončil dřív, než měl
Krištofič nastoupil. Ve 2. kole, v čase 0:32, ho Naruszczka podle Sportnetu zasáhl kolenem do hlavy ve chvíli, kdy ležel na zemi, a rozhodčí Poláka okamžitě diskvalifikoval. Tentýž text uvádí, že Slováka odnášeli z klece na nosítkách.
V profilu na FightMatrixu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je zápas zapsaný jako výhra diskvalifikací za nedovolené koleno ve 2. kole. Stejný zápis nese i výsledkový výpis Sherdogu.
Zveřejněné údaje nespojují jeho červnovou infekci s průběhem ani s výsledkem zápasu. Co z večera zbylo v tabulkách a v plánech organizace, je ale měřitelné.
Co Krištofičovi z pokažené premiéry zbylo
Redakce MMAmag porovnala bilanci z karty RFA 32 se zápisem v databázi FightMatrixu: ze 17-8-0 se stalo 18-8-0. Výhra je výhra, i když o ní rozhodl faul soupeře.
RFA s ním počítá dál. Oficiální stránka turnaje RFA 36, který se koná 11. prosince 2026 v Prešově, uvádí Krištofiče jako hlavní hvězdu večera, soupeře v textu stránky nejmenuje. Databáze FightMatrixu uvádí další odvetu s Naruszczkou, stejně o ní píše MMA Fanatik. Zbývá otázka, co si z léta vlastně odnesl.
Výhra, kterou si nikdo nepřál
GLOSA Premiéru pod novou vlajkou se dá naplánovat do detailu: datum, hrad, soupeř s jménem a historií. Zdraví se naplánovat nedá a soupeřovo koleno taky ne. Krištofičův vstup do RFA to ukázal dvakrát za jediné léto.
V tabulce má o čáru víc. V hale měl večer, který skončil po 32 sekundách 2. kola a bez odpovědi na to, jak by dopadl. Nejdřív ho zdržela vlastní ruka, potom mu premiéru zlomilo cizí koleno. Odpověď si bude muset vybojovat v Prešově.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka