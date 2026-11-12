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Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou

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Lannova třída zažila na přelomu 50. a 60. let nečekaný světelný rozmach. Neony zdobily výlohy obchodů, pulsovaly a některé dokonce ožívaly pohybem. Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná dobu, kdy Budějovice možná předčily Prahu v počtu neonů na obyvatele.
Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou

Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou

Zdroj: Jan Schinko /EzEnhancer
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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