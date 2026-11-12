Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou

Pozdní večer v Lannovce po roce 1960. Není na to statistika, ale může se odhadovat, že v počtu neonů na jednoho obyvatele, nebo na jeden kilometr ulice jsme předstihli Prahu. To byl zvláštní nečekaný velkoměstský rozmach začínající přibližně v roce 1958. Akorát nám proti Praze chyběly světelné noviny, které se u nás objevily o dost let později na Domu odborů na Senovážném.
Politické orgány proti politicky neutrálním neonům, když už svítily v Praze, Brně a Bratislavě, nezasahovaly. Jen radní s podporou památkářů zakázali neony na náměstí kromě hotelů a chlouby města AUTOMAT BUFET ZVON, a lékáren. Na rohu ulic Karla IV. a Kněžské byl velký vertikální neon v podobě žirafy, po jejímž krku šplhaly opičky (dole bylo hračkářství). Autory návrhů neonů byli výtvarníci, což zaručovalo určitou úroveň. Neony také nezanikly tím, že by si kverulanti stěžovali, že je to kýč, ale kvůli energetické krizi v roce 1979.
Podnik Potraviny měl dokonce jakýsi závazek v plánu, že bude mít neon na každé prodejně potravin. Druhý největší počet neonů měl podnik Textil. To byl vlivný podnik, neplnil nařízení o zhasnutí neonů v roce 1979 a své neony nezhasl. léta svítil velkoplošný neon obchodu Prim v Krajinské.
Neonové hvězdy i pulsující nápisy
Na Lannovce bylo neonů nejvíce, zvláště pohyblivých, pulsujících, mrkacích apod. Na Mototechně pracoval spalovací motor. Píst ve válci nahoru, rozsvítila se jiskra svíčky a zase dolů atd. Na Švadlence si kotě hrálo s klubíčkem. Na ochodu Sklo a porcelán sklář foukal baňky, na Pramence kluk lízal zmrzlinu, na Jitřence jitřenka a další. Také v neonu dobře vyvedený půllitr piva s pěnou.
Neony jsou střípek do mosaiky šedesátých let 20. století. Patřily k tomu neonové hvězdy a časově před nimi žárovkové hvězdy. Na divadle svítila pěticípá hvězda lemovaná žárovkami po okraji. na KNV už měli neonovou. Problémy měla radnice s červenou hvězdou na prostřední věži. Často ji při důležitých politických změn horolezci odstranili a pak zase nasazovali. Několikrát, až se tam osadil lev.
Lannovka končila velkým neonem NÁDRAŽÍ. Písmena na nástupišti vydržela dlouho, ale nesvítila. Alespoň tam stála mašinka s velkým komínem. Právě to ukončení na kolejišti mimo jiné způsobilo, že Lannovka nebyla průjezdná ve směru na Rudolfov a Třeboň. Neprobíhal po ní tranzit, který převzala po roce 1820 Rudolfovská. Původně ale Lannovka, co by Stará cesta průjezdná byla tím, že v místech Štírného ulice zahýbala a pak se stočila na Rudolfov.
Čtěte také: Pražská bývala promenádou s kašnou. Dům Škácha bourání dlouho odolával
Ještě od roku 1868, kdy se postavily napříč koleje (na Rudolfovské byl přejezd se závorami) do roku 1908 Lannovka na neony nevypadala. Schválený územní plán v roce 1970 počítal s podchody z Lannovky do Kanovnické s pohyblivými schody. Další podchody ze Žižkovy na Senovážné. Plán zajímavý, ale nerealizoval se.
V roce 1980 se vynořila myšlenka udělat z Lannovky pěší zónu. Ke dni 31. října 1983 byla z Lannovky vyloučena doprava. Asi v pořádku, jinde také měli pěší zóny. Jen den poté 1. listopadu 1983 byla Lannovka k nepoznání. Ticho, prázdno, chodci jen koukali, co se stalo. Lannovka se však vzpamatovala. Motorem trochu byl Prior, i když jako sériová architektura bratislavského Prioru to nic moc nebylo a není. Podle arch. Škardy by Lannovska snesla větší vertikálu.
Čtěte také: Republika v Budějcích vznikla roku 1918 U Volbrechtů. Rakouské orly házeli do kašny
Neony vytlačilo počasí ze dne 31. prosince 1978 na 1. leden 1979 a následná energetická krize. Na Silvestra vál na ten čas příjemný jihozápadní vítr o teplotě 10 až 12 °C. Dobře se slavilo, ale od půlnoci do rána všechno zamrzlo. Otočil se vítr a ráno 1. ledna 1979 bylo ve městě -20 °C. Další dny ve dne -14 °C, v noci -21 °C. Až 10. ledna 1979 se objevilo 0 °C. Vypnutí neonů v celkové spotřebě elektřiny mělo význam zanedbatelný. Pozemní stavby svůj neon nevypnuly.