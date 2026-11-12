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Diváci ji milovali jako malou filmovou hvězdu. Judith Barsi ale doma prožívala tragédii, které se nepodařilo zabránit

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Judith Barsi se jako dítě objevovala v televizních reklamách, seriálech i filmech a na konci osmdesátých let měla před sebou slibně rozvíjející se hereckou kariéru. Za úspěchem před kamerou se však skrývalo domácí násilí a výhrůžky jejího otce, o nichž se dozvídali lidé v okolí rodiny. V červenci 1988 byla desetiletá herečka spolu se svou matkou Marií zavražděna ve vlastním domě v Los Angeles. Pozdější prověřování ukázalo, že příslušné úřady již před tragédií obdržely upozornění na nebezpečnou situaci, ale vyšetřování ukončily.
Diváci ji milovali jako malou filmovou hvězdu. Judith Barsi ale doma prožívala tragédii, které se nepodařilo zabránit

Diváci ji milovali jako malou filmovou hvězdu. Judith Barsi ale doma prožívala tragédii, které se nepodařilo zabránit

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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