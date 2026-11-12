Diváci ji milovali jako malou filmovou hvězdu. Judith Barsi ale doma prožívala tragédii, které se nepodařilo zabránit

Judith se narodila roku 1978 v Kalifornii rodičům maďarského původu. Před kamerou se začala objevovat velmi mladá a postupně dostávala další příležitosti. Její dětská tvář byla známá z reklam a menších televizních rolí, později se prosadila i ve filmovém prostředí. V roce 1987 se objevila ve filmu Čelisti: Pomsta a propůjčila hlas také animovaným postavám, které diváci poznali v následujících letech. Práce dítěte v zábavním průmyslu znamenala natáčení, cestování i spolupráci s dospělými profesionály. Veřejný úspěch však neříkal nic o tom, jak bezpečně se herečka cítila ve svém rodinném prostředí. Záběry z natáčení a pozdější role proto nelze číst jako důkaz toho, že dítěti mimo kamery nic nechybělo. Profesní talent a rodinné ohrožení mohou existovat současně, aniž si toho diváci nebo lidé na pracovišti všimnou.
V rodině přibývalo výhrůžek a obav
Podle dobových policejních informací čelila Judithina matka Maria opakovanému zastrašování a hrozbám ze strany manžela Józsefa Barsiho. V případu se zmiňovaly jeho problémy s alkoholem a agresivním chováním. Maria se o svých obavách svěřovala lidem v okolí a podle tehdejších zpráv proběhlo také období odloučení a pokus o usmíření manželů. Domácí násilí přitom není záležitostí pouze přímého fyzického napadení. Trvalé vyhrožování a strach mohou vážně ovlivnit i dítě, které je svědkem chování dospělého vůči druhému rodiči. Je proto podstatné nepovažovat tento případ pouze za tragickou závěrečnou událost, ale vnímat i její předcházející varovné signály.
Z dnešního pohledu je snadné klást otázku, proč rodina jednoduše neodešla. Takové vysvětlení by však ignorovalo povahu násilných vztahů, v nichž mohou hrozby pokračovat i během pokusů o odloučení. Dostupné prameny neumožňují spolehlivě rekonstruovat všechny rozhovory v domácnosti ani přesně popsat každý krok její matky. Není proto správné přisuzovat jí rozhodnutí, která nemáme doložená, nebo ji zpětně činit odpovědnou za jednání pachatele. Odpovědnost za vraždu nesl její manžel. Pro pochopení případu jsou důležitější zaznamenaná upozornění a reakce lidí, kteří měli možnost zasáhnout.
Zjištění kontrolní komise navíc upozornila na praktický problém, který přesahoval jeden konkrétní spis. Sociální pracovnice, jež měla rodinnou situaci posuzovat, měla podle dobových údajů přiděleno 67 případů, tedy výrazně více, než představovalo standardní zatížení. Nedostatek času a jasných pravidel pro vyhodnocení hrozeb mohl komplikovat práci s rodinami, v nichž se násilí neodehrávalo před zraky veřejnosti. Komise proto požadovala změny v posuzování dopadu domácího násilí na děti i při rozhodování o uzavření vyšetřování. Přesto není správné tvrdit, že jediná úřední chyba byla celou příčinou vraždy. Tu spáchal konkrétní člověk. Kontrola ukázala, že instituce odpovědné za ochranu dítěte měly možnost riziko důkladněji posoudit, ale nevyužily ji včas.
Sociální služby se případem zabývaly před tragédií
Příslušné orgány ochrany dětí prověřovaly v roce 1988 informace o výhrůžkách a násilí v rodině. Případ byl ale v červnu uzavřen, tedy přibližně měsíc před vraždou. Po smrti matky a dcery se objevily otázky, zda úřední postup odpovídal závažnosti získaných informací. Soud následně umožnil kontrolnímu orgánu přezkoumat důvěrný spis. Nešlo jen o veřejné pobouření nad smrtí dětské herečky, ale o konkrétní posouzení práce služeb odpovědných za ochranu ohrožených dětí.
V září 1988 dospěla kontrolní komise k závěru, že vyšetřování bylo ukončeno předčasně. Zároveň doporučila citlivější přístup k tomu, jak domácí násilí zasahuje děti, a jasnější pravidla pro uzavírání podobných případů. Vyšlo také najevo, že sociální pracovnice pověřená případem měla současně mimořádně vysoký počet dalších spisů. Tyto okolnosti pomáhají vysvětlit selhání systému, nelze z nich však s jistotou určit, která konkrétní intervence by tragédii zabránila. Rozdíl mezi zjištěným pochybením a úvahou o alternativním průběhu událostí je v tomto případě zásadní.
Filmové role zůstaly, dětství skončilo násilně
Těla Judith a Marie byla nalezena 27. července 1988 v rodinném domě ve čtvrti West Hills. Policie zjistila, že je József Barsi zastřelil a následně spáchal sebevraždu; dům byl také založeným požárem poškozen. Dobové zprávy se v některých prvotních údajích lišily, pozdější zjištění však základní průběh případu potvrdila. Jde o událost, kterou není třeba přikrašlovat grafickými detaily. Už doložené skutečnosti ukazují, jaké nebezpečí představovalo dlouhodobé násilí a jak nedostatečná ochrana před jeho následky dopadla na dítě.
Judithin hlas se později objevil v animovaných filmech Země dinosaurů a Všichni psi jdou do nebe, které měly premiéru až po její smrti. Pro řadu diváků tak její práce pokračovala na obrazovkách v době, kdy už nežila. Vzpomínka na její talent bývá spojována právě s těmito rolemi, neměla by ale zakrýt skutečnou podstatu případu. Nejde o tajemnou hollywoodskou legendu ani o neověřený příběh ze zákulisí filmového průmyslu. Dochované policejní zprávy, soudní rozhodnutí a následná kontrola péče o ohrožené dítě ukazují konkrétní varování, skutečné násilí a selhání, jehož důsledky byly nevratné.
Použité zdroje: latimes.com (červenec 1988), latimes.com (srpen 1988), latimes.com (září 1988)