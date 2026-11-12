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Dron, který dokáže zneškodnit střelce? Američané vyvíjejí technologii, která mu má vyřadit zbraň

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Americká společnost Brecourt Solutions vyvíjí bezpečnostní dron, který má zastavit ozbrojeného útočníka bez přímého útoku na člověka. Pomoci mají drobné magnety schopné zablokovat mechanismus střelné zbraně. Technologie však zatím prochází vývojem.
Dron, který dokáže zneškodnit střelce? Američané vyvíjejí technologii, která mu má vyřadit zbraň

Dron, který dokáže zneškodnit střelce? Američané vyvíjejí technologii, která mu má vyřadit zbraň

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 14:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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