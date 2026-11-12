Dron, který dokáže zneškodnit střelce? Američané vyvíjejí technologii, která mu má vyřadit zbraň

Foto: Magnific
Americká společnost Brecourt Solutions pracuje na
technologii, která má bezpečnostním dronům umožnit zasáhnout proti ozbrojenému útočníkovi přímo uvnitř budovy. Nejde přitom o klasický ozbrojený dron. Zařízení má narazit do střelné zbraně a způsobit její mechanické selhání. Vývojáři věří, že tak získají čas potřebný k evakuaci lidí a příjezdu bezpečnostních složek.
Projekt představil zakladatel společnosti Jeff Ross, bývalý příslušník amerických speciálních jednotek Navy SEAL. V rozhovoru pro server DroneLife z 11. listopadu 2026 vysvětlil, že cílem není zranit útočníka, ale znemožnit mu pokračovat ve střelbě.
Brecourt Solutions již nabízí systém iDFR (Indoor Drone as First Responder), tedy bezpečnostní dron připravený k okamžitému nasazení uvnitř budov. Nově vyvíjené zařízení pro vyřazení zbraně má jeho schopnosti výrazně rozšířit.
Magnety mají způsobit selhání střelné zbraně
Základem připravované technologie je malé zařízení nesené kvadrokoptérou. Dron se má přiblížit k útočníkově zbrani a při kontaktu s ní uvolnit speciální náplň obsahující drobné magnety ze vzácných zemin. Ty mají podle vývojářů narušit činnost pohyblivých součástí zbraně a způsobit její zaseknutí.
střelec
Foto: Magnific
Ross tvrdí, že společnost již provedla zkoušky na několika typech střelných zbraní. Podle jeho vyjádření se podařilo vyvolat závadu například u samonabíjecích pistolí, pušek typu AR nebo brokovnic.
Zásadní ovšem je, že výsledky těchto testů zatím nebyly veřejně doloženy nezávislým ověřením. Výrobce rovněž nezveřejnil podrobnější údaje o úspěšnosti zásahu v reálných podmínkách, kdy se útočník pohybuje a může na přítomnost dronu reagovat.
Právě spolehlivost bude pro
praktické nasazení rozhodující. Zatímco běžný bezpečnostní dron může sledovat pohyb osoby z určité vzdálenosti, zařízení určené k vyřazení zbraně musí provést mimořádně přesný zásah. Jakékoli selhání přitom může znamenat, že útočník bude ve střelbě pokračovat.
Samotný nápad podle Rosse vznikl na základě jeho vojenských zkušeností. Během služby se opakovaně setkával s poruchami střelných zbraní způsobenými nečistotami a nepříznivými podmínkami. Tento princip se rozhodl využít při vývoji obranné technologie.
Pokud vývoj půjde podle představ společnosti, zařízení by se mohlo dostat k zákazníkům do konce roku 2027.
Dron čeká na nabíjecí stanici a nepotřebuje GPS
Samotná platforma iDFR má širší využití než pouze zásahy proti ozbrojeným útočníkům. Drony jsou trvale umístěné uvnitř objektu na nabíjecích stanicích, odkud mohou vyrazit při vyhlášení poplachu.
Na rozdíl od běžných venkovních dronů nepotřebují pro navigaci satelitní signál GPS. Využívají palubní senzory, kamerové systémy a počítačové vidění, které pomáhají stabilizovat let a orientovat se v uzavřených prostorách.
Podle aktuálně zveřejněných technických údajů výrobce má iDFR tyto parametry:
Rozměry přibližně 38 × 38 × 18 cm. Hmotnost přibližně 1,3 kg. Deklarovanou dobu letu kolem 15 minut. Hlavní kameru s rozlišením 12 Mpx a podporou 4K videa. Baterii Li-Ion 6S s kapacitou 5 000 mAh. Automatizovaný start z nabíjecí stanice a asistované řízení letu.
Výrobce uvádí možnost zahájit start již 0,2 sekundy po detekci události. Tento údaj však nelze zaměňovat s dobou potřebnou k dosažení útočníka.
Zajímavá je také možnost dálkového ovládání. Dron může řídit operátor nacházející se přímo v objektu, ale také pracovník vzdáleného bezpečnostního dohledového centra. Systém současně přenáší živý obraz, který pomáhá vyhodnocovat situaci a koordinovat zásah.
Přestože platforma používá prvky automatizace, současné řešení podle výrobce spoléhá při letu především na lidského operátora s asistencí palubních systémů.
Bezpečnostní drony nemusí čekat na mimořádnou událost
Brecourt Solutions vznikla v roce 2023 a její původní zaměření souviselo především s reakcí na případy střelby ve školách a veřejných budovách. Ross jako jeden z důležitých impulsů zmiňuje tragédii v texaském Uvalde, při které v roce 2022 zemřelo 19 dětí a dvě učitelky.
Vývojáři postupně rozšířili nabídku také na běžné bezpečnostní úkoly. Drony mohou provádět kontrolní lety ve skladech, ověřovat poplachy, sledovat narušení zabezpečených prostor nebo pomáhat při technických inspekcích.
Tento způsob využití má pro zákazníky význam i mimo mimořádné události. Namísto zařízení připraveného pouze na výjimečný krizový scénář získávají systém, který mohou pravidelně využívat při provozu a ochraně rozsáhlých objektů.
Z pohledu bezpečnosti zůstává největší otázkou právě chystaná schopnost vyřadit střelnou zbraň. Výrobce zatím neprokázal, že by dron dokázal spolehlivě zastavit útočníka v reálné krizové situaci. Bude nutné ověřit nejen přesnost samotného zásahu, ale také bezpečnost okolních osob a fungování celého systému při rychle se měnících podmínkách.
Zdroje https://dronelife.com/2026/11/11/can-a-drone-stop-an-active-shooter-brecourt-solutions-thinks-so/ https://brecourtsolutions.com/indoor-drone-as-first-responder/