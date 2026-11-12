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Lékař přerušil spojení v mozku psychiatrické pacientky. Za metodu později dostal Nobelovu cenu

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Dne 12. listopadu 1935 podstoupila v Lisabonu žena zákrok, od kterého její lékaři očekávali úlevu od těžkých psychických obtíží. Zrodila se moderní psychosurgie. Během následujících let se metoda rozšířila po světě a její tvůrce získal Nobelovu cenu. Teprve později se naplno ukázalo, jak závažné a nevratné následky může mít.
Lékař přerušil spojení v mozku psychiatrické pacientky. Za metodu později dostal Nobelovu cenu

Lékař přerušil spojení v mozku psychiatrické pacientky. Za metodu později dostal Nobelovu cenu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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