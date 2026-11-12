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Muchová měla letos jednu téměř neprůstřelnou jistotu. Svitolinová ji po 32 zápasech dokázala zbořit

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Karolína Muchová měla v letošní sezoně pozoruhodnou bilanci. Jakmile získala první set, zápas už nepustila. Dvaatřicetkrát za sebou. Na Turnaji mistryň ale Elina Svitolinová našla způsob, jak tuto jistotu narušit. A změna její taktiky ukázala, jak lze připravit českou tenistku o jednu z jejích největších zbraní.
Muchová měla letos jednu téměř neprůstřelnou jistotu. Svitolinová ji po 32 zápasech dokázala zbořit

Muchová měla letos jednu téměř neprůstřelnou jistotu. Svitolinová ji po 32 zápasech dokázala zbořit

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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