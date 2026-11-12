Muchová měla letos jednu téměř neprůstřelnou jistotu. Svitolinová ji po 32 zápasech dokázala zbořit

Karolína Muchová má v tenise pověst hráčky, která soupeřkám málokdy nabídne dva stejné údery za sebou. Změní tempo, pošle nízký slajs, zkrátí míč těsně za síť a vzápětí vyrazí dopředu. Pokud jí to funguje, soupeřka často nehraje svůj tenis. Jen se snaží včas rozpoznat, co přijde tentokrát. Právě tento styl pomáhal české tenistce po většinu sezony 2026 uzavírat zápasy, v nichž získala první set.
A její bilance byla mimořádná: 32 vítězství ze 32 takových utkání. Šestadvacetkrát dovedla náskok k výhře bez ztráty setu, šestkrát uspěla ve třech setech. Nebyla to tedy pouhá statistika z několika povedených týdnů. Muchová si vybudovala pozoruhodnou schopnost proměňovat dobře rozehrané zápasy ve vítězství. Až v Indian Wells na závěrečném Turnaji mistryň našla Elina Svitolinová způsob, jak tuto sérii ukončit.
Muchová začala přesně tím tenisem, který soupeřky nemají rády
V úvodním setu to vypadalo, že se odehraje další známý scénář. Muchová střídala délku a rotaci úderů, chodila k síti a kraťasy nutila Svitolinovou opouštět pohodlnější postavení u základní čáry. Ukrajinka se nedokázala usadit v rytmu a v první sadě vykázala jen pět vítězných úderů proti čtrnácti nevynuceným chybám.
Muchová získala set 6:3. Vzhledem k její sezonní bilanci to byla velmi silná výchozí pozice. Zápas ale ještě neskončil a Svitolinová měla podstatnou výhodu: přesně viděla, do jakého typu výměn se nechala zatáhnout.
Ještě před utkáním ostatně upozorňovala, že klíčem bude takticky zvládnout Muchové rozmanitost. Po prvním setu už nebyla otázkou samotná příprava. Musela svoje rozhodnutí skutečně změnit na kurtu.
Méně reagovat, více útočit
Svitolinová po zápase vysvětlila, že zpočátku byla příliš pasivní a hrála způsobem, který Muchové vyhovoval. V dalších setech se proto snažila dostat k útočným míčům dříve, zkracovat výměny a nenechávat soupeřce tolik příležitostí rozehrát kombinace se slajsy, kraťasy a přechody k síti.
Tento posun je vidět i na číslech. Zatímco v prvním setu měla Svitolinová poměr vítězných úderů k nevynuceným chybám 5:14, ve druhém už 12:11. Neznamená to, že najednou přestala chybovat. Začala ale mnohem častěji získávat body vlastní aktivitou, místo aby čekala, co jí Muchová nabídne.
Druhou sadu rozhodla série pěti vyhraných gamů od stavu 1:2. Svitolinová ji získala 6:2 a stejným poměrem vyhrála i rozhodující set. Muchová navíc v utkání nasbírala osm dvojchyb. V zápase, kde soupeřka postupně zvyšovala tlak, to byla další komplikace při snaze získat zpět iniciativu.
Nešlo o zázračný obrat způsobený jediným míčem. Byl to postupný, konkrétní zásah do toho, jak se na kurtu hrálo: Svitolinová přestala Muchové pestrost pouze řešit a začala jí předcházet.
Co ukázalo první zaváhání po 32 vyhraných zápasech
Z jedné porážky by bylo přehnané vyvozovat, že soupeřky konečně našly univerzální návod na Muchovou. Její variabilita zůstává mimořádnou výhodou a letošních dvaatřicet úspěšně dotažených zápasů nezmizí kvůli jedinému večeru. Navíc i Svitolinová musela během utkání změnit přístup, protože původní plán jí nestačil.
Zápas však pojmenoval konkrétní riziko pro Muchové styl. Když soupeřka začne útočit dostatečně brzy, česká tenistka nemusí získat čas na své nejnepříjemnější kombinace. A pokud se k tomu přidají problémy na podání, je těžší vrátit zápas do rytmu, který jí vyhovuje.
Pro Muchovou skončil souboj se Svitolinovou výsledkem 6:3, 2:6, 2:6 a znamenal konec její cesty za semifinále Turnaje mistryň. Jenže daleko zajímavější než samotné skóre je otázka, kterou si z něj může odnést do další sezony: jak si udržet možnost určovat tempo i proti soupeřkám, které už nechtějí čekat, co vymyslí příště?
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Zdroje: Vše o sportu [1], WTA – Svitolina comes back from a set down to beat Muchova, moves to 1-1 at FAGE WTA Finals [2], AFP / SuperSport – Svitolina rallies to top Muchova, boost WTA Finals bid [3], Reuters – Andreeva reaches WTA Finals semis, Svitolina fights back to beat Muchova [4].