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Každý druhý teenager svěřuje své problémy umělé inteligenci. Je to risk, varují odborníci

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Dennívýzva
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Nemusí se před nikým ostýchat a odpověď dostanou prakticky hned. Podle průzkumů polovina dospívajících řeší své osobní problémy s umělou inteligencí. V případě depresí to ale může mít velmi špatný efekt. AI se totiž snaží uživateli zavděčit a může ho tak v jeho názorech utvrzovat, upozorňuje ZČU.
Každý druhý teenager svěřuje své problémy umělé inteligenci. Je to risk, varují odborníci

Každý druhý teenager svěřuje své problémy umělé inteligenci. Je to risk, varují odborníci

Zdroj: Pexels.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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