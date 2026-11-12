Každý druhý teenager svěřuje své problémy umělé inteligenci. Je to risk, varují odborníci

Mobily, sociální sítě a umělá inteligence jsou dnes velkou součástí života dnešních dospívajících. AI používají při úkolech do školy, ale i k řešení vlastních problémů. Podle průzkumu PAQ Research se téměř polovina dospívajících radí o duševním zdraví právě s umělou inteligencí. Digitální prostředí má ale své nástrahy, jak upozorňuje Poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), které ohledně tématu umělé inteligence uspořádalo konferenci „Dobrá praxe“ nejen pro pedagogy.
Poradenské centrum ZČU nabízí každému studujícímu pět bezplatných konzultací s psycholožkou za semestr, podpůrnou skupinu vedenou terapeutem i preventivní akce zaměřené na duševní zdraví a mezilidské vztahy.
Využívání umělé inteligence jako poradce je podle expertů přirozeným krokem. Shodují se ale na tom, že když jde o duševní nebo fyzické zdraví, může být spoléhání se na její názor problematické. „AI poradci totiž fungují nízkoprahově, jsou vždy dostupní a nesoudí, což je velmi atraktivní kombinace. Nelze ale zaručit, že budou jejich odpovědi pro uživatele skutečně vhodné a prospěšné. Odborníci jsou proto přesvědčeni, že aplikace nedokáží nahradit osobní kontakt s člověkem a lidský přístup školených expertů,“ upozorňuje Adéla Klimková z Poradenského centra ZČU.
Umělá inteligence je takzvaně sykofantická, tedy lehce podlézavá a člověka vždy utvrzuje v tom, co už si sám myslí. V extrémních případech takový přístup není vhodný. AI tím totiž může člověka utvrzovat v jeho depresi a přispět i k případným řešením s tragickými následky. Navíc může vést také k izolaci jedince od okolí, protože konverzace s umělou inteligencí je vždy snadnější než se skutečným člověkem.
Pedagogové se tudíž shodují, že je odpovědností škol na tento trend reagovat a nabízet pomoc tak, aby jí studující dali přednost. „Snažíme se odstraňovat bariéry už v počátečním kontaktu. Studentky a studenti nás mohou oslovit přes Instagram a požádat o schůzku. Nabízíme jim podporu odbornic, které jsou studujícím blíže věkově i svými zájmy. Chceme jim ukázat, že se mohou obrátit na skutečného člověka a že pomoc nemusí být složitá ani nedostupná,“ popisuje Klimková.
Žáci potřebují umět klást otevřené otázky, ověřovat informace a kriticky posuzovat odpovědi umělé inteligence.Tomáš Holubec — iniciativa AI dětem
Umělou inteligenci ale zdaleka nevyužívají jen dospívající. Čím dál více se k ní dostávají i děti na základních školách. Existují pro ně ale nástroje, které je vedou k vlastnímu přemýšlení, místo předkládání hotových odpovědí. Jde například o apliakaci Tiny.school.
Konference upozornila také na fakt, že se online prostředí rychle vyvíjí a proměňuje. Aktuálním trendem jsou velmi krátká AI videa, která děti hltají prostřednictvím Tik Toku a dalších sítí. Podle odbornice na digitální dětství Michaely Slussareff z neziskové organizace Slow Tech Institute jejich rychlý sled ztěžuje u dětí schopnost udržet pozornost. Pro rodiče a pedagogy je proto důležité všímat si, jak digitální obsah ovlivňuje soustředění dětí a jejich každodenní fungování. Online prostředí je obzvláště rizikové pro děti s ADHD nebo autismem.
Setkání s názvem Dobrá praxe tradičně spolupořádají Poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni a Krajské centrum vzdělávání v Plzni. Poradenské centrum ZČU konferencí zároveň posiluje spolupráci se středními školami a jejich poradenskými pracovníky.