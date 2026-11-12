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Vémolův soupeř popsal zájem o prosincový zápas a nešetřil sebevědomím. Bučení fanoušků mě jen nakopne

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Chodí mu zprávy anglicky i česky a některé podle něj nejsou přátelské. Tomasz Narkun tvrdí, že tlak před zápasem s Vémolou neřeší. Co ukázala jeho poslední česká hala?
Vémolův soupeř popsal zájem o prosincový zápas a nešetřil sebevědomím. Bučení fanoušků mě jen nakopne

Vémolův soupeř popsal zájem o prosincový zápas a nešetřil sebevědomím. Bučení fanoušků mě jen nakopne

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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