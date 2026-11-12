Vémolův soupeř popsal zájem o prosincový zápas a nešetřil sebevědomím. Bučení fanoušků mě jen nakopne

Telefon plný vzkazů od lidí, kteří ho nikdy neviděli naživo. Tomasz Narkun popsal, že mu od ohlášení zápasu s Karlosem Vémolou přibývají zprávy a že část z nich má jasný cíl: dát mu najevo, komu bude pražská O2 arena 29. prosince 2026 fandit. Jiní mu podle něj píšou pravý opak, totiž že kvůli němu do Prahy přijedou a koupí si lístek. Polský veterán z toho nedělá drama a obojí si převádí na palivo. Redakce MMAmag proto jeho slova srovnala s oficiálními výsledky a žebříčkem OKTAGONu.
Zprávy, které mu chodí i v češtině
Výroky zazněly v rozhovoru pro polský portál myMMA.pl a v češtině je 12. listopadu 2026 přinesl web Fights.cz. „Píše mi hodně lidí, dokonce i anglicky a česky… Občas na mě prostřednictvím zpráv útočí,“ řekl Narkun. Jde o jeho popis vlastní schránky, ne o ověřený stav; obsah zpráv nikdo zvenčí neviděl.
Další část je přívětivější. „Hodně lidí mi píše, že přijedou speciálně na můj zápas,“ uvedl Narkun ve stejném rozhovoru. Konkrétní počet neřekl. Dodal, že na všechny vzkazy neodpovídá, protože na to nemá čas, a že lidem, kteří do cesty investují peníze, se chce odvděčit výkonem.
Karlos Vémola mluvil dřív. Polský web InTheCage 1. listopadu 2026 citoval Vémolu z videa zveřejněného na oficiálním profilu OKTAGONu na síti X: chce Narkuna na OKTAGON 100, Narkun porazil jeho tréninkového partnera a šlo by prý o největší zápas, který se dá v Evropě uspořádat. Narkun tedy 12. listopadu 2026 odpovídá na výzvu starou jedenáct dní. A přesně tuhle atmosféru v Česku zažil už v říjnu, kdy z ní odcházel po dvou a půl minutách jako vítěz.
V Karlových Varech fandila hala jeho soupeři. Skončilo to po 2:29
Bylo to 17. října 2026 na turnaji OKTAGON 95 v Karlových Varech, kde Narkun nastoupil proti českému bojovníkovi Danielu Škvorovi. V oficiálních výsledcích OKTAGONu redakce MMAmag dohledala, že Polák zápas ukončil submisí v 1. kole v čase 2:29. Sherdog k tomu doplňuje škrcení zezadu.
Právě na tenhle večer se Narkun podle českého převzetí sám odvolává, když tvrdí, že nepřátelské publikum mu spíš pomáhá. Hala tehdy držela palce domácímu. Zápas trval necelé tři minuty.
A kdo si myslí, že OKTAGON přivezl Vémolovi na OKTAGON 100 jen exotické jméno z Polska, měl by si otevřít oficiální žebříček.
Dvojka proti trojce. Čísla, která v komentářích zapadla
Tomasz Narkun je 36letý polský bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 22-7-0 a bývalý dlouholetý šampion KSW, největší polské organizace MMA. Karlos Vémola je 41letý český bojovník téže kategorie s bilancí 39-9-0. Ze žebříčku OKTAGONu aktualizovaného 23. října 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Vémola je v polotěžké váze druhý a Narkun třetí.
|Údaj
|Karlos Vémola
|Tomasz Narkun
|Věk
|41
|36
|Bilance
|39-9-0
|22-7-0
|Výška
|183 cm
|191 cm
|Pořadí v polotěžké váze
|2.
|3.
Přezdívku polský škrtič si Narkun nevysloužil náhodou. Oficiální stránka turnaje OKTAGON 95 uváděla před zápasem 15 jeho výher submisí, šestnáctou přidal právě proti Škvorovi. Co z toho bude mít vítěz prosincového duelu, už tak jednoznačné není.
Co si Narkun z prosincové noci odnese, i kdyby prohrál
ANALÝZA Hlavním zápasem turnaje OKTAGON 100 v pražské O2 areně je podle oficiální karty souboj Krzysztofa Jotka s Makhmudem Muradovem o titul ve střední váze. Souboj Vémoly s Narkunem je jedním z dalších taháků, vedle něj karta uvádí i Attilu Végha, Josefa Hálu a Robina Fošuma. Na oficiální kartě turnaje přitom redakce MMAmag nenašla žádnou zmínku o tom, že by šlo o zápas o titulovou šanci. Střet dvojky a trojky tedy zatím nikdo oficiálně neposvětil jako vstupenku k pásu.
Tím se role obracejí. Domácí hvězda vstupuje do zaplněné haly s povinností vyhrát, host nemá co ztratit a každou nevlídnou reakci si může přepsat na motivaci. Zvuk, který má polského veterána v Praze rozložit, Narkun prodává jako vlastní palivo. Jestli mu to vyjde podruhé, ukáže 29. prosince 2026.
Metodika
Redakce MMAmag 12. listopadu 2026 otevřela oficiální stránku turnaje OKTAGON 100, žebříček OKTAGONu s aktualizací z 23. října 2026, profily obou bojovníků a výsledkovou stránku OKTAGON 95; odtud pocházejí datum a místo turnaje, pořadí v divizi, věk, výška, bilance i čas ukončení 2:29. České znění Narkunových výroků přebírá článek webu Fights.cz z 12. listopadu 2026, který vychází z rozhovoru pro myMMA.pl; původní video se podařilo najít, ale bez dostupného přepisu, data zveřejnění a jména autora, takže polský originál redakce MMAmag neověřovala a necituje jej jako vlastní překlad. Údaj o 16 výhrách submisí vychází ze dvou hodnot uvedených v textu, tedy z 15 submisí na oficiální stránce OKTAGON 95 před zápasem a z výhry submisí nad Škvorem; položkový rozpis zápasů na Sherdogu se kvůli nepřístupnému profilu otevřít nepodařilo. Vémolův výrok prošel přes polský web InTheCage z 1. listopadu 2026, protože původní příspěvek OKTAGONu na síti X se otevřít nepodařilo. Článek nezahrnuje žádný dřívější datovaný Narkunův výrok o české atmosféře po OKTAGON 95, ten se dohledat nepodařilo, ani počet fanoušků mířících do Prahy, protože žádné číslo v dostupných zdrojích není; měnový převod se neprováděl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek