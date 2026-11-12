Veterán UFC Thompson se rozloučil v New Yorku a promluvil o kariéře bez lítosti. Vysvětlil, proč je čas odejít

Školní autobus, hodiny karate pro děti a dvě titulové šance, které skončily remízou a porážkou. Stephen „Wonderboy“ Thompson, 43letý americký bojovník welterové váhy (do 77 kg) s bilancí 17-9-1, prožívá poslední týden v roli aktivního zápasníka UFC. Rukavice odloží až po zápase 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden, rozhodnutí ale padlo dávno předtím. A když dostal otázku, co by na své kariéře změnil, vešla se odpověď do jediného slova: nic. Jeho vyjádření z léta a z listopadu přitom nemluví úplně stejně.
Jedno slovo, kterým zavřel skoro patnáct let v UFC
V textu, který UFC zveřejnilo 11. listopadu 2026 na svém webu, redakce MMAmag dohledala pasáž, kde se Thompsona ptají, jestli ho mrzí, že v americké organizaci smíšených bojových umění nikdy nedržel pás. Odpověď byla krátká: „Žádné lítosti, brácho.“
Obšírněji to rozvedl o dva dny dřív. Web Uncrowned na Yahoo Sports mu 9. listopadu 2026 připsal slova z podcastu The Ariel Helwani Show: „Nedržím v sobě žádnou zášť. Neohlížím se s přáním, aby něco bylo jinak. Nemám žádné lítosti. Nula.“ Citace pochází z textu Uncrowned.
O welterový pás přitom Thompson hrál dvakrát a pokaždé proti tehdejšímu šampionovi Tyronu Woodleymu. Na UFC 205 12. listopadu 2016 skončilo pět kol většinovou remízou, na UFC 209 4. března 2017 prohrál většinovým rozhodnutím. Jeho věta o nulové lítosti je fakt o tom, jak kariéru vidí on sám, ne o tom, jak dopadla. Ten klid má ale velmi konkrétní sportovní pozadí: stačí se podívat na tři poslední řádky jeho zápasové bilance.
Proč končí zrovna teď, když mohl ještě rok vydržet
Ze zápasové historie, kterou redakce MMAmag prošla na Sherdogu, plyne bilance 1-5-0 z posledních šesti startů. Prohrál 10. července 2021 s Gilbertem Burnsem a 18. prosince 2021 s Belalem Muhammadem, oba zápasy na body. O rok později, 3. prosince 2022, zvládl Kevina Hollanda technickým knockoutem. Pak přišly tři porážky v řadě: 16. prosince 2023 ho uškrtil Šavkat Rachmonov, 5. října 2024 ho knockoutoval Joaquin Buckley a 12. července 2025 nad ním rozděleným rozhodnutím vyhrál Gabriel Bonfim.
3 z těchto 6 zápasů tedy skončily před limitem. Celkově má Thompson 17-9-1, v oktagonu UFC debutoval 4. února 2012 a je mu 43 let.
Sám to podle Uncrowned vysvětluje dvěma věcmi: cestu k titulu už nevidí a doma má dceru, které je pět měsíců. UFC k tomu ve svém profilu dodává, že spouštěčem rozhodnutí bylo právě narození dítěte v kombinaci s nároky zápasení na nejvyšší úrovni. Ještě v srpnu 2026 přitom Thompson mluvil o něčem jiném než o konci kariéry.
V srpnu mluvil o smlouvě, v listopadu o konci. Co se mezitím změnilo
Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě jeho vyjádření tak, jak je zveřejnily Sherdog a Sportsnet. Dne 12. srpna 2026 citoval Sherdog Thompsonova slova pro pořad Home of Fight: „Na smlouvě mi vlastně zbývá jeden zápas,“ a „Madison Square Garden, 14. listopadu, to se musí povést.“ Řeč byla o posledním zápase smlouvy. Ne o posledním zápase kariéry.
O necelé tři měsíce později už to znělo jinak. Sportsnet 5. listopadu 2026 přinesl Thompsonův výrok z klipu novináře Jamese Lynche: „Je to můj poslední, brácho,“ a „A kde jinde ho mít než v Madison Square Garden v New Yorku?“ Citaci Sportsnet převzal z Lynchova klipu.
Rozdíl mezi dojetou smlouvou a koncem sportovní dráhy je přitom zásadní. UFC má potvrzenou kartu, soupeře, váhovou kategorii i místo a o posledním zápase píše samo v profilu z 11. listopadu 2026 i v předzápasovém textu. Že je konec definitivní a proč k němu dochází, zůstává Thompsonovým tvrzením.
Odejít dřív, než odejdou tebe
GLOSA Pět porážek v šesti zápasech obvykle znamená, že rozhodnutí o konci udělá někdo jiný. Matchmaker, který přestane volat. Lékař. Komise. Thompson ho udělal sám, nahlas a víc než týden před nástupem do klece, což je v tomhle sportu vzácnější než pás kolem pasu.
Věta o nulové lítosti se v rozlučkovém týdnu říká poměrně snadno. Udržet ji rok poté, až se telefon neozve a tělo se konečně dá dohromady, je jiná disciplína. Co přesně se stane 14. listopadu 2026, má zatím přesný čas i přesného soupeře.
Legenda v předzápasech a chlap, kterému ve škole karate říkají Mr. Stephen
Z oficiální karty UFC 334, kterou redakce MMAmag prošla, plyne, že zápas Stephena Thompsona s Charlesem Radtkem je zařazený mezi předzápasy, nikoli na hlavní kartu. Tu nesou dva tituly: Ciryl Gane proti Joshi Hokitovi v těžké váze a Kayla Harrisonová proti Amandě Nunesové v ženské bantamové váze. Radtke, 36letý zápasník welterové váhy s bilancí 12-5, naposledy vyhrál 11. dubna 2026 jednomyslným rozhodnutím nad Franciscem Pradem.
Blok předzápasů začíná v New Yorku v 19:00 místního času. Newyorský čas je 14. listopadu 2026 o šest hodin pozadu za českým, pro diváky v Česku tedy jde orientačně o 1:00 v noci z 14. na 15. listopadu 2026.
Co bude potom, popsal Thompson v textu UFC takhle: „Pro spoustu lidí je zápasení jejich identita, ale moje identita je být ‚Mr. Stephen‘, každý den učit karate, řídit školní autobus a vyzvedávat lidi.“ Jinými slovy, role, do které se vrací, už je obsazená jím samotným. Rukavice spadnou na podlahu až v noci na 15. listopadu 2026. Hlava je doma už teď.
Metodika
Článek vznikl bez přítomnosti na místě; redakce MMAmag pracovala s článkem UFC z 11. listopadu 2026, s oficiální kartou UFC 334 a s profily a zápasovou historií na Sherdogu, stav k 12. listopadu 2026. Bilance posledních šesti zápasů 1-5-0 vznikla součtem výsledků Burns, Muhammad, Holland, Rachmonov, Buckley a Bonfim podle Sherdogu; profil UFC zobrazuje u části těchto zápasů zavádějící štítky výsledku, proto byl pro výpočet rozhodující Sherdog. Čas pro české diváky je přepočet z 19:00 newyorského času plus šest hodin, tedy 1:00 SEČ v noci z 14. na 15. listopadu 2026, a je orientační; závazný je aktuální rozpis UFC. Původní záznam podcastu The Ariel Helwani Show ani klip Jamese Lynche se otevřít nepodařilo, citace proto pocházejí z textů Uncrowned na Yahoo Sports z 9. listopadu 2026 a Sportsnetu z 5. listopadu 2026; samostatné tiskové oznámení UFC k odchodu dohledáno nebylo a příspěvek na Thompsonově Instagramu se ověřit nepodařilo, proto se nepoužil. Článek nezahrnuje výsledek samotného zápasu ani případné Thompsonovy starty mimo UFC; měnové převody se nepoužily.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek