John Carlson dosáhl 800 bodů. V Buffalu předvedl, proč je obránce pro útok Tampy tak důležitýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
John Carlson dosáhl 800 bodů. V Buffalu předvedl, proč je obránce pro útok Tampy tak důležitý
Článek byl publikován 12.11.2026 13:06
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