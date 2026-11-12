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John Carlson dosáhl 800 bodů. V Buffalu předvedl, proč je obránce pro útok Tampy tak důležitý

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Gól a čtyři asistence v jediném utkání, první pětibodový večer kariéry a hranice 800 bodů v NHL. John Carlson proti Buffalu nepředvedl jen statistickou raritu. Při výhře Tampy 8:3 pomohl znovu nastartovat útok právě ve chvíli, kdy se soupeř dotáhl na rozdíl jediného gólu.
John Carlson dosáhl 800 bodů. V Buffalu předvedl, proč je obránce pro útok Tampy tak důležitý

John Carlson dosáhl 800 bodů. V Buffalu předvedl, proč je obránce pro útok Tampy tak důležitý

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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