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Z více než stovky domů v Karlových Varech přežily požár jen tři. Máslo na kamnech a úzké uličky vytvořily podmínky pro plošný žár

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Pátek 13. srpna 1604 začal v jedné kuchyni na Tržišti a skončil v troskách. Ze 102 karlovarských domů jich oheň během několika hodin ušetřil jen tři.
Z více než stovky domů v Karlových Varech přežily požár jen tři. Máslo na kamnech a úzké uličky vytvořily podmínky pro plošný žár

Z více než stovky domů v Karlových Varech přežily požár jen tři. Máslo na kamnech a úzké uličky vytvořily podmínky pro plošný žár

Zdroj: Foto: Aktron - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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