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Jak vypadal Ježíš Kristus. AI sestavila jeho možnou podobu

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Kostely a svaté obrázky ho často znázorňují jako modrookého blonďáka. Ježíš ale žil v prvním století na území dnešního Izraele. Historici a odborníci na tehdejší společnost proto jeho možný vzhled odvozují především od toho, jak vypadali muži v této oblasti a době.
Jak vypadal Ježíš Kristus. AI sestavila jeho možnou podobu

Jak vypadal Ježíš Kristus. AI sestavila jeho možnou podobu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:00

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