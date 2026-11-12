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Jan Hrušínský je v šoku: Přišel mu doplatek 113 tisíc za elektřinu!

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Herec a principál pražského Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský řeší nečekaně vysoký doplatek za elektřinu. Za jediný měsíc má divadlo uhradit dalších 113 456 korun, přestože pravidelně platí vysoké zálohy. Hrušínský upozornil na dvě okolnosti, které mohly spotřebu ovlivnit, a rozhodl se nechat vyúčtování překontrolovat. Zatím není jasné, zda jde o skutečně vysoký odběr, nebo nesrovnalost ve fakturaci.
Jan Hrušínský je v šoku: Přišel mu doplatek 113 tisíc za elektřinu!

Jan Hrušínský je v šoku: Přišel mu doplatek 113 tisíc za elektřinu!

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 11:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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