Jan Hrušínský je v šoku: Přišel mu doplatek 113 tisíc za elektřinu!

Jan Hrušínský se na sociálních sítích svěřil s nepříjemností, kterou nyní řeší při provozování svého divadla. Za říjen 2026 mu dorazila faktura s doplatkem přesahujícím 113 tisíc korun. Nejde přitom o celoroční vyúčtování, ale o částku vztahující se k jedinému měsíci. Divadlo navíc průběžně hradí zálohy, jejichž přesnou výši však herec nezveřejnil. Celkové náklady na říjnovou elektřinu tak musely být ještě vyšší než samotný doplatek. Hrušínský připustil, že v daném období nastaly okolnosti, které mohou mimořádnou spotřebu částečně vysvětlovat. Zda skutečně stojí za vysokou fakturou, ale teprve ukáže kontrola.
Vysoké náklady nekončí elektřinou
Provozování soukromého divadla představuje značné finanční nároky, které se neomezují pouze na samotná představení. Hrušínský uvedl, že základní měsíční náklady Divadla Na Jezerce přesahují dva miliony korun. Vedle energií je nutné financovat běžný provoz, technické vybavení, přípravu inscenací i práci lidí, bez nichž by se představení nemohla uskutečnit. Herec zároveň upozornil, že svou scénu provozuje za soukromé peníze a nespoléhá se při jejím běžném financování na podporu státu či města. Právě proto mohou být mimořádné provozní výdaje pro hospodaření divadla citelnou komplikací. Samotný doplatek za elektřinu navíc nepředstavuje novou investici do vybavení nebo programu, ale náklad spojený s již uskutečněným provozem. Z dostupných informací však nelze určit, jak významně zasáhne do celkového rozpočtu.
V říjnu se v divadle svítilo několik dní nepřetržitě
Jedním z možných vysvětlení vysoké spotřeby je mimořádný provoz divadelního osvětlení. Hrušínský popsal, že během října probíhalo nové nastavování světel všech inscenací kvůli novému světelnému pultu. Technické práce si podle jeho slov vyžádaly přibližně několik dní nepřetržitého svícení. Při takovém nastavování se světelná technika používá i mimo běžnou dobu představení, protože jednotlivé scény a jejich nasvícení musí být znovu připraveny. Doba využití osvětlení tak mohla být podstatně delší než v měsíci, kdy divadlo pouze odehraje naplánovaná představení. Bez údajů o příkonu používaných světel a délce jejich provozu ovšem není možné vypočítat, jak velkou část říjnové spotřeby tyto práce představovaly. Zatím proto nelze potvrdit, že právě nové nastavování techniky způsobilo mimořádný doplatek.
Pozornost se obrátila také k elektroměru
Další okolností, kterou chce divadlo prověřit, je říjnová výměna jednoho z elektroměrů. Při takovém zásahu je důležité správně zaznamenat konečný stav původního měřidla a počáteční stav nového přístroje. Tyto údaje následně slouží k určení spotřeby v příslušném zúčtovacím období. Pokud na sebe odečty správně nenavazují, může být potřeba vyúčtování opravit. Samotná výměna elektroměru však ještě neznamená, že k nějaké chybě skutečně došlo. Při kontrole bude rovněž podstatné ověřit sjednanou cenu elektřiny, množství odebrané energie a způsob započtení již uhrazených záloh. Hrušínský potvrdil, že ceny má divadlo smluvně sjednané, ale úplné údaje z faktury nezveřejnil. Bez nich zatím nelze určit, zda vysoký doplatek souvisí především se spotřebou, nebo s jinou položkou vyúčtování.
Malý divadelní sál má omezenou kapacitu
Vysoký účet přitahuje pozornost také kvůli velikosti samotného divadla. Divadlo Na Jezerce působí v pražských Nuslích od prosince 2004 a jeho hlediště má kapacitu přibližně 205 míst. Počet sedadel přitom přirozeně omezuje, kolik může scéna utržit na vstupném za jediné vyprodané představení. Provozní náklady však vznikají také během zkoušek, technických příprav a dalších činností, při nichž diváci v sále vůbec nesedí. Výdaje za elektřinu proto nelze jednoduše rozpočítat pouze mezi návštěvníky jednotlivých představení. Hrušínský v souvislosti s doplatkem vyzval veřejnost k návštěvě divadla, čímž mohou diváci jeho provoz přímo podpořit. O případném zdražení vstupenek nebo omezení programu kvůli říjnovému vyúčtování ale neinformoval.
Zda bude muset divadlo doplatek 113 456 korun skutečně uhradit v oznámené výši, zatím není definitivně potvrzeno. Hrušínský chce fakturu nejprve překontrolovat a zjistit, zda všechny údaje odpovídají skutečné spotřebě. Pokud se ukáže, že účtované množství elektřiny odpovídá odečtům i sjednaným podmínkám, může být vysoký doplatek oprávněný. V případě zjištěné chyby naopak přichází v úvahu oprava vyúčtování.