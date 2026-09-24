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Fotíte jednu věc několikrát a mobil se pomalu plní. Skrytá funkce umí podobné snímky najít za vásPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stačí několik pokusů o povedenou fotografii, série téměř stejných snímků z dovolené nebo opakovaně uložený obrázek a galerie se postupně zaplní soubory, které už nepotřebujete. iPhone i telefony s Androidem přitom nabízejí nástroje, které dokážou duplicity nebo velmi podobné fotografie vyhledat. Ne všechny ale pracují stejně a před hromadným mazáním je dobré vědět, co přesně telefon odstraní.
Fotíte jednu věc několikrát a mobil se pomalu plní. Skrytá funkce umí podobné snímky najít za vás
Zdroj: al
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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