Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Struhadlo zanesené zbytky sýra lze vyčistit bez zdlouhavého drhnutí. Geniálně snadné postupy zvládnou vše během chvíle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Všichni milujeme sýr. Když se nastrouhá na jídlo, chutná vždycky mnohem lépe. Následná údržba je ale o něco horší. Pokud už jste si někdy posteskli, když jste nemohli umýt struhadlo, jste tady správně.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z Světkreativity
Voda zbývající po vaření rýže rozhodně nepatří do odpadu. Jejím vylitím se domácnost připravuje o skutečný poklad
Voda zbývající po vaření rýže rozhodně nepatří do odpadu. Jejím vylitím se domácnost připravuje o skutečný poklad
Předpověď na zimu 2026 se mění: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než se původně tvrdilo
Předpověď na zimu 2026 se mění: Máme se připravit na úplně jiné počasí, než se původně tvrdilo

Letošní zima může být jiná, než se původně čekalo. Modely ukazují na možnost nadprůměrného sněžení ve...

Alice Bendová se pustila do Ukrajinců v Česku: Herečka nešetřila chválou ani kritikou
Alice Bendová se pustila do Ukrajinců v Česku: Herečka nešetřila chválou ani kritikou

Alice Bendová otevřela téma zneužívání dávek ukrajinskými uprchlíky. Upozornila na podvody, ale zmínila i...

Majitelku cukrárny překvapil zákazník, jakého ještě nezažila. Mezi sladkosti si totiž přišel vybírat skutečný jelen
Majitelku cukrárny překvapil zákazník, jakého ještě nezažila. Mezi sladkosti si totiž přišel vybírat skutečný jelen

Běžný pracovní den se někdy může zvrtnout v zážitek, který se stane jen jednou za život. O tom ví své...

Stres dlouhodobě zaháněla přejídáním, přesto nakonec shodila 90 kg. Matka 3 dětí se nemusela vzdát cukrů ani mléčných výrobků
Stres dlouhodobě zaháněla přejídáním, přesto nakonec shodila 90 kg. Matka 3 dětí se nemusela vzdát cukrů ani mléčných výrobků

„Nepoznala jsem se ve své nejvyšší váze a nepoznávám se ani teď,“ řekla Samantha Van Kauwenberg Newsweek...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Další články z kategorie Pro hospodyňky
Zobrazit více
LifestyleDIYPro hospodyňky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.