Na Noc vědy bez auta. Hradcem vás zdarma sveze speciální autobusPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Noc vědy bez auta. Hradcem vás zdarma sveze speciální autobus
Nečekat, až začne tělo protestovat. Královéhradecký kraj rozjíždí kampaň Kraj pro zdraví, která nabídne...
Noční oslava dvou sedmnáctiletých v pardubických Polabinách skončila až příjezdem strážníků. Chlapec...
Ve veřejných diskusích často zaznívá, že Hradec Králové další obchodní centrum nepotřebuje. Podle průzkumu...
Benešova třída v Hradci Králové se v sobotu 26. září promění z dopravní tepny na místo pro kulturu a...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →