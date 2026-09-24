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CENTRUM o páté: Hitlerovo alibi se hroutí, vědci slyší vesmír a Brad Pitt bojuje s divočinou

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Dnešní čtvrteční výběr přináší mix historie, vědy, politiky i životního stylu, který vystihuje pestrost dnešního zpravodajství. Od překvapivých archivních nálezů, které zpochybňují jednu z nejznámějších epizod z Hitlerova života, přes historický vědecký objev z hlubin vesmíru až po praktické rady, jak správně skladovat ořechy nebo vypěstovat rekordní mrkev. Nechybí ani politické napětí mezi velmocemi a dojemný příběh z 90. let, který připomíná, že některé záhady zůstávají nevyřešené i po desetiletích.
Signály z vesmíru

Signály z vesmíru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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