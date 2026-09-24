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Zfetovaný výtržník ničil v Olomouci auto. Záplava majáků znepokojila sousedy

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Část obyvatel Dvořákovy ulice nedaleko centra Olomouce znepokojil v úterý večer zásah hned několika policejních hlídek. Prostor mezi domy prozářily majáčky služebních vozidel, policisté řešili oznámení o ničení zaparkovaného vozidla. Podezřelou osobu se podařilo zadržet.
Zfetovaný výtržník ničil v Olomouci auto. Záplava majáků znepokojila sousedy

Zfetovaný výtržník ničil v Olomouci auto. Záplava majáků znepokojila sousedy

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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