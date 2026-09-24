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Chytrý zlepšovák pro život: Téma pro osmáky a deváťáky v soutěži Business Talent

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Vymyslete a vyrobte cokoliv, co zlepší každodenní výzvy v běžném životě. Tak zní zadání šestého ročníku polytechnické soutěže Business Talent. Žáci osmých a devátých tříd základní školy budou během osmi soutěžních kol tvořit chytré zlepšováky pro život v prostorách chytré dílny iQFABLAB v IqLANDII.
Chytrý zlepšovák pro život: Téma pro osmáky a deváťáky v soutěži Business Talent

Chytrý zlepšovák pro život: Téma pro osmáky a deváťáky v soutěži Business Talent

Zdroj: Business Talent
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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