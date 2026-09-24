Chytrý zlepšovák pro život: Téma pro osmáky a deváťáky v soutěži Business Talent

K dispozici budou mít veškeré vybavení včetně technologií, jako jsou laser, 3D tisk či pájení. Nově si budou moct svůj chytrý zlepšovák i naprogramovat. Soutěž pořádá Agentura regionálního rozvoje, iQLANDIA a Liberecký kraj ve spolupráci s partnery.
Mystery box - odrazový můstek
Business Talent dává mladým lidem prostor rozvíjet technické myšlení, kreativitu a podnikavost a zároveň jim ukazuje, že i složitý svět moderních technologií může být zábavný. Žáci se rozdělí do čtyřčlenných týmů, z nichž každý obdrží mystery box s několika různými součástkami. Úkolem týmů bude využít alespoň tři z nich a proměnit svůj nápad v konkrétní výrobek během jednoho soutěžního dne.
„Na letošní zlepšováky se moc těšíme. Každý rok nás překvapuje, jak originální prototypy dokážou žáci během jediného dne nejen vymyslet, ale také skutečně vyrobit. Na závěr dostanou zpětnou vazbu od odborné poroty, která jim může ukázat další směr a nabídnout nový pohled na jejich nápad,“ říká Stanislav Rousek, koordinátor projektu ze science centra iQLANDIA.
Týmovost, vzdělání a hlavně kreativita
Business Talent nabízí školám možnost vyzkoušet si vzdělávání praktickou formou, týmově a na konkrétním projektu. Žáci si přitom rozvíjejí nejen technické a digitální dovednosti, ale také kreativitu, schopnost spolupracovat a hledat řešení problémů.
Výsledky práce soutěžních týmů navíc posuzují odborníci z firem, díky čemuž se žáci dostávají do kontaktu s praxí. Pozitivní ohlasy má soutěž dlouhodobě také mezi pedagogy napříč regionem.
Z každého soutěžního kola postoupí do finále nejlépe hodnocený tým, který dostane příležitost představit svůj projekt v závěrečném souboji s ostatními finalisty. O konečném pořadí rozhodne odborná porota složená ze zástupců regionálních firem a dalších partnerů soutěže. Hodnotit bude nejen samotný výsledek, ale také originalitu nápadu, způsob jeho zpracování, funkčnost řešení a schopnost týmu svůj projekt srozumitelně představit a obhájit.
Hlasovat pro favorita může i veřejnost
Do soutěže se však tradičně zapojí také veřejnost prostřednictvím online hlasování. Svůj hlas tak mohou finalistům poslat rodiče, spolužáci, učitelé i další příznivci jednotlivých škol. Veřejné hlasování dává soutěži další rozměr a umožňuje školám sdílet úspěch svých týmů také se svým okolím.
Pro nejlepší týmy jsou připraveny atraktivní ceny. Absolutní vítěz Business Talentu 2026 získá interaktivní fotbálek a exkurzi do společnosti Praktik System ve Stráži pod Ralskem, tým na druhém místě obdrží 15 000 korun na podporu polytechnického vzdělávání a třetí tým si odnese přenosnou natáčecí sadu. Samostatnou cenu získá také vítěz veřejného hlasování. Jeho třídu čeká zážitkový den v iQLANDII.
Jak soutěž probíhá?
Soutěž má osm základních kol. Každé kolo je vyhrazeno pro jednu školu. Základní kola probíhají na podzim od 23. září do 15. října 2026. Vítězný tým z každého kola postupuje do finále a natočí minutové propagační video pro představení svého projektu. Finálové kolo proběhne formou neveřejného hlasování odborné poroty a partnerů soutěže. Hlasování Cena veřejnosti na webu 1012plus.cz trvá od 3. do 18. listopadu 2026.
Výsledky soutěže na slavnostním vyhlášení vítězů určeném pro školy i pro partnery soutěže ve čtvrtek 26. listopadu 2026.