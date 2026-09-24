Za 180 korun si odnesl zaprášený kufřík z pozůstalosti. Uvnitř ležely italské housle z roku 1780, které odborník ocenil na víc než milion korun

Student, jehož jméno veřejné zdroje neuvádějí, zaplatil za lot částku, za kterou si v Kodani nekoupíte ani slušný oběd. Housle odnesl domů, a teprve potom se rozhodl ukázat je odborníkovi. Ten po důkladném ohledání dospěl k závěru, od kterého se celý příběh odvíjí: jde o italský nástroj z období kolem roku 1780 s odhadovanou hodnotou přes 2,9 milionu korun. Z anonymní pozůstalosti se vynořil kus, který svou cenou překonává roční příjem většiny Čechů. A klíčovou roli v tom sehrál nikoli štítek uvnitř korpusu, ale tvar výřezů, složení laku a řemeslné detaily, které laik snadno přehlédne.
Proč pozůstalostní aukce rodí skryté poklady
Mechanismus je překvapivě prostý. Majitel nástroje zemře, dědicové nemají ponětí, co se skrývá v pouzdře na půdě. Rodinná paměť vybledla, původní účtenky a certifikáty se ztratily. Nespecializovaná dražba v malém městě pak vede položku jednoduše jako „housle“, bez expertního posudku, bez fotodokumentace detailů, bez jakéhokoli náznaku skutečné hodnoty.
Aukční dům Amati výslovně popisuje, že do oběhu se pravidelně vracejí zděděné nástroje a takzvané „půdní nálezy“, u nichž vlastníci vůbec netuší, co drží v rukou. Většina podobných objevů ovšem končí vystřízlivěním: bývají to poctivé německé, francouzské nebo české kopie z 19. a 20. století. Aby se ze zaprášeného kufříku vyklubal italský originál, musí se potkat vzácný nástroj s kupcem, který ho odnese ke správnému expertovi.
Jak odborník rozpozná italský originál z 18. století
Štítek nalepený uvnitř houslí sám o sobě nic nedokazuje. Padělky etiket slavných mistrů kolují staletí. Expert proto začíná jinde: u konstrukce.
Sleduje se celá řada znaků:
Řez a tvar f-otvorů – každá italská škola měla charakteristický rukopis, rozpoznatelný i po dvou staletích. Výška a průběh klenby přední i zadní desky. Podoba rohů a jejich opracování. Purfling – vykládaný proužek podél okraje, jehož šířka, materiál a způsob vložení prozrazují dílnu i epochu. Šnek – vyřezávaná spirála na hlavici krku, jakýsi podpis houslaře. Charakter laku – italské laky 18. století mají specifické složení a optické vlastnosti, které se obtížně napodobují. Kresba a druh dřeva – smrk na přední desce, javor na zadní.
Katalogový záznam
Oesterreichische Nationalbank k houslím Carla Bergonziho ukazuje, jak se v praxi kombinuje dendrochronologie (datování podle letokruhů) se stylovými znaky. Dendrochronologie dokáže korigovat datum ze štítku a stylová analýza pak potvrdí školu i období. Formulace „circa 1780″ proto neznamená přesný rok výroby, nýbrž expertní časové okno, do kterého zapadají materiálové i řemeslné stopy. Kam se milionový odhad řadí na trhu italských houslí
Částka přes 2,9 milionu korun zní závratně, dokud ji nezasadíte do kontextu globálního trhu se starými italskými smyčcovými nástroji. Tam se pohybuje v dolním středu spektra.
Nástroj / autor Období Realizovaná cena nebo odhad Antonio Stradivari (rekordní aukce) cca 1700–1720 až 380 mil. Kč Bartolomeo Giuseppe Guarneri „del Gesù“ cca 1730–1740 až 227 mil. Kč Ferdinando Gagliano 1782 cca 9,1 mil. Kč Giuseppe Gagliano 1783 cca 3,9 mil. Kč Joseph Gagliano (odhad Amati) cca 1780 1,1–1,7 mil. Kč Nález z Brørupu cca 1780 přes 2,9 mil. Kč
Housle z dánské pozůstalosti se cenově pohybují v pásmu neapolských Gaglianů, rodiny houslařů, která ve druhé polovině 18. století patřila k nejuznávanějším v Itálii. Od absolutní špičky Stradivariho a Guarneriho je dělí propastný rozdíl, ovšem i tak jde o částku, která mnohonásobně převyšuje hodnotu běžných historických nástrojů.
Rozhodující proměnnou přitom představuje síla atribuce. Samotné stáří cenu nezaručuje; staré německé či francouzské housle z téhož období se prodávají za zlomek. Teprve přesvědčivé přiřazení ke konkrétní italské škole nebo dílně vystřelí hodnotu o řád výš. Právě proto je chvíle, kdy expert z neurčitého „starého kusu“ udělá atribuovaný italský nástroj, tím skutečným momentem, kdy se rodí milionová cenovka.
Co dělat, když najdete staré housle na půdě nebo bleším trhu
Příběh z Brørupu přirozeně vyvolává otázku: jak postupovat, pokud na podobný nález narazíte vy?
Pravidlo číslo jedna: nezasahovat. Nečistit, neleštit, neodstraňovat staré struny. Jakýkoli amatérský zásah do laku může snížit hodnotu o desítky procent. Následně pořídit kvalitní fotografie přední desky, zad, šneku, f-otvorů, případného štítku a viditelných poškození. Shromáždit veškeré dostupné doklady, staré účtenky, rodinné dopisy, certifikáty. I zdánlivě bezvýznamný dopis babičky může expertovi pomoct rekonstruovat provenienci.
V Česku je nejbezpečnější první adresou člen
Kruhu umělců houslařů, jehož dílny najdete v Praze, Brně, Hradci Králové, Karlových Varech, Zlíně, Příbrami, Kladně i dalších městech. Teprve po prvním posouzení má smysl řešit písemnou valuaci, pojištění a případný prodej.
Důležitý detail, který mnozí opomíjejí: samostatně cenný bývá i smyčec. Kvalitní francouzský smyčec z pernambukového dřeva občas předčí hodnotou housle, se kterými přišel. A pokud byste chtěli nástroj nebo smyčec vyvézt mimo Evropskou unii, vstupuje do hry režim kulturního statku a povolení Ministerstva kultury; u pernambukových smyčců navíc regulace CITES.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, Amati, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková