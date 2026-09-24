Vémolovi nabídli milion za syna, ten ale všechny překvapil. „Nechce se snížit k něčemu takovému," prozradil

Karlos Vémola v podcastu iSport Fight! neskrýval údiv nad rozhodnutím svého syna CJ. VIP život zaznamenal, že mu zavolali z nově vznikající organizace G MMA s dotazem, jestli by jeho syn nastoupil na jejich turnaji, a to za milion korun. Teenager, který zatím nemá jediný veřejně oznámený zápas, odpověděl sám. A odpověděl ne. Nechce se prý snížit k něčemu takovému. Místo rychlých peněz a okamžité pozornosti si vybral dlouhou cestu přes tréninky s cílem jednou bojovat v OKTAGONu a pak v UFC. První veřejné kariérní rozhodnutí Vémolova syna šlo proti logice virálu.
Kdo je CJ Vémola a co o něm víme
Carlos Junior „CJ“ Vémola je nejstarší syn Karlose Vémoly. Vyrůstal v Anglii, letos se ale usadil v Česku a veřejně se přihlásil k ambici jít ve stopách otce. Podle rozhovoru pro Fight Live trénuje hned v několika pražských gymech: Monster Gym, Reinders MMA, Lanna Gym a OKTAGON Gym. Občas sparuje i s otcem. Nabídka z G MMA nemířila na prokázaný talent, ale na příjmení. Milion korun za jméno Vémola na plakátu, to je jiný obchod než odměna za výkon v kleci.
Informace o milionové nabídce pochází z Vémolova vystoupení v podcastu iSport Fight!, jehož přepis publikoval server Top Fight. Podle Vémoly z G MMA skutečně zavolali a ptali se na zápas jeho syna, údajně v návaznosti na nadhazovaný duel s Maxem Greenem. Kontext té nabídky je podstatný. G MMA je projekt kolem Jakuba Jíry, který plánuje svůj první turnaj na 31. 10. Karta prvního eventu míchá profesionální bojovníky jako Machmud Muradov s influencery, polštářovou bitvou a dalšími nesportovními formáty. Sám iSport organizaci označil za „bizarní ligu“. Právě tohle prostředí CJ odmítl.
Dva světy: G MMA versus OKTAGON
Rozdíl mezi oběma organizacemi nejlépe ilustrují čísla. OKTAGON se prezentuje jako největší evropská MMA organizace; v roce 2024 přilákal přes 250 tisíc fanoušků do arén, vysílá do více než 125 zemí a chystá stadionový event ve Frankfurtu pro 60 tisíc diváků. G MMA startuje v sále pro devět set lidí s kartou, kde vedle sebe stojí MMA zápas a polštářová bitva. CJ si vybral tu první cestu. Podle svých slov chce několik let trénovat, projít amatérskou scénou a jednou se dostat do OKTAGONu. Odtud pak (a tady mluví jako syn člověka, který byl prvním Čechem v UFC) do nejprestižnější organizace světa.
Srovnání s otcovou cestou je nevyhnutelné, a překvapivě nevychází ve prospěch seniora, co se startovní pozice týče. Karlos Vémola začal v šesti letech řeckořímským zápasem, po škole odešel do Londýna, živil se jako vyhazovač a k MMA se dostal bez systému, bez zázemí, bez plánu. Do UFC vstoupil podle vlastních slov nepřipravený. CJ má k dispozici čtyři špičkové gymy, otce s kontakty po celé scéně a jasnou představu o hierarchii organizací. Výhodou je i to, že ví, co nechce. Odmítnutí G MMA není jen gesto, je to signál, že chápe, jak funguje reputace v bojových sportech. Jeden zápas ve špatné organizaci může zavřít dveře do té správné. Vémola senior přiznal, že ho synův postoj překvapil.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová