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Oblíbenou část Chorvatska zahalil hustý kouř. Lidem přišlo nouzové varování, naměřili osminásobné hodnoty

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Okolí chorvatské Rijeky zasáhl ve čtvrtek 24. září rozsáhlý kouř z požáru v průmyslové zóně Kukuljanovo. Dostával se také nad pobřežní Kostrenu, která patří mezi oblíbená koupací místa na Kvarneru. Úřady obyvatele vyzvaly, aby zavřeli okna a omezili pobyt venku. Ranní měření ukázala výrazně zvýšené množství částic v ovzduší, situace se ale později začala zlepšovat.
Oblíbenou část Chorvatska zahalil hustý kouř. Lidem přišlo nouzové varování, naměřili osminásobné hodnoty

Oblíbenou část Chorvatska zahalil hustý kouř. Lidem přišlo nouzové varování, naměřili osminásobné hodnoty

Zdroj: al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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