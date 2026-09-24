Oblíbenou část Chorvatska zahalil hustý kouř. Lidem přišlo nouzové varování, naměřili osminásobné hodnoty

Požár vypukl krátce před třetí hodinou ráno v areálu recyklačního centra Metis v průmyslové zóně Kukuljanovo nedaleko Rijeky. Hořely sekundární suroviny a objemný odpad na ploše přibližně 1 000 metrů čtverečních. Hasiči dostali hlášení ve 2:59 a už ve 4:46 označili požár za lokalizovaný. Na místě zasahovalo 19 hasičů se sedmi vozidly, práce tím ale neskončila a během dne pokračovalo dohašování a sanace požářiště.
Situaci komplikovalo především velké množství kouře, který se začal šířit do okolních obcí. Ve 4:43 proto úřady prostřednictvím chorvatského systému včasného varování SRUUK rozeslaly obyvatelům Bakaru, Čavle, Kostreny, Svetého Kuzamu a Dragy upozornění. Lidé měli zavřít okna, zbytečně nevycházet ven a nevystavovat se kouři.
Kouř dorazil až k pobřeží
Pro turisty je podstatná především Kostrena ležící mezi Rijekou a Bakarem. Její pobřeží tvoří řada pláží a menších zátok a jde o vyhledávanou část Kvarneru pro koupání i dovolenou. Právě Kostrena patřila během čtvrtečního rána mezi oblasti, kam se kouř dostal nejvýrazněji.
Nad východní částí Rijeky, Kostrenou a Bakarem se podle místních zpráv vytvořila výrazná kouřová clona. Lidé projíždějící po dálnici A7 ve směru k Rijece upozorňovali na horší viditelnost a silný zápach. V kombinaci s ranním oparem byl kouř viditelný i z větší vzdálenosti.
Místní úřady proto doporučily obyvatelům zasažených oblastí nejen zavřít okna a dveře, ale také omezit fyzickou aktivitu venku. Pokud klimatizace nebo ventilace přiváděla vzduch zvenčí, doporučení zahrnovalo rovněž její dočasné vypnutí. Zvýšenou opatrnost měli dodržovat především senioři, děti, těhotné ženy a lidé s onemocněním dýchacího nebo kardiovaskulárního systému.
Částic bylo ráno několikanásobně více
Dopad požáru zachytily také přístroje sledující kvalitu ovzduší. Na stanici Martinšćica byla v šest hodin ráno naměřena koncentrace částic PM10 ve výši 100,8 mikrogramu na metr krychlový. Další měření pokračovala i během dopoledne.
Podle technického vedoucího místního zdravotního ústavu bylo nejhorší období přibližně mezi šestou a osmou hodinou ranní. Hodnota suspendovaných částic podle jeho vyjádření krátkodobě dosahovala přibližně 400, zatímco běžná hodnota se pohybuje kolem 50. Šlo tedy zhruba o osminásobek obvyklého množství.
Po osmé hodině už se situace postupně uklidňovala a kvalita vzduchu se podle odborníků začala vracet k normálním hodnotám. Krátkodobé vystavení kouři podle jejich vyjádření nepředstavovalo pro většinu lidí kritické zdravotní riziko. Větší obtíže však mohli pocítit například starší lidé a chronicky nemocní s dýchacími problémy.
Směr kouře se může s větrem měnit
Samotný požár se mimo zasaženou část areálu podle společnosti Metis nerozšířil a při události nebyl nikdo zraněn. Přesná příčina zatím není známá a určit ji má další vyšetřování.
Hasiči současně upozornili, že práce na místě mohou trvat delší dobu. Pod vrstvami odpadu se mohou nacházet další žhavá místa, která je nutné postupně rozebírat a dohašovat. Vývoj situace ovlivňuje také vítr. Pokud se jeho směr změní, může se kouř z požářiště znovu přesouvat k obydleným oblastem.
Pro lidi, kteří se aktuálně nacházejí v Rijece, Kostreně nebo okolí Bakaru, proto zůstává důležité sledovat místní upozornění a v případě opětovného výskytu silného kouře omezit pobyt venku.
Zdroje: nivilist.hr