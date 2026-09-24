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Andrej Babiš reaguje na strach Čechů ze státního dluhu: Lidé jsou prý tak bohatí, že o nic nejde

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Andrej Babiš se na sociálních sítích snažil Čechy uklidnit kvůli státnímu dluhu. Argumentoval mimo jiné úsporami obyvatel a tím, že by si Češi teoreticky mohli koupit celý státní dluh a ještě by jim zbylo. Jeho slova ale velkou část veřejnosti pořádně nadzvedla.
Fotografie Andreje Babiše

Fotografie Andreje Babiše

Zdroj: Foto: Nextfoto, Andrej Babiš na setkání k 8. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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