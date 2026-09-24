Andrej Babiš reaguje na strach Čechů ze státního dluhu: Lidé jsou prý tak bohatí, že o nic nejde

KOMENTÁŘ / Andrej Babiš se na sociálních sítích snažil Čechy uklidnit kvůli státnímu dluhu. Argumentoval mimo jiné úsporami obyvatel a tím, že by si Češi teoreticky mohli koupit celý státní dluh a ještě by jim zbylo. Jeho slova ale velkou část veřejnosti pořádně nadzvedla.
Cestou na Dny NATO do Ostravy se Andrej Babiš zastavil na benzince a dal se podle svých slov do řeči s jedním mužem o zadlužení státu. Následně se ve videu pokusil občanům České republiky vysvětlit, že státní dluh, byť v astronomické výši, vlastně není důvodem k obavám. Redakce In-Lifestyle.cz se proto podívala na reakce lidí pod příspěvkem a zeptala se také náhodných respondentů v ulicích Prahy, zda pro ně byla Babišova argumentace přesvědčivá.
Babiš má na dluh jednoduchou záplatu
Ve videu Andrej Babiš hází jedno číslo za druhým. Dozvěděli jsme se od něj například, že Spojené státy dávají na obranu 1,5 bilionu dolarů, tedy zhruba 31 830 miliard korun. To je 167krát více než Česká republika. Americký dluh přitom dosahuje 122,6 procenta HDP, zatímco český zhruba 44 procent.
A pak přichází hlavní pointa. Český státní dluh je podle Babiše 3 726 miliard korun, zatímco Češi mají úspory v bankách ve výši 3 924 miliard. „Co to znamená? Že obyvatelé České republiky si mohou koupit od státu celý dluh a ještě jim zbyde 200 miliard. Ano, hypoteticky ovládnou český stát a bude jejich,“ dodal s úsměvem premiér.
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Češi si mohou koupit státní dluh a ještě jim zbyde? Tohle je argument politika, který chce uklidnit obavy některých obyvatel z dopadů výše státního dluhu na další generace?
Co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho nikomu nic není
Státní dluh jsou peníze, které dluží stát. Peníze na účtech jako úspory jsou peníze lidí. Andrej Babiš tak postavil vedle sebe dvě odlišné věci. S trochou nadsázky se dá říct, že do jednoho pytle naházel jablka i hrušky.
Je to trochu jako říct člověku s hypotékou, že si vlastně žádné starosti se splácením dělat nemusí, protože jeho soused má na spořicím účtu dost peněz na splacení té jeho hypotéky. To, že o tom soused nic neví a že by asi nesouhlasil s tím, aby za něj hypotéku splatil, je přece nepodstatné. Hlavně že ten člověk s hypotékou může být v klidu. Nebo ne?
„Proč míchá do jednoho pytle státní dluh a úspory?“
V ulicích Prahy jsme se několika náhodných respondentů zeptali, zda je argumentace Andreje Babiše přesvědčila. Položili jsme jim jednoduchou otázku: Přesvědčil vás Andrej Babiš, že český státní dluh není takový problém, jak se snaží vysvětlit ve videu, které sdílel na sociálních sítích?
„Mě teda nepřesvědčil. Spíš naopak. Tohle nemůže myslet vážně. Proč srovnává Českou republiku s Amerikou a proč míchá do jednoho pytle státní dluh a soukromé úspory obyvatel ČR. To smrdí,“ řekl Tomáš K.
Další byl stručnější: „Ten? Ten už nepřesvědčí nikoho o ničem,“ řekl Marti P.
Odpovídal i člověk, který Babiše a hnutí ANO volil. „Já jsem volič ANO, ale k tomuhle se vyjadřovat nebudu,“ uvedl pro náš magazín Patrik C.
A další respondent neskrýval rozpaky: „Nepřesvědčil, vždyť to jeho přirovnání, že si Češi můžou náš stát koupit a ještě jim zbyde, je úplně mimo. Když byl v opozici, mluvil úplně jinak,“ vysvětluje Karel L.
Přímo v komentářích pod příspěvkem premiéra se v souvislosti s Babišovým videem pak někteří připomněli také měnovou reformu z roku 1953, která výrazně zasáhla úspory obyvatel a vyvolala protesty. Dnešní situaci samozřejmě nelze s tehdejším Československem jednoduše srovnávat. Přesto je pochopitelné, že zmínka o soukromých penězích lidí může v některých vyvolat nepříjemné historické asociace.
Výše státního dluhu samozřejmě nemusí automaticky znamenat katastrofu. Jenže peníze, které mají lidé na účtech, nejsou státní pokladna. Andrej Babiš chtěl Čechy nejspíš uklidnit. Po přečtení některých reakcí a vyslechnutí oslovených lidí se ale zdá, že u části veřejnosti se mu podařil spíš pravý opak.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Andrej Babiš reaguje na strach Čechů ze státního dluhu: Porovnal ho s úsporami lidí, o čemž se nyní vedou debaty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.