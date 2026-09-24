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Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají

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Slabý signál Wi-Fi nemusí automaticky znamenat, že je router zastaralý nebo že domácnost potřebuje výkonnější připojení k internetu. Výrazný vliv může mít už samotné umístění zařízení. Zavřená skříňka, roh místnosti, podlaha nebo několik zdí mezi routerem a telefonem či notebookem mohou bezdrátový signál citelně oslabit. Výrobci síťových zařízení proto doporučují router umístit co nejvíce do otevřeného prostoru a pokud možno blízko středu oblasti, kterou má pokrývat.
Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají

Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají

Zdroj: al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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