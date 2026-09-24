Vémola je jasný favorit. Reinders vysvětlil, proč mu proti Vosgrönemu věříPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola je jasný favorit. Reinders vysvětlil, proč mu proti Vosgrönemu věří
Karlos Vémola si před návratem do klece odskočil na tvrdé sparingy do Bratislavy. Štefan „Mutant“ Vojčák po...
Šampion lehké váhy UFC Justin Gaethje označil Armana Tsarukyana za dalšího vyzyvatele. Do klece se však...
Ciryl Gane se po více než čtyřech letech vrátil k porážce s Francisem Ngannouem na UFC 270. Přiznal, že tým...
Hanka Gelnarová sice v Liberci poprvé prohrála mezi profesionály, sportovní ředitel KSW Wojsław Rysiewski...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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