Tesco v Česku bude končit. Stane se z něj Kaufland, Lidl nebo Biedronka

Britské Tesco se chystá prodat všechny své obchody v České republice a na Slovensku. Podle listu Financial Times se o převzetí uchází hned několik velkých hráčů – německá Schwarz Group (majitel Lidlu a Kauflandu), nizozemský Ahold Delhaize (provozovatel Albertu) i polská Biedronka. První závazné nabídky mají dorazit do konce září.
Transakce se týká 184 vlastních prodejen Tesco v Česku (87 hypermarketů, 58 supermarketů a 39 prodejen Express) plus 126 franšízových Žabek. Celý český byznys loni utržil 1,6 miliardy eur a letos má tržby zvýšit o dalších 200 milionů eur. Slovenská síť má stagnovat na úrovni 1,7 miliardy eur.
Přestože nominální tržby rostou, český byznys je pro Tesco ztrátový – v minulém finančním roce vykázal ztrátu kolem půl miliardy korun. Provozní zisk (EBITDA) dosáhl jen 75 milionů eur, zatímco na Slovensku to bylo 120 milionů eur.
Proč Tesco opouští střední Evropu
Středoevropská divize je posledním významným zahraničním podnikáním britského řetězce mimo domovskou Británii a Irsko. Tesco začalo masivně opouštět zahraniční trhy po účetním skandálu v roce 2014. Už předtím zavřelo ztrátový americký projekt Fresh & Easy (2013), následoval prodej jihokorejského byznysu za 4,2 miliardy liber (2015) a nakonec i aktivit v Thajsku a Malajsii za osm miliard liber (2020).
Současný šéf Ken Murphy se během posledních pěti let soustředil výhradně na domácí britský trh, kde Tesco posilovalo pozici pomocí cenových akcí navázaných na věrnostní kartu a srovnáváním cen s diskontním konkurentem Aldi.
Při přípravě transakce spolupracuje Tesco s investičními bankami Goldman Sachs a Citi. České a slovenské aktivity chce prodat odděleně od maďarského byznysu, u kterého se očekává komplikovanější proces kvůli zásahům maďarské vlády do maloobchodního trhu.
Kdo má o Tesco zájem a proč je prodej složitý
Všichni tři hlavní zájemci už ve střední Evropě působí. Schwarz Group provozuje v Česku i na Slovensku Lidl a v Česku také Kaufland. Ahold Delhaize má v Česku supermarkety a hypermarkety Albert. Biedronka, vlastněná portugalskou skupinou Jerónimo Martins, vstoupila loni na slovenský trh.
Odhadovaná cena samotného českého byznysu se pohybuje mezi 10 až 15 miliardami korun. Prodej však nebude jednoduchý – v Česku dominují německé řetězce Kaufland a Lidl, výrazný podíl si od pandemie ukusují online obchody.
Nevýhodou je také provozování více formátů prodejen. „Má jak nejmenší, tak velké obchody. To je manažersky mnohem náročnější uřídit než v případě jedné typizované prodejny,“ říká zdroj z trhu, který si nepřál být jmenován. Velké řetězce podle něj musejí investovat souhrnně desítky miliard korun ročně, jinak by je konkurence převálcovala.
Rozmanitá síť prodejen komplikuje i samotný prodej. Jeden z potenciálních zájemců, kterého redakce oslovila, uvedl, že transakci sleduje. Zájem by však měl případně jen o omezený počet prodejen stejného formátu.
Co říkají zúčastněné strany
Tesco, Schwarz Group a Ahold Delhaize odmítly informace Financial Times komentovat. Biedronka na žádost listu o vyjádření bezprostředně nereagovala.
Evropská divize Tesca, která zahrnuje obchody v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, má celkem 561 prodejen. Loni vytvořila tržby 4,5 miliardy liber (zhruba 125 miliard korun), upravený provozní zisk ale dosáhl jen 115 milionů liber. Samotný český byznys zaměstnává přibližně sedm tisíc lidí.
Zdroje článku: e15.cz, idnes.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková