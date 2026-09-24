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Tesco v Česku bude končit. Stane se z něj Kaufland, Lidl nebo Biedronka

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Britský maloobchodní gigant chce prodat celý středoevropský byznys. První nabídky od zájemců dorazí do konce září.
Tesco v Česku bude končit. Stane se z něj Kaufland, Lidl nebo Biedronka

Tesco v Česku bude končit. Stane se z něj Kaufland, Lidl nebo Biedronka

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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