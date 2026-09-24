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VIDEO: Semilští hasiči pomohli srnce z pasti požární nádrže

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Dennívýzva
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Příběh se šťastným koncem, který zahřeje u srdce. Když mladá srnka spadla do hluboké požární nádrže, ze které nemohla sama ven, semilští hasiči neváhali ani minutu. Podívejte se na dojemný moment, kdy vyplašené zvíře opatrně vynesli v náručí po žebříku a nechali ho jít zpět do volné přírody.
VIDEO: Semilští hasiči pomohli srnce z pasti požární nádrže

VIDEO: Semilští hasiči pomohli srnce z pasti požární nádrže

Zdroj: HZS LK/Směna A CHS Semily, 1. výjezd
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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