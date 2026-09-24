Dýně, kozí sýr a med: Slaný koláč z listového těsta, který zaujme kombinací chutí

S příchodem chladnějších dnů se dýně v kuchyni znovu hlásí o slovo. Nehodí se ale jen jako hlavní surovina do polévky. Její lehce nasládlá chuť si překvapivě dobře rozumí i se slaným sýrem, cibulí, ořechy a voňavým tymiánem.
Právě na této kombinaci stojí jednoduchý podzimní koláč z listového těsta. Nevyžaduje složité pečení ani dlouhé přípravy a na stole přitom vypadá, jako byste si s ním dali mnohem více práce. Jde o
recept zcela ideální na chladné podzimní večery. Dýně nemusí skončit jen v polévce
Dýně odrůdy patří k surovinám, které mám s podzimem spojené nejvíc. Stačí ji upéct a její chuť se výrazně zjemní a zesládne. Navíc není nutné odstraňovat slupku, pokud je dýně zdravá a dobře omytá. Při pečení změkne spolu s dužinou. Hokkaido Dýně patří k typickým podzimním surovinám. Při pečení příjemně zesládne a výborně si rozumí se sýrem, cibulí i aromatickými bylinkami. Foto: Magnific
Zimní dýně jsou také zdrojem vlákniny, draslíku a karotenoidů, mezi které patří i beta-karoten. Ten může lidské tělo přeměňovat
na vitamin A. Oranžová zelenina včetně dýně proto není zajímavá jen svou barvou, ale také nutričním složením.
U tohoto receptu ale podle mě
rozhoduje hlavně chuť. Sladší pečená dýně, pomalu opečená cibule a slanější sýr vytvářejí kombinaci, která nepůsobí těžce, ale přesto příjemně zasytí. Co budete potřebovat
Na jeden větší koláč, přibližně 4 až 6 porcí, si připravte:
1 balení listového těsta asi 350 g dýně Hokkaido 2 větší cibule 120 g sýra feta, balkánského nebo kozího sýra 2 lžíce olivového oleje 1 lžíci másla 1 lžičku medu několik snítek tymiánu hrst vlašských ořechů 1 vejce sůl a čerstvě mletý pepř Dýni dejte nejdřív krátce do trouby
Troubu předehřejte
na 190 °C. Dýni omyjte, zbavte semínek a nakrájejte na tenké měsíčky nebo menší plátky. Promíchejte ji s olivovým olejem, trochou soli, pepře a tymiánu.
Rozložte ji na plech a
předpečte přibližně 15 minut. Neměla by být úplně měkká. Druhou část pečení absolvuje společně s koláčem a díky tomu si zachová příjemnou strukturu. Cibule dodá koláči sladkost
Mezitím nakrájejte cibuli na tenké proužky. Na pánvi rozehřejte máslo s trochou oleje a cibuli nechte při mírnější teplotě pomalu změknout.
Příprava je jednoduchá. Stačí předpéct dýni, pomalu opéct cibuli, vše rozložit na listové těsto a doplnit sýrem, ořechy a tymiánem. Kapitalio.cz – vytvořeno pomocí umělé inteligence
Po zhruba 10 až 15 minutách přidejte med a krátce promíchejte. Není potřeba cibuli výrazně sladit. Med pouze podpoří její přirozenou chuť a vytvoří
příjemný kontrast se sýrem. Vrstvení zabere jen pár minut
Listové těsto položte na plech s pečicím papírem. Po obvodu ponechte
asi dva centimetry volného místa. Doprostřed rozprostřete cibuli, přidejte dýni a navrch rozdrobte vybraný sýr. Já nejčastěji používám kozí, který si skvěle rozumí nejen s medem, ale i s příjemně nasládlou dýní.
Přisypte nasekané vlašské ořechy a
čerstvý tymián. Okraje těsta přehněte mírně dovnitř a potřete rozšlehaným vejcem.
Koláč pečte při 190 °C
přibližně 25 až 30 minut, dokud nebudou okraje zlatavé a křupavé. Jeden detail chuť posune ještě o úroveň výš
Hotový koláč můžete po vytažení z trouby zakápnout
několika kapkami medu nebo balzamikového krému. Osobně mám nejraději první variantu, protože sladkost zůstane jen v pozadí a nepřebije dýni ani sýr.
Podávat ho můžete teplý
s e salátkem z rukoly, ale velmi dobrý je také studený. A právě to z něj dělá praktickou podzimní večeři, kterou můžete připravit i den předem. Lehký rukulový salátek se k dýňovému koláči skvěle hodí a vyváží jeho výraznější chuť i křupavé listové těsto. Foto: Magnific
Pokud chcete recept pokaždé trochu obměnit, zkuste příště přidat několik tenkých plátků hrušky nebo jablka. S ořechy, sýrem a tymiánem vytvoří ještě
výraznější podzimní kombinaci.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, harvard.edu