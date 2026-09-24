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Dýně, kozí sýr a med: Slaný koláč z listového těsta, který zaujme kombinací chutí

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S příchodem chladnějších dnů se dýně v kuchyni znovu hlásí o slovo. Nehodí se ale jen jako hlavní surovina do polévky. Její lehce nasládlá chuť si překvapivě dobře rozumí i se slaným sýrem, cibulí, ořechy a voňavým tymiánem.
Dýně, kozí sýr a med: Slaný koláč z listového těsta, který zaujme kombinací chutí

Dýně, kozí sýr a med: Slaný koláč z listového těsta, který zaujme kombinací chutí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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