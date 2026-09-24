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Evropa zažívá dvě roční období zároveň. Jedna část už vytahuje kabáty a v druhá má tropy

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Tento týden se u nás už ochladilo a pociťujeme tak již první náznaky přicházejícího podzimu. Překvapí vás proto možná, že pár set kilometrů od nás lidé ještě zažívají teploty převyšující 30 °C. My vám povíme jak je to možné.
Evropa zažívá dvě roční období zároveň. Jedna část už vytahuje kabáty a v druhá má tropy

Evropa zažívá dvě roční období zároveň. Jedna část už vytahuje kabáty a v druhá má tropy

Zdroj: depositphotos.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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