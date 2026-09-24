Evropa zažívá dvě roční období zároveň. Jedna část už vytahuje kabáty a v druhá má tropy

V Česku už pomalu začaly klesat teploty a o tropických hodnotách už se nám naštěstí může nechat jen zdát. Ačkoli nás ještě příští týden čeká pravé babí léto, tak nám teploty jen výjimečně překročí hranici 25 °C. To samé ale neplatí pro ostatní části Evropy. V západní Evropě jako by léto nechtělo odejít a ještě další týden tam budou teploty útočit na tropickou hranici 30 °C.
Co za touto evropskou rozpolceností stojí, je poloha tlakových útvarů. Především se jedná o hřeben vysokého tlaku, který překrývá celý Pyrenejský poloostrov a zasahuje velkou část Francie. Pokud je někde vysoký tlak, tak se to typicky odráží v počasí.
Obr. 1: Rozložení tlaku nad Evropu v pátek 25. 9. Nad Pyrenejským poloostrovem a Francií je patrný hřeben vysokého tlaku zodpovědný za velmi vysoké teploty (zdroj: wetterzentrale.de)
V oblasti vysokého tlaku vzduch nemůže stoupat vzhůru, protože jako by byl přikrytý pokličkou a musí se proto rozlézat do prostoru. Proto v jeho centru prakticky nefouká vítr a zároveň se nemůže vytvářet oblačnost, natož srážky. Při takovém počasí pak nepřetržitě praží Slunce a pevnina se může velice rychle prohřát.
Obr. 2: Maximální denní teploty ve Francii v pátek 25. 9. (zdroj: wetterzentrale.de)
V následujících dnech tak v západní Evropě bude krásné slunečné počasí, ale zároveň s tím teploty budou šplhat k hodnotám, které v oblastech bývaly běžné hlavně uprostřed léta. Ještě týden se prakticky na celém území Francie budou teploty držet nad 25 °C, ale na jihozápadě země v okolí Bordeaux teploty budou překračovat 35 °C.
Obr. 3: Maximální denní teploty ve Španělsku a Portugalsku v pátek 25. 9. (zdroj: wetterzentrale.de)
Na Pyrenejském poloostrově jsou sice teploty nad 30 °C pro září stále typické, ale aby na konci září na teploměru rtuť dosahovala k rysce s hodnotou 38 °C, je donedávna nepředstavitelné.
Obr. 4: Teplotní rozdíl mezi Francií a střední Evropou v pátek 25. 9. činí až 20 °C (zdroj: wetterzentrale.de)
Stejný tlakový útvar, který na západ od nás prodlužuje srpnové počasí až skoro do října, k nám ale právě přinesl počasí spíše podzimní. Podél severního okraje tlakové brázdy totiž fouká vítr od severozápadu, tedy od Severního moře. Tam nabírá vlhkost, a protože je od severu, tak i chlad. My tak prožíváme první ochutnávku podzimního počasí.
V druhé polovině příštího týdne by se však měla situace vyrovnat a podzim se dostaví i do zbytku Evropy. Spíše než o letošní výkyv, se jedná o dlouhodobý trend a je jen otázkou, kdy se takové počasí stane standardem.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz