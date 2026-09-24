Co se s tvým tělem děje, když celý den zatínáš čelist a vůbec o tom nevíš

Zatínání nebo skřípání zubů se odborně označuje jako bruxismus a může se objevovat ve spánku i během bdění. U denního bruxismu si člověk často vůbec neuvědomuje, že čelist zatíná, zejména při stresu, soustředění, frustraci nebo napětí. Mayo Clinic i Cleveland Clinic uvádějí stres a úzkost mezi faktory, které s bruxismem mohou souviset.
To ale neznamená, že každé zatnutí zubů je diagnóza. Občas to udělá skoro každý. Problém je spíš v tom, když se z krátkého napětí stane pravidelný návyk.
Čelistní svaly skutečně pracují
Když držíš zuby pevně u sebe, svaly kolem čelisti jsou aktivované. Pokud to děláš dlouho nebo často, může se objevit únava, napětí nebo bolest čelisti, obličeje a někdy i hlavy.
Mayo Clinic mezi možné projevy bruxismu řadí bolest nebo ztuhlost čelisti, bolest obličeje či krku, citlivost zubů, tupou bolest hlavy v oblasti spánků a při výraznějším nebo dlouhodobém problému také poškození zubů. A ano, někdy je první signál úplně banální. Večer zjistíš, že tě bolí tváře, přestože jsi celý den nic nekousala.
Zuby by za normálních okolností neměly být permanentně sevřené
V klidu bývají rty často lehce u sebe, ale horní a dolní zuby nejsou pevně zakousnuté. Pokud máš denní tendenci zatínat čelist, může pomoci obyčejná kontrola během dne: kde mám jazyk, co dělají ramena, jsou zuby u sebe?
Mayo Clinic mezi behaviorální postupy zmiňuje právě zvýšení uvědomění si návyku a připomínky ke kontrole polohy čelisti. U některých lidí mohou pomoci také relaxační techniky nebo další cílené postupy doporučené odborníkem. To není magické léčení. Je to hlavně způsob, jak zachytit zvyk dřív, než v něm strávíš šest hodin.
A ne každé cvaknutí znamená problém s kloubem
Čelistní kloub může občas při pohybu cvaknout nebo křupnout. Mayo Clinic upozorňuje, že pokud zvuk není spojený s bolestí nebo omezením pohybu, nemusí sám o sobě vyžadovat léčbu.
Pokud ale čelist bolí, zamyká se, hůř otevíráš ústa, máš výraznou citlivost zubů nebo jiné obtíže, je čas řešit to se zubařem nebo jiným zdravotníkem.
Možná si tedy dnes několikrát jen zkontroluj obličej
Ne jako další wellness úkol. Jen si všimni. Ramena dole. Jazyk volně. Zuby od sebe. A pak pokračuj v mailu, který tě před chvílí přiměl zatnout čelist jako gladiátor.
Je docela možné, že mail je pořád protivný. Ale tvoje zuby za něj opravdu nemusí platit.
Důležitá poznámka: Občasné zatínání čelisti je běžné, ale dlouhodobý nebo výrazný bruxismus může poškodit zuby a souviset s bolestí čelisti, hlavy nebo dalšími obtížemi. Pokud máš opakovanou bolest, citlivé či poškozené zuby, omezené otevírání úst, zamykání čelisti nebo podezření na noční skřípání, obrať se na zubaře nebo lékaře. Ochranné dlahy a další léčba by měly být voleny individuálně po odborném vyšetření.
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Zdroje: Mayo Clinic – Teeth grinding (bruxism): Symptoms and causes [1], Mayo Clinic – Teeth grinding (bruxism): Diagnosis and treatment [2], Cleveland Clinic – Bruxism (Teeth Grinding): Symptoms, Causes & Treatment [3], Mayo Clinic – TMJ disorders: Symptoms and causes [4].