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Poslední uzavírka průtahu. O prodlouženém víkendu se zavře Žižkova ulice

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Po prázdninových opravách průtahu Jihlavou zbývá dokončit poslední úsek v Žižkově ulici. Hejtmanství předem avizovalo, že se dělníci vrátí na konci září. V říjnu pak budou ještě opravovat Znojemskou.
Poslední uzavírka průtahu. O prodlouženém víkendu se zavře Žižkova ulice

Poslední uzavírka průtahu. O prodlouženém víkendu se zavře Žižkova ulice

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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