Poslední uzavírka průtahu. O prodlouženém víkendu se zavře Žižkova ulicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poslední uzavírka průtahu. O prodlouženém víkendu se zavře Žižkova ulice
Nejen na jaře se v jihlavské zoo rodí mláďata. Chovatelům i návštěvníkům teď dělají radost tři mláďata...
Dosud bezejmenné prostranství mezi školami, okresním soudem a knihovnou v Pelhřimově ponese jméno Park...
Už za dva týdny se budou konat komunální volby, při nichž voliči vyberou své nové zastupitele. Někteří...
První letošní derby bylo dlouho bezbrankové, až čtrnáct minut před koncem se po nahrávce domácího...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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