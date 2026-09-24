Letadlu Ryanairu po třech nezdařených přistáních téměř došlo palivo. Od katastrofy je dělily minuty

Let FR3418, který pro Ryanair provozovala společnost Malta Air, mířil z Pisy na letiště Glasgow Prestwick. Na palubě bylo podle AAIB 171 cestujících a šest členů posádky. Kvůli bouři Amy a silnému střihu větru, takzvanému windshearu, museli piloti v Prestwicku přerušit dva pokusy o přistání. Při druhém z nich se varování aktivovalo přibližně 50 stop, tedy asi 15 metrů nad zemí. Posádka poté chtěla zamířit do Manchesteru, který už před letem zvolila jako preferované náhradní letiště.
Manchester měl let podle vlastních pravidel přijmout
Žádost o odklon však Manchester nepřijal a let zamířil do Edinburghu. Vyšetřovatelé zjistili, že odmítnutí zřejmě souviselo se selháním komunikace uvnitř letiště. Podle platných postupů Manchesteru i handlingové společnosti přitom měl být odklon přijat, pokud bylo na letišti dost místa. AAIB zároveň uvedla, že se nepodařilo přesně určit, jak rozhodnutí o odmítnutí vzniklo. Manchester po incidentu znovu připomněl, že o přijetí odkloněného letadla rozhoduje letiště, nikoli handlingová společnost.
V Edinburghu čekal posádku další problém. Při přiblížení se ve výšce zhruba 745 stop, tedy 227 metrů, znovu aktivovalo varování před windshearem a piloti museli přistání přerušit potřetí. V tu chvíli zbývalo přibližně 2 100 kilogramů paliva. Posádka odhadovala, že při pokračování do Manchesteru přistane se 500 až 700 kilogramy, palubní systém ale po zadání trasy vypočítal pouze 300 kilogramů. Piloti proto vyhlásili palivový MAYDAY a požádali o okamžitý odklon do Manchesteru.
Předepsaná konečná rezerva byla více než trojnásobná
Boeing nakonec dosedl v Manchesteru s 363 kilogramy paliva, zatímco vypočtená konečná rezerva pro tento let činila 1 101 kilogramů. AAIB připomíná, že konečná rezerva v palivovém plánu odpovídá zásobě pro 30 minut letu za stanovených podmínek. Vyšetřovatelé současně uvedli, že podle vývoje situace pravděpodobně nezbývalo dost paliva na další nezdařené přiblížení. Po dojetí ke stojánce kleslo zaznamenané množství před vypnutím motorů na 240 kilogramů. Nikdo ze 177 lidí na palubě nebyl zraněn a letadlo nebylo poškozeno.
Zpráva se věnuje také rozhodování posádky. Během letu do Manchesteru piloti neuvažovali o bližší alternativě, například Newcastlu, což AAIB spojuje s vysokou pracovní zátěží a stresem kvůli ubývajícímu palivu. Kapitán naopak považoval návrat k dalšímu pokusu v Edinburghu za rizikovější, protože případné další varování před windshearem by mohlo posádku dostat do situace, kdy už by neměla palivovou rezervu pro další odklon. Vyšetřovatelé zároveň upozornili, že Manchester byl preferovaným náhradním letištěm už před startem a tato skutečnost mohla rozhodování posádky ovlivnit.
Zdroje: gov.uk