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Sedan nebo hatchback: Která karoserie vám bude vyhovovat?

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Sedan je tříprostorové auto s kufrem pevně odděleným od kabiny, sedan, král elegance na silnici. Na rozdíl od hatchbacku nabízí klasické víko zavazadlového prostoru, elegantnější profil a potenciálně klidnější…
Sedan nebo hatchback: Která karoserie vám bude vyhovovat?

Sedan nebo hatchback: Která karoserie vám bude vyhovovat?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autofilter.sk

Autofilter.sk pomáhá zorientovat se v nabídce nových automobilů a najít vůz podle konkrétních požadavků. Rozsáhlé filtrování umožňuje vybírat podle ceny, typu karoserie, paliva, výkonu a pohonu, spotřeby, rozměrů, bezpečnostní a komfortní výbavy nebo třeba dojezdu a kapacity baterie u...

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