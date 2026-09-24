Sedan nebo hatchback: Která karoserie vám bude vyhovovat?

Sedan je tříprostorové auto s kufrem pevně odděleným od kabiny –
sedan, král elegance na silnici. Na rozdíl od hatchbacku nabízí klasické víko zavazadlového prostoru, elegantnější profil a potenciálně tišší kabinu. Hatchback má velké páté dveře včetně zadního skla, díky čemuž se do něj snáze nakládá kočárek, kolo nebo objemná zavazadla. Podívejte se na hatchbacky, praktické mistry každodenního ježdění. V tomto článku zjistíte, která karoserie lépe odpovídá vašemu způsobu používání auta v roce 2026. Výběr mezi karosářskými variantami ve zkratce Sedan má 3 oddělené části: motorový prostor, kabinu a zavazadlový prostor. Hatchback je dvoprostorové vozidlo, jehož zavazadlový prostor je propojen s kabinou a otevírá se společně se zadním sklem. Typický objem zavazadlového prostoru sedanu je podle srovnávacích údajů 450 až 625 l, u hatchbacku 300 až 400 l. Větší objem v litrech neznamená automaticky praktičtější zavazadlový prostor; hatchback má větší nakládací otvor a po sklopení sedadel souvislý prostor. Oddělený zavazadlový prostor může omezit pronikání zvuků a teplotních změn do kabiny, skutečný rozdíl však závisí také na izolaci konkrétního vozu. Sedan se hodí zejména pro dojíždění, delší trasy a přepravu běžného zavazadla, hatchback pro jízdu ve městě a častou přepravu rozměrných předmětů. Liftback kombinuje profil podobný sedanu s velkými zadními dveřmi, takže může být kompromisem mezi oběma konstrukcemi. Kontrolní seznam před výběrem karoserie Změřte největší předmět, který pravidelně přepravujete. Zkontrolujte šířku, výšku a tvar nakládacího otvoru. Zkuste do něj vložit kočárek bez demontáže koleček. Zkontrolujte, jak rovně se sklápějí zadní opěradla. Zkontrolujte průchod mezi zavazadlovým prostorem a kabinou. Posaďte se na zadní sedadlo a porovnejte prostor nad hlavou. Vyzkoušejte výhled dozadu při parkování. Prohlédněte si zadní stěrač a způsob čištění zadního skla. Otevřete zavazadlový prostor v nízké garáži nebo pod přístřeškem. Porovnejte stejný motor, výbavu a rozměry kol, nejen názvy karoserií. Ilustrační obrázek vygenerovaný pomocí AI Jak jsme porovnávali jednotlivé karoserie?
Článek vychází z veřejně dostupných definic karoserií, údajů výrobců, slovenských tržních údajů a srovnání konstrukce, zavazadlového prostoru, komfortu, městského využití a životních situací k 7. září 2026, přičemž neobsahuje vlastní měření hlučnosti, spotřeby ani testovací jízdy konkrétních modelů.
Rozhodování není pouze otázkou vzhledu. Hodnotili jsme zejména způsob otevírání zadní části, oddělení zavazadlového prostoru, reálné možnosti nakládání, prostor pro cestující a chování karoserie při každodenním používání.
Důležitý je také liftback. Z profilu může vypadat podobně jako sedan, ale spolu s víkem zavazadlového prostoru se zvedá i zadní sklo. Funkčně se proto při nakládání přibližuje hatchbacku.
Historické údaje o technických prohlídkách vozidel na Slovensku ukazovaly v roce 2023 podíl 41,6 % pro kombi, 21,4 % pro hatchback a 21 % pro sedan.
(zdroj: Automagazín) Tyto údaje nepopisují registrace nových vozidel v roce 2026, ale ukazují, že všechny tři typy karoserie mají mezi slovenskými řidiči praktické využití. Co je to sedan a jak ho odlišit od hatchbacku?
Sedan poznáte podle tříprostorové karoserie. Motorový prostor, prostor pro posádku a zavazadlový prostor tvoří tři samostatné části.
(zdroj: Autolexicon) Zadní část je stupňovitá a nad zavazadlovým prostorem se nachází pevné víko, které se otevírá bez zadního skla.
Hatchback má dva hlavní prostory. První tvoří motorový prostor, druhý společný prostor pro posádku a zavazadlový prostor. Zadní dveře zahrnují sklo, proto se často označují jako páté dveře.
Rozhodující není délka vozu ani marketingové označení na stránkách výrobce. Krátký sedan zůstává sedanem a dlouhý hatchback se nestává kombi. Stejně tak nerozhoduje počet bočních dveří, ale konstrukce a způsob otevírání zadní části.
Jak vypadá liftback?
Liftback má střechu plynuleji klesající směrem dozadu. Na první pohled může připomínat sedan, ale po otevření se zvedne celé víko včetně skla. Vznikne tak podstatně větší otvor než u klasického sedanu.
U modelů různých značek, například Škoda nebo Audi, se proto nespoléhejte pouze na fotografii, logo ani obchodní název. Podívejte se, zda zadní sklo zůstává pevně na místě. Pokud se zvedá spolu s dveřmi, nejedná se o tradiční tříprostorový sedan.
Některé nabídky používají označení „sedan“ a „limuzína“ jako synonyma. Z praktického hlediska je důležitější zkontrolovat samotnou konstrukci než název uvedený v ceníku.
Sedan vs. hatchback: Jaké jsou hlavní rozdíly?
Největší rozdíl spočívá ve spojení zavazadlového prostoru s kabinou. Sedan má mezi cestujícími a zavazadly pevnou konstrukční přepážku. Hatchback má společný vnitřní prostor, který odděluje především opěradlo zadních sedadel a odnímatelný kryt zavazadlového prostoru.
Parametr Sedan Hatchback Liftback Základní konstrukce 3 prostory 2 prostory 2 prostory Otevírání zadní části Samostatné víko zavazadlového prostoru Dveře včetně skla Dveře včetně skla Typický objem zavazadlového prostoru 450 až 625 l 300 až 400 l 500 až 600 l Nakládací otvor Nižší a užší Vysoký a široký Vysoký a široký Variabilita po sklopení sedadel Omezená otvorem Vysoká Vysoká Oddělení zavazadel Pevná přepážka Kufr spojený s kabinou Kufr spojený s kabinou Typické využití Dojíždění a dlouhé trasy Město a variabilní přeprava Univerzální využití Údaje o typických objemech platí k 7. 9. 2026. (zdroj: Autorro)
Hodnoty v tabulce slouží pouze jako orientační rámec pro daný typ karoserie. Konkrétní hatchback může mít větší zavazadlový prostor než menší sedan a tvar prostoru může být důležitější než jmenovitý objem.
Rozdíl se projeví i při otevírání zavazadlového prostoru za deště nebo v chladu. U sedanu zůstává kabina více oddělená. Otevřením pátých dveří hatchbacku se odhalí větší část společného prostoru, což může být patrné zejména při delším nakládání.
Který zavazadlový prostor je praktičtější?
Pokud převážně přepravujete nákup, cestovní tašky nebo menší kufry, může sedan nabídnout dostatečný objem. Typických 450 až 625 l je více než údaj 300 až 400 l uváděný u hatchbacků. Rozhodnutí založené pouze na litrech však může být zavádějící.
Sedan má často hluboký zavazadlový prostor, ale jeho otvor bývá nižší a užší. Velký hranatý předmět může mít menší objem než kufr, ale přes otvor ho přesto nedostanete. Omezením může být i pevná plocha pod zadním sklem.
Hatchback má velké zadní dveře. Po odstranění krytu zavazadlového prostoru lze využít prostor až ke stropu, přičemž náklad nesmí omezovat výhled ani volně létat v kabině. Po sklopení zadních opěradel vznikne jeden souvislý prostor.
Ilustrační obrázek vygenerovaný pomocí AI Co je pro kočárek lepší?
U kočárku rozhoduje jeho výška, šířka a možnost složení. Sedan může mít dostatek litrů, ale při nakládání může být nutné demontovat kola nebo kočárek otočit. Hatchback umožňuje spustit ho shora přes vysoký otvor.
Než si auto objednáte, přineste si vlastní kočárek k vozidlu. Vyzkoušejte, zda se vejde bez úprav a kolik místa zbude na další zavazadla. Rodina kromě kočárku často potřebuje uložit alespoň nákupní tašky nebo cestovní výbavu.
Vejde se do obou karoserií kolo?
Do hatchbacku se kolo zpravidla nakládá snáze po sklopení opěradel, protože otvor pokrývá téměř celou zadní část. U sedanu je rozhodující rozměr průchodu mezi zavazadlovým prostorem a kabinou. I při dostatečné vnitřní délce mohou překážet pevné části karoserie.
Pokud kolo přepravujete pravidelně, změřte jeho výšku s nasazenými koly. Zkontrolujte také výškový rozdíl mezi podlahou zavazadlového prostoru a sklopenými sedadly. Praktický rozdíl často neurčuje objem 450 až 625 l, ale několik konkrétních rozměrů nakládacího otvoru.
A co velký cestovní kufr?
Běžné cestovní kufry se do sedanu dobře vejdou, zejména pokud mají plochý obdélníkový tvar. Pevně oddělený prostor zároveň omezuje vizuální kontakt se zavazadly.
V případě neobvykle vysokého nebo objemného kufru může být výhodnější hatchback. Ideální je vyzkoušet celou běžnou sadu zavazadel, ne jen jeden kus. Nominální hodnoty 300 až 400 l a 450 až 625 l totiž nezohledňují tvar podlahy, boční výčnělky ani sklon zadních sedadel.
Jak karoserie ovlivňuje pohodlí a hlučnost?
Oddělení zavazadlového prostoru patří mezi hlavní výhody sedanu z hlediska komfortu. Pevná přepážka může snížit pronikání zvuků od předmětů v kufru a omezit přímou výměnu vzduchu mezi zavazadlovým prostorem a kabinou.
Podle materiálů výrobce Mazdy má hatchback tendenci propouštět do kabiny více hluku z vozovky a větru, zatímco sedan může být díky oddělenému zavazadlovému prostoru tišší.
(zdroj: Mazda) Jedná se o obecné tvrzení výrobce, nikoli o měření všech vozů na trhu. Slovenský srovnávací zdroj zároveň upozorňuje, že u běžných vozidel může být tento rozdíl malý.
Hlučnost konkrétního vozu výrazně ovlivňují pneumatiky, odhlučnění podvozku, těsnění dveří, rychlost, povrch vozovky a uložení zadní nápravy. Dobře izolovaný hatchback může být tišší než jednodušeji vybavená limuzína.
Jak se mění teplota v kabině?
U sedanu se po otevření zavazadlového prostoru neotevře celý interiér. To může pomoci při nakládání za chladného nebo horkého počasí, protože otvor má menší plochu a zavazadlový prostor je oddělený.
U hatchbacku se otevírá společný prostor kabiny a zavazadlového prostoru. Rozdíl může být patrný při delším stání s otevřenými zadními dveřmi, například při vykládání většího počtu tašek. Po zavření však výsledný tepelný komfort určuje především klimatizace, prosklení, izolace a velikost interiéru.
Na zadních sedadlech nerozhoduje pouze typ karoserie. Klesající linie střechy může omezit prostor nad hlavou jak v sedanu, tak ve sportovně tvarovaném liftbacku. Proto si na zadní sedadlo sedněte ještě před výběrem konkrétní konfigurace.
Co znamená oddělený zavazadlový prostor pro bezpečnost nákladu?
Pevná přepážka v sedanu fyzicky odděluje zavazadla od prostoru pro cestující. U hatchbacku se mezi nákladem a cestujícími nachází především opěradlo zadních sedadel a kryt zavazadlového prostoru. Kryt slouží především k zakrytí obsahu a nelze jej považovat za pevnou bariéru.
Z toho však nevyplývá, že každý sedan je automaticky bezpečnější než každý hatchback. Výsledek závisí na konstrukci konkrétního vozidla, sedadlech, upevňovacích bodech a způsobu uložení nákladu. Typ karoserie nenahrazuje kontrolu bezpečnostních výsledků konkrétního modelu.
V obou případech ukládejte těžké předměty co nejníže a co nejblíže k opěrkám sedadel. V hatchbacku věnujte zvláštní pozornost předmětům uloženým nad úrovní opěradel. Prostor nad krytem není vhodný pro volné ukládání tvrdých nebo těžkých předmětů.
Sedan dokáže oddělit i pachy nebo nečistoty z přepravovaných předmětů. To může být praktické v případě pracovního vybavení, sportovních potřeb nebo znečištěných bot. Hatchback naopak usnadňuje manipulaci s rozměrnými předměty, které lze upevnit díky většímu společnému prostoru.
Znamená vyšší tuhost automaticky i vyšší bezpečnost?
Tříprostorová konstrukce může v určitých případech přispívat k tuhosti karoserie. Z jednoho konstrukčního rysu však nelze odvodit chování vozu při nehodě. Důležité jsou deformační zóny, ochrana posádky, asistenční systémy a výsledky konkrétní karosářské verze.
Pokud se stejný model vyrábí jako sedan i hatchback, nepředpokládejte stejné vlastnosti pouze na základě společného názvu. Odlišná zadní část může znamenat odlišnou hmotnost, rozměry i nastavení podvozku.
Jak se obě karosářské varianty osvědčují ve městě a v zimě?
Hatchback bývá často kratší než srovnatelný sedan, ale nejde o univerzální pravidlo. Při parkování porovnejte celkovou délku, poloměr otáčení, výhled a dostupné parkovací systémy konkrétních vozidel. Pokud hledáte
nové auto do města, zaměřte se na tyto parametry.
Sedan má za kabinou vyčnívající zavazadlový prostor, jehož konec nemusí řidič vidět. Hatchback končí blíže k zadnímu sklu, což může usnadnit odhad vzdálenosti. Moderní kamery a senzory však dokážou tento rozdíl podstatně zmenšit.
Velké páté dveře potřebují při otevírání prostor směrem nahoru a částečně dozadu. V nízké garáži si zkontrolujte maximální výšku otevření. Kufr sedanu se otevírá v menším oblouku, ale při těsném parkování může i on narazit na překážku.
Co se mění během slovenské zimy?
U hatchbacku je zadní sklo součástí výklopných dveří. V dešti, sněhu a při znečištění vozovky proto sledujte přítomnost a dosah zadního stěrače. Před jízdou je třeba sklo očistit bez ohledu na typ karoserie.
Sedany často mají pevnou zadní část bez stěrače, konkrétní výbavu si však u vybraného vozu ověřte. Výhled závisí také na tvaru skla, aerodynamice, vyhřívání a poloze kamery.
Před otevřením zasněženého vozu odstraňte sníh z víka zavazadlového prostoru i ze střechy. U hatchbacků může sníh po zvednutí velkých dveří sklouznout směrem k otevřenému zavazadlovému prostoru. U obou konstrukcí může námraza ztížit otevření těsnění nebo mechanismu.
Zimní používání si nejlépe představíte na základě své vlastní rutiny. Pokud denně nakládáte více předmětů na ulici, velký otvor hatchbacku urychlí manipulaci. Pokud otevíráte zavazadlový prostor pouze pro menší zavazadla, může být oddělený zavazadlový prostor u sedanu pohodlnější.
Jak karoserie ovlivňuje aerodynamiku a spotřebu energie?
Plynulý tvar sedanu může vytvářet příznivé podmínky pro proudění vzduchu. Samotné označení karoserie však nestačí k závěru, že auto bude úspornější. Rozhodující jsou koeficient aerodynamického odporu, čelní plocha, světlá výška, pneumatiky, hmotnost a pohonný systém.
Při srovnání spotřeby vyberte stejný motor nebo co nejbližší konfigurace. Rozdíl ve výkonu, převodovce nebo rozměrech kol může převážit vliv karoserie. Údaje porovnávejte podle stejné metodiky a pro stejný modelový rok 2026.
Je elektrický sedan automaticky úspornější?
Elektrický sedan může těžit z nízkého profilu a aerodynamicky upravené zadní části. Elektrický hatchback však může být lehčí nebo kompaktnější. Bez údajů o konkrétních modelech nelze rozhodovat pouze na základě počtu karosářských variant.
U elektromobilu porovnejte využitelnou kapacitu baterie, spotřebu energie, homologovaný dojezd, rozměry kol a rychlost nabíjení. Zkontrolujte také podlahu zavazadlového prostoru. Baterie může ovlivnit její výšku, hloubku úložného prostoru i polohu zadních sedadel.
Praktický elektrický hatchback může být vhodnější do města, zatímco aerodynamicky tvarovaný sedan může lépe vyhovovat pravidelným cestám po dálnici. Jedná se o rozhodnutí závislé na konkrétním vozidle, nikoli o obecné pravidlo platné pro všechna elektrická auta.
Kdy je která karoserie lepší volbou?
Sedan je vhodný zejména tehdy, když většinu času převážíte osoby a běžná zavazadla. Samostatný zavazadlový prostor dává smysl při dlouhých trasách, firemním využití, dojíždění a přepravě cestovních kufrů. Pokud hledáte
benzínové sedany s pohonem 4×4 a automatickou převodovkou, nabídka je stále zajímavá.
Hatchback je praktičtější, pokud potřebujete měnit poměr mezi prostorem pro osoby a nákladem. Velké zadní dveře oceníte při přepravě kočárku, kola, krabic nebo při častém stěhování pracovního vybavení.
Liftback může oslovit řidiče, který chce siluetu podobnou sedanu, ale nechce se vzdát velkého nakládacího otvoru. Typický objem 500 až 600 l ho řadí mezi praktické alternativy, i když konkrétní rozměry je vždy třeba ověřit.
Rozhodovací tabulka podle životní situace
Životní situace Doporučená výchozí volba Proč Každodenní dojíždění Sedan nebo kompaktní hatchback Rozhodující jsou délka trasy, parkování a počet cestujících Rodina s kočárkem Hatchback nebo liftback Větší otvor usnadňuje nakládání vysokých zavazadel Rodina s běžnými kufry Sedan Hluboký oddělený prostor může dobře vyhovovat běžným zavazadlům Taxi nebo kyvadlová doprava Sedan Oddělení zavazadel od prostoru pro cestující přispívá k přehledné přepravě Služební vůz na dlouhé trasy Sedan Klasická silueta a oddělený zavazadlový prostor odpovídají tomuto způsobu využití Městské auto Hatchback Kompaktní zadní část a velké dveře podporují variabilitu Přeprava jízdního kola Hatchback nebo liftback Po sklopení sedadel vznikne souvislý prostor Časté jízdy po dálnici Sedan Oddělený zavazadlový prostor může přispět k klidnější atmosféře v kabině
Tabulka představuje výchozí výběr, nikoli hodnocení jednotlivých modelů. Například dlouhý prémiový hatchback může být při parkování méně praktický než kompaktní sedan. Stejně tak taxi nebo shuttle může potřebovat liftback, pokud často přepravuje nestandardní zavazadla.
A co sedan versus kombi?
Kombi nabízí větší společný zavazadlový prostor, obvykle 550 až 700 l, a delší střechu. Je vhodná pro pravidelnou přepravu velkého množství věcí, podívejte se
na kombi, prostor bez kompromisů. Sedan má zavazadlový prostor pevněji oddělený od cestujících a může působit kompaktněji v zadní části.
Historické slovenské údaje ukázaly, že v roce 2023 připadalo na kombi 41,6 % kontrol historie vozidel. Hatchback dosáhl 21,4 % a sedan 21 %. Nejde o přímou odpověď na výběr nového vozu v roce 2026, ale o důkaz rozdílných potřeb slovenských motoristů.
Jaké možnosti najdete na trhu v roce 2026?
Nabídka sedanů je užší než celková nabídka SUV, hatchbacků a kombi, tento typ karoserie však z trhu nezmizel. Oficiální slovenská stránka Toyoty v roce 2026 uvádí model Corolla Sedan s hybridním pohonem.
(zdroj: Toyota) Dostupnost konkrétní výbavy, barvy a vozidla je třeba ověřit při objednávce. Pokud vás zajímá, proč jsou crossovery populárnější než hatchbacky, přečtěte si náš článek na toto téma. Za pozornost stojí také otázka, proč každý chce SUV, ale proč?
Kromě klasických sedanů se vyplatí prohlédnout si i liftbacky. Jejich velké zadní dveře řeší hlavní praktický nedostatek tradičního sedanu, přičemž si zachovávají prodloužený profil zadní části.
Při prohlížení nabídky sledujte technické údaje a fotografie otevřeného zavazadlového prostoru. Název modelu, počet dveří nebo zařazení na jedné stránce nemusí dostatečně vysvětlit skutečnou konstrukci.
Mezi zajímavé elektrické sedany na trhu patří například
Tesla Model 3, Xpeng P7+, Xiaomi SU7 nebo Volvo ES90. Autofilter.sk obsahuje přehled nových vozů různých značek a umožňuje uživatelům zúžit výběr podle vlastních preferencí. K dispozici jsou také stránky se seznamem vozidel a kategoriemi podle typu karoserie. Jak typ karoserie ovlivňuje cenu a budoucí prodej?
Cenu nelze spolehlivě odvodit pouze z toho, zda se jedná o sedan nebo hatchback. Rozdíl tvoří motor, pohon, výbava, bezpečnostní systémy, rozměry kol a cenová politika výrobce. Porovnávejte dvě co nejvíce podobné konfigurace.
Stejný přístup použijte i při sjednávání pojištění. Vyžádejte si nabídku pro konkrétní vozidlo, výkon, cenu a způsob používání. Samotný název karoserie neposkytuje dostatek údajů pro přesný odhad pojistného.
Budoucí prodej závisí na stavu vozu, pohonu, stáří, servisní historii a poptávce. Historický podíl sedanů na technických prohlídkách vozidel vzrostl ze 17,6 % v roce 2022 na 21 % v roce 2023. To však neznamená zaručenou zbytkovou hodnotu konkrétního vozu v budoucnosti.
Zohledněte také dobu vlastnictví. Pokud dnes nepotřebujete velký zavazadlový prostor, ale plánujete založení rodiny nebo pravidelnou přepravu sportovního vybavení, univerzálnější hatchback nebo liftback může snížit potřebu dřívější výměny vozu. Pokud se vaše využití nemění a jezdíte hlavně s cestovními kufry, může být sedan i nadále vhodnou volbou.
Ilustrační obrázek vygenerovaný pomocí AI Jak si krok za krokem vybrat správnou karosářskou variantu? Seznamte si své běžné jízdy. Rozdělte je na jízdy po městě, po okresních silnicích a na dlouhé trasy. Zaznamenejte, kolik lidí a jaký náklad pravidelně přepravujete. Vyberte největší předměty. Změřte kočárek, kolo, přepravku nebo cestovní kufr. Neříďte se pouze udávaným objemem zavazadlového prostoru. Porovnejte otvor zavazadlového prostoru. Zkontrolujte jeho šířku, výšku, spodní hranu a překážky po stranách. U sedanu věnujte pozornost prostoru pod zadním sklem. Sklopte zadní sedadla. Podívejte se na velikost průchodu a vzniklý schod. U hatchbacků i liftbacků byste měli vidět, jak bude společný prostor vypadat v praxi. Zkontrolujte zadní sedadla. Posaďte se za volant nastavený na vaši výšku. Ověřte si prostor pro kolena i nad hlavou, zejména u vozů se svažující se střechou. Vyzkoušejte parkování. Posuďte výhled přes zadní sklo, kameru, senzory a viditelnost rohů vozu. Celkovou délku porovnejte s technickými údaji. Zopakujte si svou běžnou rutinu. Naložte předměty, které skutečně vozíte, a několikrát otevřete zavazadlový prostor. Sledujte hmotnost dveří, výšku otevření a dosah na víko. Porovnávejte stejné konfigurace. Motor, výkon, pohon a kola by měly být co nejpodobnější. Teprve poté posuzujte skutečný rozdíl mezi karoseriemi. Proveďte zkušební jízdu. Všímejte si hluku z zadní části, pohodlí cestujících, výhledu a chování vozu na povrchu, po kterém běžně jezdíte. Ověřte cenu a dostupnost. Konečné podmínky si ověřte u konkrétního vozidla nebo prodejce. Rozhodujte se na základě celého vozu, ne pouze podle označení sedan nebo hatchback. Tip Autofilter.sk
Na
webu Autofilter.sk si můžete prohlédnout přehlednou nabídku nových vozů různých značek a zúžit výběr podle svých preferencí. Začněte v sekci nových vozů podle kategorie, kde jsou vozy rozděleny také podle karoserie. Pokud vás zajímá klasické tříprostorové řešení, přejděte na stránku Sedan. Cenu, výbavu a dostupnost si následně ověřte u konkrétního vozu nebo prodejce. Často kladené otázky Co přesně znamená tříprostorová karoserie?
Karoserie s tříprostorovým uspořádáním má 3 vizuálně i konstrukčně odlišné části: motorový prostor, kabinu a zavazadlový prostor. Zadní sklo zůstává při otevření zavazadlového prostoru na svém místě. Toto uspořádání je základním rozpoznávacím znakem klasického sedanu.
Je zavazadlový prostor limuzíny větší než u hatchbacku?
Typický objem sedanu se uvádí v rozmezí 450 až 625 l, u hatchbacku 300 až 400 l. Hatchback však může být praktičtější pro vysoké předměty, protože má velké páté dveře. Než se rozhodnete, porovnejte rozměry nakládacího otvoru i prostor po sklopení sedadel.
Která karoserie je vhodnější pro rodinu s kočárkem?
Hatchback nebo liftback jsou často praktičtější volbou, protože kočárek nakládáte přes vysoký otvor. Sedan může vyhovovat, pokud se kočárek pohodlně vejde do jeho prostoru o objemu 450 až 625 l bez demontáže kol. Nejjistější je vyzkoušet si, zda se váš kočárek do vybraného auta vejde.
Je tříprostorové auto na dálnici tišší?
Pevná přepážka mezi kabinou a zavazadlovým prostorem může omezit hluk přicházející ze zadní části. Skutečný rozdíl však může být malý a závisí na pneumatikách, izolaci a konkrétním vozidle. Porovnejte dvě podobné konfigurace na stejném povrchu a při podobné rychlosti.
Jaký je rozdíl mezi limuzínou a liftbackem?
U klasického sedanu se otevírá pouze víko zavazadlového prostoru, zatímco u liftbacku se zvedá i zadní sklo. Obě auta mohou mít podobnou siluetu, ale liftback nabízí větší nakládací otvor. Typický objem liftbacku se uvádí na úrovni 500 až 600 l.
Je hatchback vhodnější do města?
Hatchback může být výhodný, pokud je kratší a potřebujete často měnit poměr prostoru mezi cestujícími a nákladem. Samotná dvoprostorová konstrukce však nezaručuje snazší parkování. Porovnejte celkovou délku, výhled a parkovací prvky alespoň u 2 konkrétních vozidel.
Která karoserie je lepší na zimu?
Rozhodující je konkrétní řešení zadního skla, vyhřívání, stěračů a těsnění. U hatchbacku je sklo součástí velkých zadních dveří, u sedanu je pevně odděleno od víka zavazadlového prostoru. Před zimou odstraňte sníh z celé zadní části vozu a zkontrolujte všechny tři hlavní prvky výhledu: sklo, kameru a zrcátka.
Vyplatí se místo sedanu zvolit kombi?
Kombi má typický objem zavazadlového prostoru 550 až 700 l a větší variabilitu, sedan 450 až 625 l a pevně oddělený zavazadlový prostor. Pokud často přepravujete objemné vybavení, může kombi lépe vyhovovat této situaci. Pro pravidelné dojíždění a cestovní kufry může být vhodnější klasický sedan.
Další krok
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přehled vozidel na Autofilter.sk a vytvořte si užší výběr sedanů, hatchbacků a liftbacků. U každého kandidáta si poznamenejte rozměry nakládacího otvoru, prostor po sklopení sedadel a celkovou délku. Poté porovnejte pouze ta auta, která vyhovují vaší každodenní rutině. Zdroje Autolexicon, Sedan Wikipedia, Karoserie Automagazín, Hatchback nebo sedan? Slováci chtějí kombi Mazda, Hatchback vs. sedan Toyota, Corolla Sedan