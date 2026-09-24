Britský pár objížděl restaurace na Krétě a v každé použil stejný trik. Neplatili, všechno ale snědli do posledního sousta

Dovolené v cizích krajích jsou pro většinu lidí zdrojem zábavy, odpočinku, poznávání nového a získávání bezvadných zážitků. Jistý pocit anonymity, který pobyt v zahraničních destinacích nabízí, některé turisty pobídne i k tomu, aby se chovali jako utržení ze řetězu. A s bohorovným klidem a někdy i pořádnou porcí drzosti si troufnou dělat věci, na které by doma ani nepomysleli. Jako například jeden pár, který si vyrazil na dovolenou na řecký ostrov Kréta.
Všechno snědli a tvrdili, že jim nechutnalo
Na idylickém ostrově, který je proslulý bájí o mytologickém Minotaurovi zavřeném v labyrintu pod palácem Knossos, trávili muž a žena z Velké Británie dovolenou. Navštěvovali tamní taverny, ale nechovali se zrovna jako příkladní hosté, o jejichž návrat by restauratéři stáli. Objednali si totiž jídlo a pití, spokojeně ho zkonzumovali a pak namísto zaplacení přišlo nepříjemné překvapení. Odmítli útratu uhradit, protože jim nechutnalo.
Majitelé restaurací jsou zvyklí na hosty, kteří si občas na něco stěžují. Drzost britského páru je ale šokující. V okolí vesnice Koutouloufari, která se nachází na severu Kréty, takhle obráželi jednu tavernu za druhou. A pokaždé využili pohostinnosti srdečných Řeků a přechytračili je stejným trikem. Pustili se do jídla a na konci hodování si začali hlasitě stěžovat na kvalitu a odmítli zaplatit. Podobně odešli z minimálně tří taveren.
Pro restaurace je snadnější nechat je jít
Naposledy povedená dvojice udeřila v restauraci Ariadni Palace Apartments, která je vyhlášená tradičními řeckými specialitami, skvělými pizzami a pestrou nabídkou mořských plodů. Jeden z rozhořčených zaměstnanců podniku zveřejnil jejich fotografii na sociálních sítích. „Dávejte si na tento pár pozor. Po dojedení jídla odmítají zaplatit účet. Jsme zatím třetí restaurace, kde se o tuto taktiku pokusili,“ cituje pracovníka taverny britský server Daily Mail.
More Music from the Greek Islands A British couple on holiday in Crete have been accused of walking out of at least…Zveřejnil(a) Terry Murphy dne Pondělí 4. září 2023
Chování vypečeného páru vytočilo bývalého zaměstnance britského ministerstva obrany Marka Flynna, který už několik let na Krétě žije. Obvinil dvojici, že zneužívá laskavosti řeckých lidí. „V tavernách je zvykem, že hosté po jídle dostanou zdarma dezert a sklenku místní rakije. Oni všechno snědli a pak odmítli zaplatit. Zašli příliš daleko, když to udělali třikrát. Pro restaurace je jednodušší nechat je odejít a zapomenout na to. Je velmi neobvyklé, aby něco takového zveřejňovaly, muselo je to hodně rozrušit,“ uvedl Flynn.
Zdroj: DámskýDeník.cz
Autor: Redakce DámskýDeník