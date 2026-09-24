Osmá porážka v řadě, přesto na účtu přistálo 7,5 milionu. White na Tuivasu nezanevřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Osmá porážka v řadě, přesto na účtu přistálo 7,5 milionu. White na Tuivasu nezanevřel
Zatímco sázkové kurzy dělí oba bojovníky minimálně, André Reinders má před duelem ve Frankfurtu jasno....
Šampion lehké váhy UFC Justin Gaethje označil Armana Tsarukyana za dalšího vyzyvatele. Do klece se však...
Ciryl Gane se po více než čtyřech letech vrátil k porážce s Francisem Ngannouem na UFC 270. Přiznal, že tým...
Hanka Gelnarová sice v Liberci poprvé prohrála mezi profesionály, sportovní ředitel KSW Wojsław Rysiewski...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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